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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Омония
0:1
Конец матча
Анортосис
0'
0:1
37' Гол
Качарава Ника
48' Желтая карточка
Захариу Панайотис
53' Желтая карточка
Щепович Марко
90' Желтая карточка
Авраам Андреас
90'+5
Омония
Анортосис

История личных встреч

Омония
Анортосис

35 матчей

77.1%
22.9%
7.105427357601E-15%
27 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.3%
42.9%
2.8%
19 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
28.6%
11.4%
21 победа 10 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

84.2%
15.8%
0 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

54 матча

50%
31.5%
18.5%
27 побед 17 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.2%
57.4%
7.4%
19 побед 31 ничья 4 победы

Второй тайм

38.9%
40.7%
20.4%
21 победа 22 ничьи 11 побед

История матчей

С
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
0:0
КК
0:2
КК
4:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лекьякс Ян 1 0.14
Папулис Фотис 1 0.14
Щепович Марко 1 0.14
Дюриш Михал 1 (1) 0.14
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артиматас Костакис 3 0.43
Варда Амр 2 0.29
Христодулопулос Лазарос 2 (2) 0.29
Качарава Ника 1 0.14
Калцас Никос 1 0.14

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 1 1
Щепович Марко 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Папулис Фотис 1 0
Ланг Адам 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делетич Милош 2 1
Гушбауэр Йозеф 2 0
Рисванис Спирос 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Авраам Андреас 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Нинуа Ника 1 0
Корреа Павлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
75%
1
10%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0
Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1 Омония - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Анортосис - Омония 0:2
Анортосис
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1
Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Анортосис - Омония 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 7 5 2 0 14 - 5 17
2. Аполлон 7 5 0 2 11 - 8 15
3. Арис Лимассол 7 4 1 2 10 - 6 13
4. АЕЛ Лимаcсол 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 6 - 5 11
6. Анортосис 7 3 0 4 9 - 11 9
7. АПОЭЛ 7 3 0 4 6 - 10 9
8. ПАЕЕК 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Пафос 7 1 4 2 8 - 10 7
10. Омония 7 2 1 4 5 - 7 7
11. Докса Катокопия 7 1 3 3 6 - 7 6
12. Этникос Ахна 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Аполлон 4 3 0 1 9 - 7 9
3. Олимпиакос Никосия 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Омония 4 2 1 1 4 - 3 7
5. АЕЛ Лимаcсол 3 2 0 1 6 - 2 6
6. Анортосис 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Пафос 4 1 3 0 7 - 3 6
8. АПОЭЛ 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Докса Катокопия 3 1 1 1 3 - 2 4
10. ПАЕЕК 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Арис Лимассол 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 4 3 1 0 7 - 2 10
2. АЕК Ларнака 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Аполлон 3 2 0 1 2 - 1 6
4. АЕЛ Лимаcсол 3 1 2 0 6 - 4 5
5. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Анортосис 4 1 0 3 4 - 7 3
7. АПОЭЛ 4 1 0 3 3 - 8 3
8. ПАЕЕК 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Докса Катокопия 4 0 2 2 3 - 5 2
10. Пафос 3 0 1 2 1 - 7 1
11. Этникос Ахна 4 0 1 3 4 - 8 1
12. Омония 3 0 0 3 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Качарава Ника бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Омония 0:1 Анортосис онлайн




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