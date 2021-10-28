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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Болонья
0'
1:0
18' Гол
Фабиан Руис
32'
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
7
Элмас
Эльиф
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
24
Инсинье
Лоренцо
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
15
М'Байе
Ибрахим
32
Сванберг
Маттиас
8
Домингес
Николас
3
Хики
Аарон
7
Орсолини
Риккардо
55
Виньято
Эмануэль
99
Барроу
Муса
Наполи
4-3-3
Болонья
3-4-2-1

Ход матча

18'
Фабиан Руис
(Элмас Эльиф)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Наполи
Болонья

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:7
СA
3:1
СA
6:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:3
К
1:2
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
К
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.5
Фабиан Руис 3 0.3
Инсинье Лоренцо 2 (2) 0.2
Лосано Ирвинг 2 0.2
Кулибали Калиду 2 0.2
Ррахмани Амир 2 0.2
Зелиньски Пётр 1 0.1
Политано Маттео 1 0.1
Элмас Эльиф 1 0.1
Петанья Андреа 1 0.1
Руй Мариу 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барроу Муса 4 0.4
Арнаутович Марко 3 (1) 0.3
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.2
Теате Артур 2 0.2
Хики Аарон 2 0.2
Сванберг Маттиас 1 0.1
Сориано Роберто 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 3 0
Осимхен Виктор 1 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 2 2
Сумаоро Адама 2 1
Домингес Николас 3 0
Хики Аарон 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Арнаутович Марко 2 0
Сансоне Никола 2 0
Медель Гари 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
4
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
6
32%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Пропущено

