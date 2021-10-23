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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Брест
0'
1:0
19' Гол
Дэвид Джонатан
31' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
1:1
32' Гол
Февр Ромен
61'
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
22
Веа
Тимоти
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
20
Гомес
Анхель
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
27
Маньетти
Уго
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
Лилль
4-4-2
Брест
4-4-2

Ход матча

19'
Дэвид Джонатан
(Фонте Жозе)
1:0
31'
Мандава Рейнилду
 
32'
1:1
Февр Ромен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Лилль
Брест

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:2
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
3:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (1) 0.64
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.27
Язиджи Юсуф 1 0.09
Андре Бенжамин 1 0.09
Иконе Жонатан 1 0.09
Ботман Свен 1 0.09
Фонте Жозе 0 0
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 3 (2) 0.27
Онора Франк 3 0.27
Кардона Ирвин 2 0.18
Ле Дуарон Жереми 2 0.18
Мунье Стив 1 0.09
Шардонне Брендан 1 0.09

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 5 0
Мандава Рейнилду 4 0
Йилмаз Бурак 3 0
Андре Бенжамин 3 0
Язиджи Юсуф 2 0
Челик Зеки 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Грбич Иво 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Онора Франк 2 0
Ларсонне Готье 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1
Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0
Брест
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1
Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2 Брест - Нант 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
4. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
5. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
6. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
7. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
8. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
9. Лилль 1:1 Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
10. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
11. Лорьян Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
12. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест 1:1 Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
5. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
6. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
7. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
8. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
9. Лилль 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
10. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
11. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест 1:1 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
17. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Брест 1:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. Лилль Дэвид Джонатан 7 1 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
4. Клермон Байо Мохамед 6 0 2
5. Нант Блас Людовик 6 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Клермон Гастьен Йоан 2 2
4. Лилль Шека 5 0
5. Монпелье Ферри Жордан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 59%, Брест: 41%.
  • 44'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 42'
    Дэвид Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 42'
    Плохо сыграл Февр Ромен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 42'
    Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Веа Тимоти
  • 41'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лилль: 54%, Брест: 46%.
  • 39'
    Шека из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 38'
    Брест контролирует мяч.
  • 37'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 37'
    Лилль начинает контратаку
  • 37'
    Маньетти Уго ошибается в защите.
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Лилль: 54%, Брест: 46%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 34'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Февр Ромен из команды Брест забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
  • Желтая карточка
    31'
    Мандава Рейнилду получает желтую карточку за толчок соперника.
  • Фол, нарушение
    31'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Мунье Стив
  • 30'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 30'
    Отличный пас сделал Дюверн Жан-Кевин из команды Брест. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 54%, Брест: 46%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Веа Тимоти из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 29'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 28'
    Брест контролирует мяч.
  • 28'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Онора Франк из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 27'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Брест начинает контратаку
  • 26'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Веа Тимоти нанес удар, мяч был парирован, но Марко Бизот не удержал его в руках.
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Веа Тимоти, обводя своих соперников
  • 25'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 53%, Брест: 47%.
  • 24'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Дюверн Жан-Кевин наказан за толчок Веа Тимоти
  • 23'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 23'
    Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 23'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • Угловой
    21'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 21'
    Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 51%, Брест: 49%.
  • 19'
    Фонте Жозе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с левой ноги!
  • 19'
    Отличные скиллы показывает Дэвид Джонатан, обводя своих соперников
  • 19'
    Фонте Жозе делает длинную передачу вперед
  • 19'
    Лилль контролирует мяч.
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 17'
    Брест контролирует мяч.
  • 16'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Онора Франк из команды Брест делает навес прямо в штрафную.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Мандава Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
  • 15'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 65%, Брест: 35%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
  • 14'
    Джало Тьягу из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 13'
    Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Эрей Кристоф из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Йилмаз Бурак.
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Февр Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
  • 11'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 63%, Брест: 37%.
  • 9'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Шека оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 8'
    Челик Зеки из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
  • 8'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 7'
    Шека из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 6'
    Лилль начинает контратаку
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 47%, Брест: 53%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Джало Тьягу возвращается на поле.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Джало Тьягу получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    5'
    Джало Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    4'
    Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Джало Тьягу
  • 4'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мандава Рейнилду
  • 3'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 3'
    Веа Тимоти из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    2'
    Онора Франк из команды Брест разыграл угловой с правого угла.
  • 2'
    Штрафной исполнил Февр Ромен, после его удара Иво Грбич сделал классный сейв. Угловой
  • Фол, нарушение
    1'
    Шека из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Февр Ромен заработал фол
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Лилль 96.5% (137)
X 3.5% (5)
Брест 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Брест
1.50
4.55
7.74
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Где смотреть матч Лилль 1:1 Брест онлайн


Прогнозы на матч Лилль 1:1 Брест

Исход игры
Лилль
96.5% (137)
Ничья
3.5% (5)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.34% (58)
Меньше
57.66% (79)
Обе команды забьют
Да
43.8% (60)
Нет
56.2% (77)
Популярный счёт
2:1 Лилль
33.8% (48)
1:0 Лилль
28.2% (40)
2:0 Лилль
25.4% (36)
3:1 Лилль
6.3% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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