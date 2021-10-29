Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Газпром Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Зенит
Динамо Москва
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
28 матчей
53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
60.7%
7.2%
9 побед 17 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.58
|Дзюба Артём
|6 (1)
|0.5
|Ерохин Александр
|6
|0.5
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.25
|Малком Филипе
|2
|0.17
|Клаудиньо
|2
|0.17
|Вендел Маркус
|2
|0.17
|Мостовой Андрей
|2
|0.17
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Чистяков Дмитрий
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.42
|Тюкавин Константин
|4
|0.33
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.25
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.25
|Захарян Арсен
|2
|0.17
|Моро Никола
|1
|0.08
|Ордец Иван
|1
|0.08
|Макаров Денис
|1
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Азмун Сердар
|1
|1
|Ракицкий Ярослав
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Варела Гильермо
|3
|0
|Фомин Даниил
|3
|0
|Захарян Арсен
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
7
41%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
67%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
7%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
31
20
18 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
3
10%
3
15%
1-15
5
16%
4
20%
16-30
10
32%
5
25%
31-45
1
3%
6
30%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
9
29%
29%
1
5%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2
Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1
Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 15
|26
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 9
|23
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|18 - 14
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 18
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 23
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва
Исход игры
Зенит
80.2% (150)
Ничья
10.7% (20)
Динамо Москва
9.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
75.34% (110)
Меньше
24.66% (36)
Обе команды забьют
Да
78.77% (115)
Нет
21.23% (31)
Популярный счёт
2:1 Зенит
41.2% (77)
2:0 Зенит
8% (15)
3:1 Зенит
8% (15)
1:1 Ничья
5.9% (11)
1:0 Зенит
4.8% (9)
1:2 Динамо Москва
2.1% (4)
4:0 Зенит
1.6% (3)
3:2 Зенит
1.6% (3)
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