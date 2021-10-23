Франция: Лига 1 2021-2022
Лилль
1:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Пьер Моруа
Брест
1:0
19' ГолДэвид Джонатан
31' Желтая карточкаМандава Рейнилду
1:1
32' ГолФевр Ромен
22
Веа
Тимоти
8
Шека
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
21
Февр
Ромен
27
Маньетти
Уго
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
1:0
31'
32'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Лилль
Брест
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
12 матчей
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|7 (1)
|0.64
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.27
|Язиджи Юсуф
|1
|0.09
|Андре Бенжамин
|1
|0.09
|Иконе Жонатан
|1
|0.09
|Ботман Свен
|1
|0.09
|Фонте Жозе
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|3 (2)
|0.27
|Онора Франк
|3
|0.27
|Кардона Ирвин
|2
|0.18
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.18
|Мунье Стив
|1
|0.09
|Шардонне Брендан
|1
|0.09
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|2
|0
|Челик Зеки
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Онора Франк
|2
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1
Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0
Брест
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1
Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2 Брест - Нант 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|4.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|5.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|8.
|Ренн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|9.
|Лилль
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|11.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|12.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 21
|8
|18.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|1:1 Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|5.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|6.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|9.
|Лилль
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|10.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|11.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|12.
|Лилль
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Брест
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|1
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|6
|0
|2
|5.
|Нант
|Блас Людовик
|6
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Клермон
|Гастьен Йоан
|2
|2
|4.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|5.
|Монпелье
|Ферри Жордан
|3
|1
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Брест
Исход игры
Лилль
96.5% (137)
Ничья
3.5% (5)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.34% (58)
Меньше
57.66% (79)
Обе команды забьют
Да
43.8% (60)
Нет
56.2% (77)
Популярный счёт
2:1 Лилль
33.8% (48)
1:0 Лилль
28.2% (40)
2:0 Лилль
25.4% (36)
3:1 Лилль
6.3% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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