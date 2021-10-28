Де Сильвестри на чужую половине поля перешёл, где заработал штрафной удар метрах в сорока от чужих ворот. Подача следовала в штрафную площадку, но мяч был отбит. С подбора следовал удар - мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой.

Подача углового следовала на дальнюю штангу, где Оспина играл на выходе, но против него были нарушены правила.

Получил небольшое повреждение Оспина в предыдущем эпизоде, но ничего серьёзного с вратарём не приключилось - даже медицинская помощь ему не потребовалась.

Букмекеры сегодня достаточно большим фаворитом видели "Наполи", и пока что их прогнозы оправдываются. Пока что сложно увидеть, за счёт чего "Болонья" могла бы совершить камбек.

Но всё же списывать со счетов команду Синиши Михайловича ни в коем случае нельзя, так как характер у этого коллектива примерно такой же, какой у самого Михайловича.

27' Штрафной удар в глубине поля заработала команда Лучано Спаллетти. Со стандарта последовала планирующая подача в район линии вратарской площади, но там Скорупски на выходе снял мяч с головы Осимхена.

26' Притихли немного и болельщики на трибунах неаполитанского стадиона, тихо наблюдая, как их любимцы просто катают мяч поперёк поля в центральной зоне.

24' "Болонье" в последнее время никак не удаётся наладить контроль над мячом. Получалось у них что-то немного в дебюте встречи, но потом всё развалилось.

23' Осимхен вошёл на правый край штрафной площади, откуда пробивал с полуразворота из-под защитника, но мимо ближнего угла ворот мяч пролетел.

22' Продолжают владеть мячом игроки "Наполи" после забитого гола, начав, что правда, чуть меньше агрессии проявлять в своих наступательных действиях.

21' Стоит отметить, что Синиша Михайлович сегодня впервые стал дедушкой - его дочь рано утром родила девочку. Но вряд ли команде удастся порадовать новоиспечённого деда победой - здесь болонцам даже ничью увезти домой будет за большое счастье.

20' Конечно, "Болонье" очень сложно сегодня играть после изнурительного поединка с "Миланом", где команда Синиши Михайловича сражалась за победу вдевятером.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Фабиан Руис!!!

И всё-таки в дальнобойной перестрелке успеха достигают хозяева поля. Метров с 20-ти Руис шикарно пробил точно в левую "девятку". На счету Элмаса голевой пас.

17' Гости ответили своим дальним ударом от Сванберга, но мяч улетел у него в небеса.

16' После розыгрыша углового Инсинье из-за пределов штрафной площади пробивал по воротам на силу, но даже несмотря на рикошет Скорупски удалось намертво мяч поймать.

15' ОПАСНО! Большими силами пошли к чужим владениям гости, но тут же нарвались на разящую контратаку, в ходе которой Осимхен вывел Инсинье на рандеву со Скорупски, и нападающий перебрасывал мяч через вратаря, но Медель успел вернуться назад и головой отбил мяч на угловой.

14' А вот Лосано сейчас против Хики в середине поля сфолил. Болонец очень чётко подставился под соперника, спровоцировав этот фол.

13' Виньято в ещё одной атаке гостей падал в полукружии чужой штрафной площади, но арбитр был в паре метров от эпизода, и уверенно развёл руки в стороны.

12' По правому флангу в ответной атаке заброс прошёл на забегание М'Байе, но его партнёры не успевали поддержать эту контратаке, так что неаполитанцы спокойно перехватили мяч в своих владениях.

11' Элмас пробивал из пределов штрафной площади после скидки Осимхена, но выстрел был блокирован. Тут же с подбора по воротам пробивал Руй, но получилось прямо в то место, где находился Скорупски, который намертво мяч забрал.

10' Сегодня, кстати, исполнился 61 год со дня рождения Диего Марадоны. В такой день "Наполи", конечно, должен играть только на победу.

9' Немного потянул время сейчас Скорупски, за что его освистали болельщики "Наполи" с трибун "Диего Армандо Марадоны".

8' Отмечу, что нет сегодня на скамейке Лучано Спаллетти, из-за чего командой "Наполи" руководить с кромки поля приходится его ассистенту Марко Доменикини. В прошлом туре Спаллетти получил красную карточку, из-за чего впервые в карьере вынужден отбывать дисквалификацию.

7' С левого края у неаполитанцев подача следовала на дальний угол вратарской площади, куда набегал Лосано, но не хватило ему роста, чтобы добраться до мяча и пробить по воротам.

6' Высокий процент брака в комбинационных действиях допускают обе команды на старте поединка. Никак не стихнет стартовый сумбур.

5' Перехватили мяч игроки "Наполи" и через центр пытались пробраться к чужим владениям, но не вышло - мяч был потерян, после чего снова нарушились правила.

4' Дважды в течение одной минуты хозяева поля нарушили правила. Очень интенсивно работает с первых минут команда Синиши Михайловича, которая желает работать с мячом.

3' Гости теперь провели свою позиционную атаку, которая получилась достаточно затяжной, но не закончилась ничем интересным - на правом фланге был зафиксирован офсайд.

2' Первую атаку правым флангом неаполитанцы провели, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но защитники "Болоньи" там внимательны.