Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Милик Аркадиуш из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

45' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Г О О О О Л - Пайе Димитри забивает с правой ноги!

42' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Росарио Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Марсель выполняет удар от ворот.

36' ШАНС! Камара Ассан нанес удар с лета, но не попал по воротам!

35' Марсель выполняет удар от ворот.

35' Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Гуйри Амин из штрафной площади.

34' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Рефери не любит споров - именно за это Хорхе Сампаоли сейчас получил желтую

31' Гессан Эванн получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Луис Энрике из команды Марсель в офсайде

22' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Гуйри Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Гуйри Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Марсель выполняет удар от ворот.

14' Как он промахнулся? Гессан Эванн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' Росарио Пабло имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

11' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Чалета-Цар Дуе из команды Марсель

11' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!

4' Марсель выполняет удар от ворот.

3' Плохо сыграл Салиба Вильям - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Марсель начинает с центра поля