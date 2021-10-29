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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Спартак Трнава
2:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Сеница
0'
7' Желтая карточка
Gabriel Halabrin
1:0
23' Гол
Кабрал Саймон
2:0
36' Гол
Саввидис Кириакос
39'
71
Такач
Доминик
37
Шкртел
Мартин
8
Грич
Якуб
26
Коша
Себастьян
28
Буката
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
33
Власко
Ян
79
Кабрал
Саймон
25
Бамиделе
Юсуф
7
Ристовски
Милан
14
Боатенг
Келвин
1
Равас
Генрих
14
Кучера
Лукаш
23
Твардек
Кристофер
4
Павлик
Петр
2
Шимчак
Милан
6
Оршула
Филип
21
Gabriel
Halabrin
7
Шумбера
Шимон
17
Маулана
Эги
27
Elvis
Mashike
Sukisa
9
Ниархос
Иоаннис
Спартак Трнава
3-5-2
Сеница
4-4-2

История личных встреч

Спартак Трнава
Сеница

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 12 побед

33 матча

36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
2:0
С
0:0
СГБ
2:0
СГБ
0:1
К
0:0
К
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
4:2
К
1:2
С
1:1
С
2:2
ТМС
0:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
3:0
CL
1:1
CL
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ристовски Милан 6 0.5
Кабрал Саймон 4 0.33
Боатенг Келвин 4 0.33
Твардзик Филип 3 (3) 0.25
Саввидис Кириакос 2 0.17
Прохазка Роман 1 0.08
Трайковски Кирил 1 0.08
Буката Мартин 1 0.08
Бамиделе Юсуф 0 0
Грич Якуб 0 0
Власко Ян 0 0
Чурма Матей 0 0
Иван Алекс 0 0
Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvis Mashike Sukisa 7 (2) 0.54
Шумбера Шимон 2 0.15
Ниархос Иоаннис 1 0.08
Павлик Петр 1 0.08
Маулана Эги 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бамиделе Юсуф 4 0
Буката Мартин 3 0
Твардзик Филип 2 0
Саввидис Кириакос 2 0
Ристовски Милан 2 0
Трайковски Кирил 1 0
Власко Ян 1 0
Микович Мартин 1 0
Грич Якуб 1 0
Энтони Изучукву 1 0
Колесар Петер 1 0
Тумма Гергей 1 0
Коша Себастьян 1 0
Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимчак Милан 3 1
Tomas Egert 2 1
David Gac 2 1
Шумбера Шимон 3 0
Gabriel Halabrin 3 0
Кучера Лукаш 2 0
Дуда Доминик 2 0
Пирошка Юрай 0 1
Milan Jurdik 1 0
Павлик Петр 1 0
Машулович Даниэль 1 0
Elvis Mashike Sukisa 1 0
Свобода Вацлав 1 0
Равас Генрих 1 0
Бухель Якуб 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
4
80%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Забито

20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
4
20%
2
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
2
18%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
6
55%
76-90

Пропущено

4
19
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 10
1
25%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Погронье - Спартак Трнава 0:2 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0
Земплин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Спартак Трнава - Моста 2:0 Моста - Спартак Трнава 3:2 ДАК - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0
Сеница
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3
Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Нитра - Сеница 0:3 Сеница - Ружомберок 0:1 Земплин - Сеница 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 2:0 12 9 2 1 22 - 4 29
2. Слован Братислава 11 8 2 1 29 - 8 26
3. ДАК 12 6 3 3 19 - 15 21
4. Ружомберок 12 5 6 1 18 - 10 21
5. Тренчин 12 4 5 3 18 - 14 17
6. Земплин 12 5 2 5 14 - 14 17
7. Жилина 12 4 3 5 16 - 15 15
8. Сеница 0:2 13 3 5 5 12 - 20 14
9. Середь 12 3 4 5 11 - 15 13
10. Татран Липтовски-Микулаш 12 3 1 8 16 - 30 10
11. Злате Моравце 12 1 4 7 12 - 25 7
12. Погронье 12 1 3 8 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 1 0 20 - 5 16
2. Спартак Трнава 2:0 6 5 1 0 13 - 1 16
3. Земплин 6 4 0 2 11 - 7 12
4. ДАК 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Середь 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Ружомберок 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 0 2 11 - 9 9
8. Жилина 6 3 0 3 10 - 8 9
9. Сеница 0:2 6 2 2 2 5 - 8 8
10. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 9 7
11. Тренчин 5 1 3 1 8 - 5 6
12. Погронье 6 1 3 2 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 2:0 6 4 1 1 9 - 3 13
2. Ружомберок 6 3 3 0 12 - 7 12
3. Тренчин 7 3 2 2 10 - 9 11
4. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
5. ДАК 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Жилина 6 1 3 2 6 - 7 6
7. Сеница 0:2 7 1 3 3 7 - 12 6
8. Земплин 6 1 2 3 3 - 7 5
9. Середь 5 0 3 2 3 - 8 3
10. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 1 6 5 - 21 1
11. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 6 0 0 6 3 - 17 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Саввидис Кириакос бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Saymon Cabral бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Gabriel Halabrin получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Сеница
1.49
4.85
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спартак Трнава 2:0 Сеница онлайн




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