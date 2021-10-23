  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
2:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Клермон
0'
30' Красная карточка
Гастьен Йоан
36' Желтая карточка
Фабио да Сильва
36' Желтая карточка
Антуан Комбуаре
1:0
38' Гол
Жиротто Андрей
39' Undefined phrase: football_event_
Коршья Себастьен
39' Красная карточка
Коршья Себастьен
1:1
49' Гол
Байо Мохамед
2:1
61' Гол
Блас Людовик
65'
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
5
Чиривелья
Педро
3
Жиротто
Андрей
6
Де
Са
Роли
Перейра
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
25
Гастьен
Йоан
19
Абдул-Самед
Салис
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
Нант
4-3-3
Клермон
4-2-3-1

Ход матча

30'
 
Гастьен Йоан
36'
Фабио да Сильва
 
36'
Антуан Комбуаре
 
38'
Жиротто Андрей
(Коршья Себастьен)
1:0
39'
Коршья Себастьен
 
39'
Коршья Себастьен
 
49'
1:1
Байо Мохамед
(Рашани Эльбасан)
61'
Блас Людовик
(Коло-Муани Рандаль)
2:1
62'
 
Иглесиас Хонатан
Бертомье Жезон
62'
 
Аллевина Джим
Доссу Жодель

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Нант
Клермон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
3:2
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 5 (2) 0.45
Жиротто Андрей 3 0.27
Чиривелья Педро 2 0.18
Коло-Муани Рандаль 2 0.18
Саймон Мозес 1 0.09
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.09
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 6 0.55
Рашани Эльбасан 4 0.36
Н'Симба Виталь 1 0.09
Доссу Жодель 1 0.09
Бертомье Жезон 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 0
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Саймон Мозес 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Блас Людовик 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Паллуа Николя 1 0
Коко Маркус 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 2 2
Ожье Флоран 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Телль Жордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
23%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Пропущено

12
21
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
3
25%
6
29%
46-60
4
33%
2
10%
61-75
2
17%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1
Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4 Нант - Бордо 3:0 Брест - Нант 1:4
Клермон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0
Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1 Париж - Клермон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
4. Нант 2:1 Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
5. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
6. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
7. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
8. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
9. Лорьян Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
10. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
11. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон 1:2 Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 10 0 5 5 11 - 19 5
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Нант 2:1 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
5. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
6. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
7. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
8. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
9. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
10. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
11. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Клермон 1:2 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант 2:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон 1:2 Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Клермон Байо Мохамед 6 0 2
4. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
5. Нант Блас Людовик 6 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Клермон Гастьен Йоан 2 2
4. Лилль Шека 5 0
5. Монпелье Ферри Жордан 3 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Нант 87.8% (122)
X 8.6% (12)
Клермон 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Клермон
2.32
7.61
3.38
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Нант 2:1 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Нант 2:1 Клермон

Исход игры
Нант
87.8% (122)
Ничья
8.6% (12)
Клермон
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
48.91% (67)
Нет
51.09% (70)
Популярный счёт
2:1 Нант
36% (50)
1:0 Нант
30.9% (43)
2:0 Нант
14.4% (20)
1:1 Ничья
6.5% (9)
3:1 Нант
2.9% (4)
0:1 Клермон
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 