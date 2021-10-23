Франция: Лига 1 2021-2022
Нант
2:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Стад де ля Божуар
Клермон
30' Красная карточкаГастьен Йоан
36' Желтая карточкаФабио да Сильва
36' Желтая карточкаАнтуан Комбуаре
1:0
38' ГолЖиротто Андрей
39' Undefined phrase: football_event_Коршья Себастьен
39' Красная карточкаКоршья Себастьен
1:1
49' ГолБайо Мохамед
2:1
61' ГолБлас Людовик
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Манвелян ГорПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Нападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Pascal Gastien
Ход матча
30'
36'
36'
38'
39'
39'
49'
1:1
61'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Нант
Клермон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|5 (2)
|0.45
|Жиротто Андрей
|3
|0.27
|Чиривелья Педро
|2
|0.18
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.18
|Саймон Мозес
|1
|0.09
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.09
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Сиприен Вилан
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|6
|0.55
|Рашани Эльбасан
|4
|0.36
|Н'Симба Виталь
|1
|0.09
|Доссу Жодель
|1
|0.09
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Паллуа Николя
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|2
|2
|Ожье Флоран
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
23%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Пропущено
12
21
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
3
25%
6
29%
46-60
4
33%
2
10%
61-75
2
17%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1
Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4 Нант - Бордо 3:0 Брест - Нант 1:4
Клермон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0
Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1 Париж - Клермон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|4.
|Нант
|2:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|5.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|8.
|Ренн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|9.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|10.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|11.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 21
|8
|18.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Нант
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|5.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|6.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|9.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Клермон
|1:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Нант
|2:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Клермон
|1:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Клермон
|Байо Мохамед
|6
|0
|2
|4.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|5.
|Нант
|Блас Людовик
|6
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Клермон
|Гастьен Йоан
|2
|2
|4.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|5.
|Монпелье
|Ферри Жордан
|3
|1
Прогнозы на матч Нант 2:1 Клермон
Исход игры
Нант
87.8% (122)
Ничья
8.6% (12)
Клермон
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
48.91% (67)
Нет
51.09% (70)
Популярный счёт
2:1 Нант
36% (50)
1:0 Нант
30.9% (43)
2:0 Нант
14.4% (20)
1:1 Ничья
6.5% (9)
3:1 Нант
2.9% (4)
0:1 Клермон
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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