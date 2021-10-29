Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:1
37' ГолКачарава Ника
48' Желтая карточкаЗахариу Панайотис
53' Желтая карточкаЩепович Марко
90' Желтая карточкаАвраам Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
Ход матча
37'
0:1
53'
90'
История личных встреч
Омония
Анортосис
35 матчей
77.1%
22.9%
7.105427357601E-15%
27 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.3%
42.9%
2.8%
19 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
28.6%
11.4%
21 победа 10 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
84.2%
15.8%
0 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
54 матча
50%
31.5%
18.5%
27 побед 17 ничьих 10 побед
Первый тайм
35.2%
57.4%
7.4%
19 побед 31 ничья 4 победы
Второй тайм
38.9%
40.7%
20.4%
21 победа 22 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лекьякс Ян
|1
|0.14
|Папулис Фотис
|1
|0.14
|Щепович Марко
|1
|0.14
|Дюриш Михал
|1 (1)
|0.14
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артиматас Костакис
|3
|0.43
|Варда Амр
|2
|0.29
|Христодулопулос Лазарос
|2 (2)
|0.29
|Качарава Ника
|1
|0.14
|Калцас Никос
|1
|0.14
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|1
|1
|Щепович Марко
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делетич Милош
|2
|1
|Гушбауэр Йозеф
|2
|0
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
75%
1
10%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0
Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1 Омония - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Анортосис - Омония 0:2
Анортосис
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1
Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Анортосис - Омония 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|11 - 8
|15
|3.
|Арис Лимассол
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|7.
|АПОЭЛ
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|8.
|ПАЕЕК
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Пафос
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Омония
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|11.
|Докса Катокопия
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|12.
|Этникос Ахна
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Аполлон
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|Олимпиакос Никосия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Омония
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|7 - 3
|6
|8.
|АПОЭЛ
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Докса Катокопия
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|ПАЕЕК
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Арис Лимассол
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Аполлон
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Анортосис
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|7.
|АПОЭЛ
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|8.
|ПАЕЕК
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Докса Катокопия
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|10.
|Пафос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|Этникос Ахна
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|12.
|Омония
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0