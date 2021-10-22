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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
2:2
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
0:1
28' Гол
Траоре Исмаэль
45' Желтая карточка
Буфаль Софьян
0:2
56' Гол
Фюльжени Анжело
60' Желтая карточка
Менди Батиста
1:2
61' Гол
Хазри Вахби
90' Желтая карточка
Мангани Тома
2:2
90' Гол
Наде Микаэль
90'+7
1
Баич
Стефан
8
Камара
Махди
4
Соу
Саиду
2
Мукуди
Ароль
27
Масон
Иван
6
Гурна-Дуат
Люка
19
Неу
Иван
29
Муэффек
Аймен
7
Будебуз
Риад
14
Крассо
Жан-Филипп
10
Хазри
Вахби
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
15
Капель
Пьеррик
10
Фюльжени
Анжело
19
Баокен
Стефан
7
Буфаль
Софьян
Сент-Этьен
4-3-1-2
Анже
3-4-1-2

Ход матча

28'
0:1
Траоре Исмаэль
(Буфаль Софьян)
45'
 
Буфаль Софьян
46'
Наде Микаэль
Мукуди Ароль
 
56'
0:2
Фюльжени Анжело
(Кабо Джимми)
58'
Норден Арно
Муэффек Аймен
 
58'
Амума Ромен
Крассо Жан-Филипп
 
60'
 
Менди Батиста
61'
Хазри Вахби
1:2
70'
 
Унаи Аззедин
Менди Батиста
71'
 
Чо Мохамед-Али
Баокен Стефан
73'
Буанга Денис
Масон Иван
 
82'
Аушиш Адиль
Неу Иван
 
83'
 
Эбосс Энцо
Капель Пьеррик
90'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Фюльжени Анжело
90'
 
Мангани Тома
90'
Наде Микаэль
(Соу Саиду)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Сент-Этьен
Анже

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
1:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 6 (3) 0.55
Соу Саиду 1 0.09
Колодзейчак Тимоти 1 0.09
Буанга Денис 1 0.09
Наде Микаэль 1 0.09
Норден Арно 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
Аушиш Адиль 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 3 (2) 0.27
Траоре Исмаэль 3 0.27
Буфаль Софьян 2 0.18
Фюльжени Анжело 2 0.18
Баокен Стефан 2 0.18
Чо Мохамед-Али 2 0.18
Томас Ромейн 1 0.09
Унаи Аззедин 1 0.09
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 1 1
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Камара Махди 2 0
Масон Иван 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Грин Этьен 0 1
Мукуди Ароль 1 0
Норден Арно 1 0
Неу Иван 1 0
Наде Микаэль 1 0
Аушиш Адиль 1 0
Соу Саиду 1 0
Сабан Матис 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 3 0
Буфаль Софьян 2 0
Фюльжени Анжело 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Кабо Джимми 1 0
Томас Ромейн 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

5
8
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
4
29%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
5
21%
3
21%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1
Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Марсель 1:0 Монпелье - Сент-Этьен 1:2
Анже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0
Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0 Лорьян - Анже 2:0 Анже - Монако 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
4. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
6. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
7. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
8. Нант Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
9. Лорьян Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
10. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
11. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 10 0 5 5 11 - 19 5
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
5. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
6. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
8. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
9. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
10. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
11. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Сент-Этьен Хазри Вахби 6 3 0
5. Марсель Пайе Димитри 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Монпелье Ферри Жордан 3 1
5. Марсель Балерди Леонардо 3 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сент-Этьен 27% (38)
X 44% (62)
Анже 29.1% (41)
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Где смотреть матч Сент-Этьен 2:2 Анже онлайн


Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:2 Анже

Исход игры
Сент-Этьен
27% (38)
Ничья
44% (62)
Анже
29.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
26.28% (36)
Меньше
73.72% (101)
Обе команды забьют
Да
69.34% (95)
Нет
30.66% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (59)
1:0 Сент-Этьен
14.9% (21)
1:2 Анже
12.1% (17)
0:1 Анже
9.2% (13)
2:1 Сент-Этьен
7.1% (10)
3:1 Сент-Этьен
3.5% (5)
0:2 Анже
2.8% (4)
1:3 Анже
1.4% (2)
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