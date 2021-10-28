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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Бранн
0:2
Второй тайм: 68'

Стадион:
Викинг
0'
0:1
21' Гол
Себулонсен Себастьян
54' Желтая карточка
Кабран Кевин
60' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
0:2
65' Гол
Кабран Кевин
68'
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
6
Герсон
Ларс
4
Кольскоген
Оле
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
22
Эстбе
Арилд
17
Себулонсен
Себастьян
6
Стенснесс
Джанни
3
Веватне
Вильяр
23
Викстёль
Рольф
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
77
Трипич
Златко
Бранн
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

11'
Хове Рунар
Герсон Ларс
 
21'
0:1
Себулонсен Себастьян
46'
Мёллер Вольфе Давид
Кристиансен Рубен
 
46'
 
Паттинама Шейн
Де Ланлай Янн-Эрик
46'
 
Кабран Кевин
Танген Харальд
54'
 
Кабран Кевин
60'
 
Стенснесс Джанни
65'
0:2
Кабран Кевин
(Трипич Златко)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Бранн
Викинг

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

28 матчей

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Т
3:1
Т
2:0
Т
3:0
Т
1:5
Т
2:1
ТМК
3:2
Т
2:4
Т
1:1
ТМК
1:2
Т
0:0
Т
0:1
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:0
Т
2:1
КН
2:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
3:0
ТМС
1:2
Т
3:3
Т
4:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.25
Бамба Дауда 6 0.25
Тейлор Роберт 5 (1) 0.21
Расмуссен Матиас 2 0.08
Странд Петтер 1 0.04
Сконес Каспер 1 0.04
Кристиансен Рубен 1 0.04
Финне Бор 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Симба Мунга 1 0.04
Педерсен Даниэль 1 0.04
Твейта Йон-Хельге 1 0.04
Сери Яфет 1 0.04
Нильсен Сиверт 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 18 (2) 0.75
Трипич Златко 7 (1) 0.29
Танген Харальд 5 0.21
Фридйонссон Самуэль 4 0.17
Кабран Кевин 2 0.08
Паттинама Шейн 2 0.08
Белл Джо 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 5 1
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Нильсен Сиверт 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 5 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Лёкберг Кристоффер 3 0
Кабран Кевин 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Паттинама Шейн 2 0
Стенснесс Джанни 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Брекало Давид 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Танген Харальд 1 0
Траоре Маи 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
18
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
8
57%
4
22%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
6
30%
2
9%
16-30
3
15%
6
26%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
3
15%
5
22%
61-75
7
35%
3
13%
76-90

Забито

15
28
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
13%
3
11%
1-15
4
27%
3
11%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
5
33%
7
25%
61-75
1
7%
8
29%
76-90

Пропущено

25
19
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
8
32%
4
21%
61-75
4
16%
4
21%
76-90

Забито

29
46
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 33
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
10%
4
9%
1-15
5
17%
5
11%
16-30
2
7%
4
9%
31-45
4
14%
9
20%
46-60
6
21%
12
26%
61-75
9
31%
12
26%
76-90

Пропущено

45
42
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
2
4%
3
7%
1-15
10
22%
4
10%
16-30
6
13%
12
29%
31-45
5
11%
7
17%
46-60
11
24%
9
21%
61-75
11
24%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1
Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Бранн - Эйгарден 3:0
Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2
Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Викинг - Волеренга 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 24 15 6 3 49 - 21 51
2. Мольде Заявка 24 14 5 5 57 - 28 47
3. Викинг 2:0 Заявка 24 13 5 6 49 - 41 44
4. Русенборг Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
5. Кристиансунд Заявка 24 12 3 9 30 - 33 39
6. Лиллестрём Заявка 24 11 5 8 37 - 33 38
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
11. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
12. Тромсё Заявка 24 7 7 10 29 - 39 28
13. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
14. Бранн 0:2 Заявка 24 4 8 12 30 - 46 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг 2:0 Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн 0:2 Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Викинг 2:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
4. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
7. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн 0:2 Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Sebastian Soeraas Sebulonsen бьет в цель!
  • 11'
    Герсон Ларс уходит с поля. Хове Рунар выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Викинг
9.01
3.99
2.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 0:2 Викинг онлайн




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