Франция: Лига 1 2021-2022
Сент-Этьен
2:2
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Анже
0:1
28' ГолТраоре Исмаэль
45' Желтая карточкаБуфаль Софьян
0:2
56' ГолФюльжени Анжело
60' Желтая карточкаМенди Батиста
1:2
61' ГолХазри Вахби
90' Желтая карточкаМангани Тома
2:2
90' ГолНаде Микаэль
27
Масон
Иван
19
Неу
Иван
10
Хазри
Вахби
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Масон ИванЗащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фалл БубакарВратарь
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
0:1
45'
56'
0:2
60'
61'
1:2
82'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Сент-Этьен
Анже
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|6 (3)
|0.55
|Соу Саиду
|1
|0.09
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.09
|Буанга Денис
|1
|0.09
|Наде Микаэль
|1
|0.09
|Норден Арно
|0
|0
|Крассо Жан-Филипп
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|3 (2)
|0.27
|Траоре Исмаэль
|3
|0.27
|Буфаль Софьян
|2
|0.18
|Фюльжени Анжело
|2
|0.18
|Баокен Стефан
|2
|0.18
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.18
|Томас Ромейн
|1
|0.09
|Унаи Аззедин
|1
|0.09
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|1
|1
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Камара Махди
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Грин Этьен
|0
|1
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Аушиш Адиль
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|3
|0
|Буфаль Софьян
|2
|0
|Фюльжени Анжело
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Кабо Джимми
|1
|0
|Томас Ромейн
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
5
8
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
4
29%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
5
21%
3
21%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1
Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Марсель 1:0 Монпелье - Сент-Этьен 1:2
Анже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0
Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0 Лорьян - Анже 2:0 Анже - Монако 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|4.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|7.
|Ренн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|8.
|Нант
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|9.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|10.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|11.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 21
|8
|18.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|5.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|8.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|9.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|11.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Сент-Этьен
|Хазри Вахби
|6
|3
|0
|5.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Монпелье
|Ферри Жордан
|3
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:2 Анже
Исход игры
Сент-Этьен
27% (38)
Ничья
44% (62)
Анже
29.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
26.28% (36)
Меньше
73.72% (101)
Обе команды забьют
Да
69.34% (95)
Нет
30.66% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (59)
1:0 Сент-Этьен
14.9% (21)
1:2 Анже
12.1% (17)
0:1 Анже
9.2% (13)
2:1 Сент-Этьен
7.1% (10)
3:1 Сент-Этьен
3.5% (5)
0:2 Анже
2.8% (4)
1:3 Анже
1.4% (2)
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