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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
1:1
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
1:0
6' Гол
Гуйри Амин
31' Желтая карточка
Гессан Эванн
31' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
1:1
42' Гол
Пайе Димитри
90' Желтая карточка
Пау Лопес
90' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
90' Желтая карточка
Камара Бубакар
90'+5
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
29
Да
Кунья
Лукас
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
24
Гессан
Эванн
11
Гуйри
Амин
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
11
Энрике
Луис
III
6
Гендузи
Маттео
22
Гуйе
Пап
8
Жерсон
Сантос
23
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
9
Милик
Аркадиуш
Ницца
4-4-2
Марсель
3-5-1-1

Ход матча

6'
Гуйри Амин
(Гессан Эванн)
1:0
31'
Гессан Эванн
 
31'
 
Хорхе Сампаоли
42'
1:1
Пайе Димитри
(Жерсон Сантос)
52'
Лемина Марио
Гессан Эванн
 
66'
Клод-Морис Алексис
Камара Ассан
 
66'
Будауи Хишем
Да Кунья Лукас
 
71'
 
Камара Бубакар
Амави Жордан
83'
 
Бамба Дьенг Амаду
Милик Аркадиуш
83'
 
Перес Луан
Гендузи Маттео
90'
 
Пау Лопес
90'
Тодибо Жан-Клер
 
90'
 
Камара Бубакар

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 8 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Ницца
Марсель

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

28.6%
10.7%
60.7%
8 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:1
К
4:5
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 6 (2) 0.55
Дольберг Каспер 4 0.36
Делор Анди 3 (1) 0.27
Будауи Хишем 2 0.18
Тюрам Кефрен 1 0.09
Клюйверт Джастин 1 0.09
Аталь Юсеф 1 0.09
Гессан Эванн 1 0.09
Бар Мельвен 1 0.09
Стенгс Келвин 1 0.09
Тодибо Жан-Клер 1 0.09
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.55
Гендузи Маттео 3 0.27
Юндер Дженгиз 3 0.27
Бамба Дьенг Амаду 3 0.27
Жерсон Сантос 1 0.09
Арит Амин 1 0.09
Милик Аркадиуш 1 0.09
Камара Бубакар 1 0.09
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Данте Бонфим 2 0
Росарио Пабло 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Делор Анди 1 0
Камара Ассан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Бар Мельвен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 3 1
Камара Бубакар 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
4
33%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
20
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
5
24%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
19%
6
30%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
6
29%
3
15%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3
Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 3:1
Марсель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0
Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 9 1 1 24 - 10 28
2. Ланс Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
3. Ницца Заявка 11 6 3 2 22 - 8 20
4. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
5. Ренн Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
6. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
9. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
10. Лорьян Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Страсбург Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13. Монпелье Заявка 11 3 4 4 18 - 19 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Реймс Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
17. Бордо Заявка 11 1 6 4 13 - 22 9
18. Метц Заявка 11 1 3 7 12 - 26 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
4. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
7. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
9. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
10. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Ницца 29% (40)
X 53.6% (74)
Марсель 17.4% (24)
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Где смотреть матч Ницца 1:1 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Ницца 1:1 Марсель

Исход игры
Ницца
29% (40)
Ничья
53.6% (74)
Марсель
17.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (52)
Меньше
61.76% (84)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.4% (64)
2:1 Ницца
18.1% (25)
1:2 Марсель
12.3% (17)
1:0 Ницца
8.7% (12)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:1 Марсель
2.9% (4)
2:0 Ницца
1.4% (2)
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