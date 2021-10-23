Первый тайм

50' Команда Нант имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

39' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Коршья Себастьен из команды Нант - была желтая, а стала красная.

39' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

39' Н'Симба Виталь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Коршья Себастьен из команды Нант должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

38' Г О О О О Л - Жиротто Андрей правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

38' Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Рефери не любит споров - именно за это Антуан Комбуаре сейчас получил желтую

35' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Нант выполняет удар от ворот.

32' Матч возобновлен

31' Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Гастьен Йоан оказался удален с поля

30' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Клермон выполняет удар от ворот.

27' Отличный пас сделал Коло-Муани Рандаль из команды Нант . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Клермон выполняет удар от ворот.

23' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Клермон выполняет удар от ворот.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Саймон Мозес из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Нант выполняет удар от ворот.

11' Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Клермон выполняет удар от ворот.

8' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Доссу Жодель получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Доссу Жодель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Клермон

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля