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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Болонья
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
24
Инсинье
Лоренцо
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
11
Ольсен
Сков
Андреас
8
Домингес
Николас
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
7
Орсолини
Риккардо
99
Барроу
Муса
Наполи
4-3-3
Болонья
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Болонья

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:7
СA
3:1
СA
6:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:3
К
1:2
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
К
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.56
Инсинье Лоренцо 2 (2) 0.22
Лосано Ирвинг 2 0.22
Кулибали Калиду 2 0.22
Фабиан Руис 2 0.22
Ррахмани Амир 2 0.22
Зелиньски Пётр 1 0.11
Политано Маттео 1 0.11
Петанья Андреа 1 0.11
Элмас Эльиф 1 0.11
Руй Мариу 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барроу Муса 4 0.44
Арнаутович Марко 3 (1) 0.33
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.22
Теате Артур 2 0.22
Хики Аарон 2 0.22
Сванберг Маттиас 1 0.11
Сориано Роберто 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 3 0
Осимхен Виктор 1 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 2 2
Сумаоро Адама 2 1
Домингес Николас 3 0
Хики Аарон 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Арнаутович Марко 2 0
Сансоне Никола 2 0
Медель Гари 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
4
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
6
32%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Пропущено

3
19
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
5%
1-15
1
33%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
1
33%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2
Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2
Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 12 21
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Лацио Заявка 10 5 2 3 20 - 17 17
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
11. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
3. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
4. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2021, осталось 1 час 16 минут.

    Главный судья: Серра Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Наполи 98% (146)
    X 1.3% (2)
    Болонья 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Болонья
    1.31
    6.60
    11.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Наполи - Болонья онлайн


    Прогнозы на матч Наполи - Болонья

    Исход игры
    Наполи
    98% (146)
    Ничья
    1.3% (2)
    Болонья
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.76% (65)
    Меньше
    53.24% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    41.73% (58)
    Нет
    58.27% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    46.3% (69)
    2:1 Наполи
    20.1% (30)
    3:1 Наполи
    15.4% (23)
    3:0 Наполи
    4% (6)
    1:0 Наполи
    3.4% (5)
    4:1 Наполи
    1.3% (2)
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