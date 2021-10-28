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США: МЛС 2021

2021
Ди Си Юнайтед
1:0
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
9' Гол
Паредес Кевин
36' Желтая карточка
Морено Хуниор
64' Желтая карточка
Найяр Энди
90'+5
24
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
30
Паредес
Кевин
7
Арриола
Пол
19
Nigel
Robertha
9
Камара
Ола
13
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
6
Данкан
Кайл
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
5
Гутман
Эндрю
23
Кассерес
Кристиан
10
Климала
Патрик
9
Fabio
da
Silva2
Ди Си Юнайтед
3-4-3
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-3

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
70.6%
7 побед 12 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

41 матч

29.3%
26.8%
43.9%
12 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.4%
46.3%
29.3%
10 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.1%
46.3%
36.6%
7 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:3
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
3:3
М
2:0
М
2:2
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:3
М
0:1
М
0:4
М
0:0
М
0:2
М
2:0
ОК
5:3
М
2:3
М
0:0
М
4:1
М
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 17 (8) 0.53
Арриола Пол 5 0.16
Рейна Йорди 4 0.13
Nigel Robertha 4 0.13
Паредес Кевин 3 0.09
Абила Рамон 3 0.09
Грессель Юлиан 2 0.06
Флорес Эдисон 2 0.06
Асад Ямиль 2 (1) 0.06
Найяр Энди 1 0.03
Морено Хуниор 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Альфаро Тони 1 0.03
Йоу Гриффин 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Брийян Фредерик 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Перес Эдриен 0 0
Drew Skundrich 0 0
Ньеман Моузес 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 8 (3) 0.26
Кассерес Кристиан 6 0.19
Fabio da Silva2 5 0.16
Кларк Кейден 4 0.13
Фернандес Омир 3 0.1
Рейес Андрес 2 0.06
Гутман Эндрю 2 0.06
Данкан Кайл 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Амайя Фрэнки 1 0.03
Толкин Джон 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Нилис Шон 1 0.03
Эдвардс Томас 0 0
Уайт Брайан 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альфаро Тони 7 0
Найяр Энди 5 0
Грессель Юлиан 5 0
Морено Хуниор 5 0
Каноуз Расселл 5 0
Мора Хосеф 3 1
Брийян Фредерик 4 0
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Паредес Кевин 4 0
Ньеман Моузес 2 1
Хамид Билл 3 0
Асад Ямиль 3 0
Бирнбом Стив 3 0
Рейна Йорди 2 0
Арриола Пол 2 0
Drew Skundrich 2 0
Фелипе 2 0
Nigel Robertha 1 0
Пинс Донован 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 10 0
Йервуд Дрю 8 1
Рейес Андрес 5 1
Эдвардс Томас 6 0
Дэвис Шон II 6 0
Климала Патрик 5 0
Тарек Амро 4 0
Нилис Шон 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Fabio da Silva2 3 0
Кларк Кейден 3 0
Барлоу Том 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Толкин Джон 2 0
Лонг Аарон 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Диарра Юба 1 0
Амайя Фрэнки 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
19
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
6
19%
3
16%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
8
26%
3
16%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
6
19%
4
21%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
14%
5
24%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
4
29%
3
14%
76-90

Забито

25
18
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
20%
3
17%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
20%
5
28%
31-45
2
8%
5
28%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
6
24%
1
6%
76-90

Пропущено

32
11
16 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
7
22%
0
0%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
5
16%
3
27%
31-45
3
9%
2
18%
46-60
4
13%
1
9%
61-75
9
28%
4
36%
76-90

Забито

56
37
30 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 20
6 Не забивали 6
11
20%
6
16%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
13
23%
8
22%
31-45
6
11%
7
19%
46-60
8
14%
7
19%
61-75
12
21%
5
14%
76-90

Пропущено

46
32
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 20
9
20%
5
16%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
8
17%
7
22%
31-45
3
7%
5
16%
46-60
6
13%
4
13%
61-75
13
28%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл Заявка 32 12 16 4 53 - 31 52
3. Филадельфия Юнион Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
4. Нью-Йорк Сити Заявка 32 13 8 11 52 - 34 47
5. Орландо Сити Заявка 32 12 11 9 47 - 47 47
6. Атланта Юнайтед Заявка 31 12 10 9 42 - 35 46
7. Ди Си Юнайтед Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 31 12 7 12 37 - 32 43
10. Коламбус Кру Заявка 32 11 8 13 41 - 44 41
11. Интер Майами Заявка 32 11 5 16 34 - 50 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 32 6 9 17 37 - 62 27
14. Цинциннати Заявка 32 4 8 20 36 - 70 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 31 17 7 7 56 - 34 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 32 15 4 13 49 - 51 49
5. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 32 12 11 9 42 - 42 47
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
7. Реал Солт-Лейк Заявка 31 13 6 12 50 - 47 45
8. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 32 12 9 11 36 - 39 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 32 9 10 13 41 - 49 37
11. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
12. Даллас Заявка 32 6 11 15 44 - 54 29
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
3. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 16 9 4 3 24 - 13 31
7. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
8. Орландо Сити Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 16 10 2 4 23 - 15 32
2. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 16 10 2 4 31 - 22 32
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
4. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
5. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
6. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
13. Даллас Заявка 16 4 7 5 23 - 20 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
3. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
5. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 16 4 6 6 17 - 26 18
6. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 26 15
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Кевин Паредес уходит с поля. Мора Хосеф выходит вместо него
  • Желтая карточка
    36'
    Морено Хуниор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кевин Паредес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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