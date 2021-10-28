Норвегия: Типпелиген 2021
2:1
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 4801
33' Желтая карточкаТомассен Йоахим
0:1
69' ГолКьяртанссон Видар
1:1
81' ГолЛиннсет Йонатан
2:1
90' ГолМухаммед Рашад
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сахрауи ОсамНападающий
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
33'
69'
0:1
73'
81'
1:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Сарпсборг-08
Волеренга
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|10 (1)
|0.42
|Линнсет Йонатан
|8
|0.33
|Томассен Йоахим
|2
|0.08
|Упсет Кристиан
|2
|0.08
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Мухаммед Рашад
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.25
|Удаль Хенрик
|5
|0.21
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.17
|Лаюни Амор
|3
|0.13
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.13
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.13
|Толлос Йонатан
|3
|0.13
|Кристенсен Тобиас
|3
|0.13
|Сахрауи Осам
|2
|0.08
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.08
|Ятта Сиди
|2
|0.08
|Томсен Николай
|1
|0.04
|Жута Леонард
|1
|0.04
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|5
|1
|Томассен Йоахим
|5
|0
|Салетрос Антон
|3
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Кристиансен Андерс II
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|4
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Жута Леонард
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Толлос Йонатан
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
4
27%
6
35%
61-75
4
27%
6
35%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
3
25%
6
32%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
4
33%
4
21%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
18%
6
26%
61-75
5
45%
5
22%
76-90
Пропущено
27
13
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
7%
0
0%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
19%
7
54%
31-45
7
26%
2
15%
46-60
6
22%
1
8%
61-75
6
22%
2
15%
76-90
Забито
26
40
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
3
12%
5
13%
1-15
6
23%
1
3%
16-30
2
8%
5
13%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
6
23%
12
30%
61-75
9
35%
11
28%
76-90
Пропущено
39
32
12 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 20
3
8%
0
0%
1-15
2
5%
3
9%
16-30
7
18%
10
31%
31-45
10
26%
8
25%
46-60
7
18%
5
16%
61-75
10
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0
Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Русенборг - Сарпсборг-08 0:1
Волеренга
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0
Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Стабек - Волеренга 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|49 - 21
|51
|2.
|Мольде
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|57 - 28
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 41
|44
|4.
|Русенборг
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 30
|42
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|30 - 33
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 33
|38
|7.
|Волеренга
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|39 - 33
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|40 - 36
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 37
|29
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|12.
|Одд
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 45
|28
|13.
|Тромсё
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 39
|28
|14.
|Бранн
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|30 - 46
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 51
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|28 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Викинг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6