Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
20' ГолСебулонсен Себастьян
54' Желтая карточкаКабран Кевин
60' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
0:2
65' ГолКабран Кевин
71' Желтая карточкаЭстбе Арилд
11
Финне
Бор
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хове РунарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Ход матча
20'
54'
60'
65'
0:2
71'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
8 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Бранн
Викинг
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
28 матчей
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.25
|Бамба Дауда
|6
|0.25
|Тейлор Роберт
|5 (1)
|0.21
|Расмуссен Матиас
|2
|0.08
|Странд Петтер
|1
|0.04
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|1
|0.04
|Финне Бор
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Симба Мунга
|1
|0.04
|Педерсен Даниэль
|1
|0.04
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|Сери Яфет
|1
|0.04
|Нильсен Сиверт
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|18 (2)
|0.75
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.29
|Танген Харальд
|5
|0.21
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0.17
|Кабран Кевин
|3
|0.13
|Паттинама Шейн
|2
|0.08
|Белл Джо
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|5
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Форрен Вегард
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|Сконес Каспер
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Бамба Дауда
|2
|0
|Eirik Horneland
|1
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Кабран Кевин
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Паттинама Шейн
|2
|0
|Стенснесс Джанни
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эстбе Арилд
|1
|0
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
8
57%
4
20%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
7
32%
2
9%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
4
18%
5
22%
61-75
7
32%
3
13%
76-90
Забито
15
28
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
13%
3
11%
1-15
4
27%
3
11%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
5
33%
7
25%
61-75
1
7%
8
29%
76-90
Пропущено
25
19
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
8
32%
4
21%
61-75
4
16%
4
21%
76-90
Забито
29
48
10 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
3
10%
4
8%
1-15
5
17%
6
13%
16-30
2
7%
4
8%
31-45
4
14%
9
19%
46-60
6
21%
13
27%
61-75
9
31%
12
25%
76-90
Пропущено
47
42
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
2
4%
3
7%
1-15
11
23%
4
10%
16-30
6
13%
12
29%
31-45
5
11%
7
17%
46-60
12
26%
9
21%
61-75
11
23%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1
Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Бранн - Эйгарден 3:0
Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2
Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Викинг - Волеренга 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|49 - 21
|51
|2.
|Мольде
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|57 - 28
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 41
|44
|4.
|Русенборг
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 30
|42
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|30 - 33
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 33
|38
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|24
|8
|11
|5
|38 - 31
|35
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|40 - 36
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|11.
|Одд
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 45
|28
|12.
|Тромсё
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 39
|28
|13.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|26 - 36
|27
|14.
|Бранн
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|30 - 46
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 51
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|28 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Викинг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|8.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6