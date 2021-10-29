Словакия: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
7' Желтая карточкаGabriel Halabrin
1:0
23' ГолКабрал Саймон
2:0
36' ГолСаввидис Кириакос
45' Желтая карточкаПавлик Петр
2:1
83' Гол в свои воротаГрич Якуб
33
Власко
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Худы ДенисВратарь
- Защитник
-
18 Ендрек ЛукашЗащитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Нападающий
-
70 Zyen Jones
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Tomas EgertПолузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
-
19 Бухель ФилипНападающий
-
30 Matus Repa
-
Главный тренер: Karol Prazenica
Ход матча
23'
1:0
36'
45'
83'
2:1
История личных встреч
Спартак Трнава
Сеница
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 12 побед
33 матча
36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ристовски Милан
|6
|0.5
|Кабрал Саймон
|4
|0.33
|Боатенг Келвин
|4
|0.33
|Твардзик Филип
|3 (3)
|0.25
|Саввидис Кириакос
|2
|0.17
|Прохазка Роман
|1
|0.08
|Трайковски Кирил
|1
|0.08
|Буката Мартин
|1
|0.08
|Бамиделе Юсуф
|0
|0
|Грич Якуб
|0
|0
|Власко Ян
|0
|0
|Чурма Матей
|0
|0
|Иван Алекс
|0
|0
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elvis Mashike Sukisa
|7 (2)
|0.54
|Шумбера Шимон
|2
|0.15
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.08
|Павлик Петр
|1
|0.08
|Маулана Эги
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамиделе Юсуф
|4
|0
|Буката Мартин
|3
|0
|Твардзик Филип
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Ристовски Милан
|2
|0
|Трайковски Кирил
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Энтони Изучукву
|1
|0
|Колесар Петер
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимчак Милан
|3
|1
|Tomas Egert
|2
|1
|David Gac
|2
|1
|Шумбера Шимон
|3
|0
|Gabriel Halabrin
|3
|0
|Кучера Лукаш
|2
|0
|Павлик Петр
|2
|0
|Дуда Доминик
|2
|0
|Пирошка Юрай
|0
|1
|Milan Jurdik
|1
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Elvis Mashike Sukisa
|1
|0
|Свобода Вацлав
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
7%
2
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
1
14
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
1
100%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
4
80%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Забито
23
11
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
4
17%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
2
18%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
5
22%
6
55%
76-90
Пропущено
4
22
1 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 11
1
25%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
25%
2
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Погронье - Спартак Трнава 0:2 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0
Земплин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Спартак Трнава - Моста 2:0 Моста - Спартак Трнава 3:2 ДАК - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0
Сеница
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3
Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Нитра - Сеница 0:3 Сеница - Ружомберок 0:1 Земплин - Сеница 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|12
|9
|2
|1
|22 - 5
|29
|2.
|Слован Братислава
|11
|8
|2
|1
|29 - 8
|26
|3.
|ДАК
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|4.
|Ружомберок
|12
|5
|6
|1
|18 - 10
|21
|5.
|Тренчин
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|6.
|Земплин
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|7.
|Жилина
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|8.
|Сеница
|13
|3
|5
|5
|13 - 20
|14
|9.
|Середь
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|12
|3
|1
|8
|16 - 30
|10
|11.
|Злате Моравце
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|Погронье
|12
|1
|3
|8
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Земплин
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|ДАК
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Середь
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Ружомберок
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|8.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|9.
|Сеница
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тренчин
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|12.
|Погронье
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|3.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|4.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|ДАК
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Жилина
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|7.
|Сеница
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|8.
|Земплин
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|9.
|Середь
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|11.
|Злате Моравце
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|12.
|Погронье
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0