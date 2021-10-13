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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва

История личных встреч

Зенит
Динамо Москва

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
60.7%
7.2%
9 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азмун Сердар 7 (1) 0.58
Дзюба Артём 6 (1) 0.5
Ерохин Александр 6 0.5
Сутормин Алексей 3 (3) 0.25
Малком Филипе 2 0.17
Клаудиньо 2 0.17
Вендел Маркус 2 0.17
Мостовой Андрей 2 0.17
Ракицкий Ярослав 0 0
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Чистяков Дмитрий 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Круговой Данил 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 5 (3) 0.42
Тюкавин Константин 4 0.33
Шиманьски Себастиан 3 0.25
Грулёв Вячеслав 3 0.25
Захарян Арсен 2 0.17
Моро Никола 1 0.08
Ордец Иван 1 0.08
Макаров Денис 1 0.08
Скопинцев Дмитрий 0 0
Варела Гильермо 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 1 1
Ракицкий Ярослав 2 0
Вендел Маркус 2 0
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Ловрен Деян 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 4 0
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Фомин Даниил 3 0
Захарян Арсен 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Ордец Иван 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Макаров Денис 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Евгеньев Роман 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
7
41%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
67%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
7%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

31
20
18 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
3
10%
3
15%
1-15
5
16%
4
20%
16-30
10
32%
5
25%
31-45
1
3%
6
30%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
9
29%
29%
1
5%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2
Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1
Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 8 2 2 30 - 15 26
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 2 3 17 - 9 23
4. Локомотив Москва Заявка 12 5 6 1 17 - 11 21
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6. Сочи Заявка 12 7 0 5 18 - 14 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 2 5 14 - 17 17
8. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
9. Рубин Заявка 12 4 4 4 16 - 14 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 5 0 1 17 - 7 15
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва

Исход игры
Зенит
81.5% (53)
Ничья
10.8% (7)
Динамо Москва
7.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
72.13% (44)
Меньше
27.87% (17)
Обе команды забьют
Да
73.77% (45)
Нет
26.23% (16)
Популярный счёт
2:1 Зенит
49.2% (32)
2:0 Зенит
10.8% (7)
1:1 Ничья
7.7% (5)
1:0 Зенит
7.7% (5)
3:1 Зенит
6.2% (4)
3:0 Зенит
3.1% (2)
1:2 Динамо Москва
3.1% (2)
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