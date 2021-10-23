Жереми Ле Дуарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

43' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Брест

42' Плохо сыграл Февр Ромен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Шека из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Брест

33' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Г О О О О Л - Февр Ромен из команды Брест забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

31' Мандава Рейнилду получает желтую карточку за толчок соперника.

30' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Лилль

30' Отличный пас сделал Дюверн Жан-Кевин из команды Брест . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

29' Удар от ворот произведет Лилль

28' Лилль выполняет удар от ворот.

27' Онора Франк из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Веа Тимоти нанес удар, мяч был парирован, но Марко Бизот не удержал его в руках.

25' Отличные скиллы показывает Веа Тимоти , обводя своих соперников

24' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

24' Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Удар от ворот произведет Брест

23' Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лилль выполняет удар от ворот.

21' Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с левой ноги!

19' Отличные скиллы показывает Дэвид Джонатан , обводя своих соперников

18' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

16' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Джало Тьягу из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

13' Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

12' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Шека оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Удар от ворот произведет Брест

7' Шека из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Джало Тьягу получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Джало Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Джало Тьягу

4' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

3' Удар от ворот произведет Брест

3' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Штрафной исполнил Февр Ромен , после его удара Иво Грбич сделал классный сейв. Угловой

1' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брест начинает с центра поля