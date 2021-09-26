Россия (мини-футбол)

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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по футзалу, в котором сборная России сыграет со сборной Аргентины.Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!