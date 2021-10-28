США: МЛС 2021
1:0
Конец матча
Стадион: Audi Field
1:0
9' ГолПаредес Кевин
36' Желтая карточкаМорено Хуниор
64' Желтая карточкаНайяр Энди
24
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
15
Нилис
Шон
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
16 Перес ЭдриенПолузащитник
-
32 Абила РамонНападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
9'
1:0
36'
64'
69'
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
70.6%
7 побед 12 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
41 матч
29.3%
26.8%
43.9%
12 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
24.4%
46.3%
29.3%
10 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.1%
46.3%
36.6%
7 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|17 (8)
|0.53
|Арриола Пол
|5
|0.16
|Рейна Йорди
|4
|0.13
|Nigel Robertha
|4
|0.13
|Паредес Кевин
|3
|0.09
|Абила Рамон
|3
|0.09
|Грессель Юлиан
|2
|0.06
|Флорес Эдисон
|2
|0.06
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.06
|Найяр Энди
|1
|0.03
|Морено Хуниор
|1
|0.03
|Каноуз Расселл
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|1
|0.03
|Альфаро Тони
|1
|0.03
|Йоу Гриффин
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Брийян Фредерик
|1
|0.03
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.03
|Перес Эдриен
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Ньеман Моузес
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|8 (3)
|0.26
|Кассерес Кристиан
|6
|0.19
|Fabio da Silva2
|5
|0.16
|Кларк Кейден
|4
|0.13
|Фернандес Омир
|3
|0.1
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Гутман Эндрю
|2
|0.06
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Эдвардс Томас
|0
|0
|Уайт Брайан
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альфаро Тони
|7
|0
|Найяр Энди
|5
|0
|Грессель Юлиан
|5
|0
|Морено Хуниор
|5
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|Мора Хосеф
|3
|1
|Брийян Фредерик
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Ньеман Моузес
|2
|1
|Хамид Билл
|3
|0
|Асад Ямиль
|3
|0
|Бирнбом Стив
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|10
|0
|Йервуд Дрю
|8
|1
|Рейес Андрес
|5
|1
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Дэвис Шон II
|6
|0
|Климала Патрик
|5
|0
|Тарек Амро
|4
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Fabio da Silva2
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
19
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
6
19%
3
16%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
8
26%
3
16%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
6
19%
4
21%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
14%
5
24%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
4
29%
3
14%
76-90
Забито
25
18
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
20%
3
17%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
20%
5
28%
31-45
2
8%
5
28%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
6
24%
1
6%
76-90
Пропущено
32
11
16 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
7
22%
0
0%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
5
16%
3
27%
31-45
3
9%
2
18%
46-60
4
13%
1
9%
61-75
9
28%
4
36%
76-90
Забито
56
37
30 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 20
6 Не забивали 6
11
20%
6
16%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
13
23%
8
22%
31-45
6
11%
7
19%
46-60
8
14%
7
19%
61-75
12
21%
5
14%
76-90
Пропущено
46
32
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 20
9
20%
5
16%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
8
17%
7
22%
31-45
3
7%
5
16%
46-60
6
13%
4
13%
61-75
13
28%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|32
|12
|16
|4
|53 - 31
|52
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|52 - 34
|47
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|47 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|42 - 35
|46
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 32
|43
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 44
|41
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|34 - 50
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|37 - 62
|27
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|36 - 70
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|56 - 34
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|32
|15
|4
|13
|49 - 51
|49
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|32
|12
|11
|9
|42 - 42
|47
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|50 - 47
|45
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|36 - 39
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 49
|37
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|44 - 54
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 13
|31
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 15
|32
|2.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|31 - 22
|32
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|13.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 20
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 26
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 26
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6