3
19
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
5%
1-15
1
33%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
1
33%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2
Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2
Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 10 9 1 0 20 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 12 21
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Лацио Заявка 10 5 2 3 20 - 17 17
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
11. Болонья 0:1 Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Наполи 1:0 Заявка 5 5 0 0 8 - 1 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Болонья 0:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья 0:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 32'
    Но всё же списывать со счетов команду Синиши Михайловича ни в коем случае нельзя, так как характер у этого коллектива примерно такой же, какой у самого Михайловича.
  • 31'
    Букмекеры сегодня достаточно большим фаворитом видели "Наполи", и пока что их прогнозы оправдываются. Пока что сложно увидеть, за счёт чего "Болонья" могла бы совершить камбек.
  • Травма, повреждение
    30'
    Получил небольшое повреждение Оспина в предыдущем эпизоде, но ничего серьёзного с вратарём не приключилось - даже медицинская помощь ему не потребовалась.
  • Угловой
    29'
    Подача углового следовала на дальнюю штангу, где Оспина играл на выходе, но против него были нарушены правила.
  • Фол, нарушение
    28'
    Де Сильвестри на чужую половине поля перешёл, где заработал штрафной удар метрах в сорока от чужих ворот. Подача следовала в штрафную площадку, но мяч был отбит. С подбора следовал удар - мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой.
  • Фол, нарушение
    27'
    Штрафной удар в глубине поля заработала команда Лучано Спаллетти. Со стандарта последовала планирующая подача в район линии вратарской площади, но там Скорупски на выходе снял мяч с головы Осимхена.
  • 26'
    Притихли немного и болельщики на трибунах неаполитанского стадиона, тихо наблюдая, как их любимцы просто катают мяч поперёк поля в центральной зоне.
  • 24'
    "Болонье" в последнее время никак не удаётся наладить контроль над мячом. Получалось у них что-то немного в дебюте встречи, но потом всё развалилось.
  • Опасный момент
    23'
    Осимхен вошёл на правый край штрафной площади, откуда пробивал с полуразворота из-под защитника, но мимо ближнего угла ворот мяч пролетел.
  • 22'
    Продолжают владеть мячом игроки "Наполи" после забитого гола, начав, что правда, чуть меньше агрессии проявлять в своих наступательных действиях.
  • 21'
    Стоит отметить, что Синиша Михайлович сегодня впервые стал дедушкой - его дочь рано утром родила девочку. Но вряд ли команде удастся порадовать новоиспечённого деда победой - здесь болонцам даже ничью увезти домой будет за большое счастье.
  • 20'
    Конечно, "Болонье" очень сложно сегодня играть после изнурительного поединка с "Миланом", где команда Синиши Михайловича сражалась за победу вдевятером.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Фабиан Руис!!!
    И всё-таки в дальнобойной перестрелке успеха достигают хозяева поля. Метров с 20-ти Руис шикарно пробил точно в левую "девятку". На счету Элмаса голевой пас.
  • 17'
    Гости ответили своим дальним ударом от Сванберга, но мяч улетел у него в небеса.
  • Опасный момент
    16'
    После розыгрыша углового Инсинье из-за пределов штрафной площади пробивал по воротам на силу, но даже несмотря на рикошет Скорупски удалось намертво мяч поймать.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Большими силами пошли к чужим владениям гости, но тут же нарвались на разящую контратаку, в ходе которой Осимхен вывел Инсинье на рандеву со Скорупски, и нападающий перебрасывал мяч через вратаря, но Медель успел вернуться назад и головой отбил мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    14'
    А вот Лосано сейчас против Хики в середине поля сфолил. Болонец очень чётко подставился под соперника, спровоцировав этот фол.
  • Судья
    13'
    Виньято в ещё одной атаке гостей падал в полукружии чужой штрафной площади, но арбитр был в паре метров от эпизода, и уверенно развёл руки в стороны.
  • 12'
    По правому флангу в ответной атаке заброс прошёл на забегание М'Байе, но его партнёры не успевали поддержать эту контратаке, так что неаполитанцы спокойно перехватили мяч в своих владениях.
  • Опасный момент
    11'
    Элмас пробивал из пределов штрафной площади после скидки Осимхена, но выстрел был блокирован. Тут же с подбора по воротам пробивал Руй, но получилось прямо в то место, где находился Скорупски, который намертво мяч забрал.
  • 10'
    Сегодня, кстати, исполнился 61 год со дня рождения Диего Марадоны. В такой день "Наполи", конечно, должен играть только на победу.
  • 9'
    Немного потянул время сейчас Скорупски, за что его освистали болельщики "Наполи" с трибун "Диего Армандо Марадоны".
  • 8'
    Отмечу, что нет сегодня на скамейке Лучано Спаллетти, из-за чего командой "Наполи" руководить с кромки поля приходится его ассистенту Марко Доменикини. В прошлом туре Спаллетти получил красную карточку, из-за чего впервые в карьере вынужден отбывать дисквалификацию.
  • Опасный момент
    7'
    С левого края у неаполитанцев подача следовала на дальний угол вратарской площади, куда набегал Лосано, но не хватило ему роста, чтобы добраться до мяча и пробить по воротам.
  • 6'
    Высокий процент брака в комбинационных действиях допускают обе команды на старте поединка. Никак не стихнет стартовый сумбур.
  • Фол, нарушение
    5'
    Перехватили мяч игроки "Наполи" и через центр пытались пробраться к чужим владениям, но не вышло - мяч был потерян, после чего снова нарушились правила.
  • Фол, нарушение
    4'
    Дважды в течение одной минуты хозяева поля нарушили правила. Очень интенсивно работает с первых минут команда Синиши Михайловича, которая желает работать с мячом.
  • Офсайд
    3'
    Гости теперь провели свою позиционную атаку, которая получилась достаточно затяжной, но не закончилась ничем интересным - на правом фланге был зафиксирован офсайд.
  • 2'
    Первую атаку правым флангом неаполитанцы провели, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но защитники "Болоньи" там внимательны.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля первыми мяч разыграли футболисты "Болоньи".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Наполи 1:0 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Наполи 1:0 Болонья

Исход игры
Наполи
98% (146)
Ничья
1.3% (2)
Болонья
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.76% (65)
Меньше
53.24% (74)
Обе команды забьют
Да
41.73% (58)
Нет
58.27% (81)
Популярный счёт
2:0 Наполи
46.3% (69)
2:1 Наполи
20.1% (30)
3:1 Наполи
15.4% (23)
3:0 Наполи
4% (6)
1:0 Наполи
3.4% (5)
4:1 Наполи
1.3% (2)
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