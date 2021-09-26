  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира по футзалу 2021

Чемпионат мира по футзалу 2021

2021
Россия (мини-футбол)
 
Позже
Аргентина (мини-футбол)

История личных встреч

Россия (мини-футбол)
Аргентина (мини-футбол)

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМПФ
4:5
ЧМПФ
2:2

Предыдущие игры

Россия (мини-футбол) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Россия (мини-футбол) 3:2 Вьетнам (мини-футбол) Узбекистан (мини-футбол) 2:4 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 9:0 Египет (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:3 Хорватия (мини-футбол)
Азербайджан (мини-футбол) 4:3 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 7:1 Словакия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 1:0 Казахстан (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 2:3 Португалия (мини-футбол) Словения (мини-футбол) 0:2 Россия (мини-футбол) Казахстан (мини-футбол) 1:1 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 1:1 Польша (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:5 Аргентина (мини-футбол) Иран (мини-футбол) 3:4 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:2 Испания (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 7:0 Вьетнам (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 3:7 Испания (мини-футбол) Сербия (мини-футбол) 2:3 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:2 Азербайджан (мини-футбол) Хорватия (мини-футбол) 2:2 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 2:1 Казахстан (мини-футбол)
Аргентина (мини-футбол) Последние 13 матчей: +9 =3 -1
Аргентина (мини-футбол) 6:1 Парагвай (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 11:0 США (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:5 Аргентина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 5:2 Португалия (мини-футбол)
Аргентина (мини-футбол) 5:0 Египет (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 1:0 Украина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 2:2 Россия (мини-футбол) Испания (мини-футбол) 2:1 Аргентина (мини-футбол) Парагвай (мини-футбол) 3:3 Аргентина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 2:1 Гватемала (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 2:2 Украина (мини-футбол) Египет (мини-футбол) 2:4 Аргентина (мини-футбол) Аргентина (мини-футбол) 5:0 Китай (мини-футбол)
1/8 финала
2 Венесуэла (мини-футбол)
3 Марокко (мини-футбол)
4 Бразилия (мини-футбол)
2 Япония (мини-футбол)
3 Россия (мини-футбол)
2 Вьетнам (мини-футбол)
6 Аргентина (мини-футбол)
1 Парагвай (мини-футбол)
5 Испания (мини-футбол)
2 Чехия (мини-футбол)
4 Португалия (мини-футбол)
3 Сербия (мини-футбол)
8 Узбекистан (мини-футбол)
9 Иран (мини-футбол)
7 Казахстан (мини-футбол)
0 Таиланд (мини-футбол)
1/4 финала
0 Марокко (мини-футбол)
1 Бразилия (мини-футбол)
0 Россия (мини-футбол)
0 Аргентина (мини-футбол)
0 Испания (мини-футбол)
0 Португалия (мини-футбол)
0 Иран (мини-футбол)
0 Казахстан (мини-футбол)
1/2 финала
Бразилия (мини-футбол)
?
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Сборная Аргентины:

    Стартовый состав: 1. Николас Сармиенто, 3. Анхель Клаудино, 8. Сантьяго Басиле, 9. Кристиан Боруто, 14. Пабло Таборда.

    Запасные: 2. Дамьян Стаццоне, 4. Лукас Боло, 5. Максимилиано Рескья, 7. Леандро Куццолино, 10. Константино Вапораки, 11. Алан Бранди, 12. Лукас Фараш, 15. Андрес Сантос, 16. Матиас Эдельстейн.

    Главный тренер: Матиас Люкуа
  • Сборная России:

    Стартовый состав: 16. Дмитрий Путилов, 10. Робиньо, 12. Иван Чишкала, 14. Данил Давыдов, 15. Андрей Афанасьев.

    Запасные: 1. Георгий Замтарадзе, 3. Ромуло, 4. Артём Антошник, 6. Янар Асадов, 7. Иван Милованов, 8. Эдер Лима, 9. Сергей Абрамов, 11. Артём Ниязов, 13. Сергей Абрамович.

    Главный тренер: Сергей Скорович.
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по футзалу, в котором сборная России сыграет со сборной Аргентины.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (мини-футбол) - Аргентина (мини-футбол) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Где смотреть матч Россия (мини-футбол) - Аргентина (мини-футбол) онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 