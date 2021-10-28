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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Сарпсборг-08
0:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Волеренга
0'
33' Желтая карточка
Томассен Йоахим
64'
21
Кристиансен
Андерс
II
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
28
Карамоко
Бенджамин
32
Вишне
Эйрик
77
Чанаджия
Дарио
20
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
11
Линнсет
Йонатан
25
Майгор
Миккел
29
Коне
Ибраима
1
Хауг
Кьетил
8
Бьёрдаль
Хенрик
4
Толлос
Йонатан
3
Скарет
Браге
5
Жута
Леонард
17
Кристенсен
Тобиас
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
26
Сахрауи
Осам
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
Сарпсборг-08
3-4-2-1
Волеренга
4-3-3

Ход матча

33'
Томассен Йоахим
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Сарпсборг-08
Волеренга

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Т
4:1
ТМК
2:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:0
Т
1:1
ТМК
4:0
Т
0:0
Т
3:0
К
0:3
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:2
ТМК
2:0
Т
3:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
5:3
Т
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 10 (1) 0.42
Линнсет Йонатан 7 0.29
Томассен Йоахим 2 0.08
Упсет Кристиан 2 0.08
Салетрос Антон 1 0.04
Хальворсен Уле Йорген 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Майгор Миккел 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.25
Удаль Хенрик 5 0.21
Лаюни Амор 3 0.13
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.13
Борхгревинк Кристиан 3 0.13
Толлос Йонатан 3 0.13
Кьяртанссон Видар 3 0.13
Кристенсен Тобиас 3 0.13
Сахрауи Осам 2 0.08
Хольм Один Тьяго 2 0.08
Ятта Сиди 2 0.08
Томсен Николай 1 0.04
Жута Леонард 1 0.04
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Клаессон Кристоффер 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 5 1
Томассен Йоахим 5 0
Салетрос Антон 3 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Линнсет Йонатан 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Кристиансен Андерс II 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Карамоко Бенджамин 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
8%
1
6%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
31%
5
31%
61-75
2
15%
6
38%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
3
27%
6
35%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
36%
2
12%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
18%
6
26%
61-75
5
45%
5
22%
76-90

Пропущено

27
13
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
7%
0
0%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
19%
7
54%
31-45
7
26%
2
15%
46-60
6
22%
1
8%
61-75
6
22%
2
15%
76-90

Забито

24
39
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
3
13%
5
13%
1-15
6
25%
1
3%
16-30
2
8%
5
13%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
6
25%
11
28%
61-75
7
29%
29%
11
28%
76-90

Пропущено

38
30
12 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
3
8%
0
0%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
7
18%
10
33%
31-45
10
26%
8
27%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
10
26%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0
Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Русенборг - Сарпсборг-08 0:1
Волеренга
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0
Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Стабек - Волеренга 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 24 15 6 3 49 - 21 51
2. Мольде Заявка 24 14 5 5 57 - 28 47
3. Викинг Заявка 24 13 5 6 49 - 41 44
4. Русенборг Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
5. Кристиансунд Заявка 24 12 3 9 30 - 33 39
6. Лиллестрём Заявка 24 11 5 8 37 - 33 38
7. Волеренга 0:0 Заявка 24 8 11 5 38 - 31 35
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
11. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
12. Тромсё Заявка 24 7 7 10 29 - 39 28
13. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 24 7 6 11 26 - 36 27
14. Бранн Заявка 24 4 8 12 30 - 46 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга 0:0 Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Викинг Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
4. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
7. Волеренга 0:0 Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
8. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
9. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Томассен Йоахим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Волеренга
2.52
3.57
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:0 Волеренга онлайн




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