Аймен Муффек не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Люка Гурна-Дуат имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Буфаль Софьян получил желтую карточку от судьи

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

41' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

37' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Анже

32' Будебуз Риад решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Отличные скиллы показывает Крассо Жан-Филипп , обводя своих соперников

23' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Хорошую попытку сделал Аймен Муффек. Удар в створ, но вратарь начеку

22' Отличные скиллы показывает Аймен Муффек, обводя своих соперников

21' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хорошую попытку сделал Хазри Вахби . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Отличные скиллы показывает Хазри Вахби , обводя своих соперников

19' Удар от ворот произведет Анже

19' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Анже выполняет удар от ворот.

17' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

17' Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.

17' Кабо Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Анже

15' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Иван Масон пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

10' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

9' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Анже выполняет удар от ворот.

2' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Анже

2' Капель Пьеррик не смог попасть в створ ударом издали

1' Хазри Вахби выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Анже начинает с центра поля