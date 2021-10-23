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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
1:1
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
1:0
19' Гол
Дэвид Джонатан
31' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
1:1
32' Гол
Февр Ромен
70' Желтая карточка
Эрей Кристоф
90' Желтая карточка
Бизот Марко
90'+5
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
22
Веа
Тимоти
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
20
Гомес
Анхель
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
27
Маньетти
Уго
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
Лилль
4-4-2
Брест
4-4-2

Ход матча

19'
Дэвид Джонатан
(Фонте Жозе)
1:0
31'
Мандава Рейнилду
 
32'
1:1
Февр Ромен
63'
Бамба Джонатан
Гомес Анхель
 
63'
Саншеш Ренату
Шека
 
70'
 
Эрей Кристоф
71'
 
Брассье Лилиан
Эрей Кристоф
71'
 
Агум Люсьен
Маньетти Уго
71'
 
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
77'
Гудмундссон Габриэль
Мандава Рейнилду
 
77'
Иконе Жонатан
Йилмаз Бурак
 
85'
Онана Амаду
Андре Бенжамин
 
90'
 
Бизот Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Лилль
Брест

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:2
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
3:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (1) 0.64
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.27
Язиджи Юсуф 1 0.09
Андре Бенжамин 1 0.09
Иконе Жонатан 1 0.09
Ботман Свен 1 0.09
Фонте Жозе 0 0
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 3 (2) 0.27
Онора Франк 3 0.27
Кардона Ирвин 2 0.18
Ле Дуарон Жереми 2 0.18
Мунье Стив 1 0.09
Шардонне Брендан 1 0.09

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 5 0
Мандава Рейнилду 4 0
Йилмаз Бурак 3 0
Андре Бенжамин 3 0
Язиджи Юсуф 2 0
Челик Зеки 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Грбич Иво 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Онора Франк 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

14
14
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
1
7%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
6
38%
2
11%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
5
28%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1
Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0
Брест
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1
Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2 Брест - Нант 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
4. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
5. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
6. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
7. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
8. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
9. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
10. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
11. Лорьян Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
12. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
5. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
6. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
7. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
8. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
9. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
10. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
11. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
17. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. Лилль Дэвид Джонатан 7 1 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
4. Клермон Байо Мохамед 6 0 2
5. Нант Блас Людовик 6 2 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Клермон Гастьен Йоан 2 2
4. Лилль Шека 5 0
5. Монпелье Ферри Жордан 3 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 59%, Брест: 41%.
  • 44'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 42'
    Дэвид Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 42'
    Плохо сыграл Февр Ромен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 42'
    Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Веа Тимоти
  • 41'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лилль: 54%, Брест: 46%.
  • 39'
    Шека из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 38'
    Брест контролирует мяч.
  • 37'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 37'
    Лилль начинает контратаку
  • 37'
    Маньетти Уго ошибается в защите.
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Лилль: 54%, Брест: 46%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 34'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Февр Ромен из команды Брест забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
  • Желтая карточка
    31'
    Мандава Рейнилду получает желтую карточку за толчок соперника.
  • Фол, нарушение
    31'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Мунье Стив
  • 30'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 30'
    Отличный пас сделал Дюверн Жан-Кевин из команды Брест. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 54%, Брест: 46%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Веа Тимоти из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 29'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 28'
    Брест контролирует мяч.
  • 28'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Онора Франк из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 27'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Брест начинает контратаку
  • 26'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Веа Тимоти нанес удар, мяч был парирован, но Марко Бизот не удержал его в руках.
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Веа Тимоти, обводя своих соперников
  • 25'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 53%, Брест: 47%.
  • 24'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Дюверн Жан-Кевин наказан за толчок Веа Тимоти
  • 23'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 23'
    Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 23'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • Угловой
    21'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 21'
    Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 51%, Брест: 49%.
  • 19'
    Фонте Жозе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с левой ноги!
  • 19'
    Отличные скиллы показывает Дэвид Джонатан, обводя своих соперников
  • 19'
    Фонте Жозе делает длинную передачу вперед
  • 19'
    Лилль контролирует мяч.
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 17'
    Брест контролирует мяч.
  • 16'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Онора Франк из команды Брест делает навес прямо в штрафную.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Мандава Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
  • 15'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 65%, Брест: 35%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
  • 14'
    Джало Тьягу из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 13'
    Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Эрей Кристоф из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Йилмаз Бурак.
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Февр Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
  • 11'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 63%, Брест: 37%.
  • 9'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Шека оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 8'
    Челик Зеки из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
  • 8'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 7'
    Шека из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 6'
    Лилль начинает контратаку
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 47%, Брест: 53%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Джало Тьягу возвращается на поле.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Джало Тьягу получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    5'
    Джало Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    4'
    Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Джало Тьягу
  • 4'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мандава Рейнилду
  • 3'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 3'
    Веа Тимоти из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    2'
    Онора Франк из команды Брест разыграл угловой с правого угла.
  • 2'
    Штрафной исполнил Февр Ромен, после его удара Иво Грбич сделал классный сейв. Угловой
  • Фол, нарушение
    1'
    Шека из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Февр Ромен заработал фол
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Лилль 96.5% (137)
X 3.5% (5)
Брест 0% (0)
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Где смотреть матч Лилль 1:1 Брест онлайн


Прогнозы на матч Лилль 1:1 Брест

Исход игры
Лилль
96.5% (137)
Ничья
3.5% (5)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.34% (58)
Меньше
57.66% (79)
Обе команды забьют
Да
43.8% (60)
Нет
56.2% (77)
Популярный счёт
2:1 Лилль
33.8% (48)
1:0 Лилль
28.2% (40)
2:0 Лилль
25.4% (36)
3:1 Лилль
6.3% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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