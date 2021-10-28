Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
25
Оспина
Давид
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Domenichini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Наполи
Болонья
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
26 матчей
57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|5
|0.56
|Инсинье Лоренцо
|2 (2)
|0.22
|Лосано Ирвинг
|2
|0.22
|Кулибали Калиду
|2
|0.22
|Фабиан Руис
|2
|0.22
|Ррахмани Амир
|2
|0.22
|Зелиньски Пётр
|1
|0.11
|Политано Маттео
|1
|0.11
|Петанья Андреа
|1
|0.11
|Элмас Эльиф
|1
|0.11
|Руй Мариу
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барроу Муса
|4
|0.44
|Арнаутович Марко
|3 (1)
|0.33
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.22
|Теате Артур
|2
|0.22
|Хики Аарон
|2
|0.22
|Сванберг Маттиас
|1
|0.11
|Сориано Роберто
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|3
|0
|Осимхен Виктор
|1
|1
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|2
|2
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Домингес Николас
|3
|0
|Хики Аарон
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
4
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
6
32%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
5
33%
76-90
Пропущено
3
19
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
5%
1-15
1
33%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
1
33%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2
Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2
Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 12
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 17
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 20
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|12.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|22 - 19
|12
|13.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 11
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 20
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|5.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Наполи - Болонья
Исход игры
Наполи
98% (146)
Ничья
1.3% (2)
Болонья
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.76% (65)
Меньше
53.24% (74)
Обе команды забьют
Да
41.73% (58)
Нет
58.27% (81)
Популярный счёт
2:0 Наполи
46.3% (69)
2:1 Наполи
20.1% (30)
3:1 Наполи
15.4% (23)
3:0 Наполи
4% (6)
1:0 Наполи
3.4% (5)
4:1 Наполи
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!