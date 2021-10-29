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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Трабзонспор
1:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Ризеспор
0'
21' Желтая карточка
Ие Эдгар
0:1
22' Пенальти
Джокович Дамьян
27' Желтая карточка
Болдрин Фернандо
27' Желтая карточка
Оздемир Берат
41' Желтая карточка
Боласье Янник
1:1
43' Пенальти
Джанини Жорже
48'
1
Чакыр
Угурджан
8
Токёз
Дорукхан
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
15
Трондсен
Андерс
6
Сиопис
Манолис
5
Оздемир
Берат
27
Жервиньо
Куасси
17
Гамшик
Марек
10
Эмюр
Абдулкадир
21
Джанини
Жорже
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
3
Хольмен
Себастьян
5
Ай
Селим
88
Сертель
Джемали
52
Сабо
Эрик
8
Джокович
Дамьян
53
Боласье
Янник
10
Болдрин
Фернандо
50
Умар
Амину
20
Похьянпало
Йоэль
Трабзонспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

14'
Корнелиус Андреас
Жервиньо Куасси
 
21'
Ие Эдгар
 
22'
0:1
Джокович Дамьян
27'
 
Болдрин Фернандо
27'
Оздемир Берат
 
41'
 
Боласье Янник
43'
Джанини Жорже
1:1
46'
Нвакаеме Энтони
Оздемир Берат
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 70 Владение мячом, % 30

История личных встреч

Трабзонспор
Ризеспор

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:1
ТМС
3:4
С
5:2
С
1:2
С
2:3
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
6:0
С
3:0
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 7 (3) 0.64
Нвакаеме Энтони 4 0.36
Корнелиус Андреас 3 0.27
Жервиньо Куасси 2 0.18
Джанини Жорже 2 (2) 0.18
Гамшик Марек 1 0.09
Сари Юсуф 1 0.09
Эмюр Абдулкадир 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 3 (2) 0.27
Похьянпало Йоэль 2 0.18
Боласье Янник 1 0.09
Ай Селим 1 0.09
Болдрин Фернандо 1 0.09
Сертель Джемали 1 0.09
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ие Эдгар 4 0
Тюркмен Хюсейин 2 1
Vitor Hugo III2 2 1
Нвакаеме Энтони 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Оздемир Берат 2 0
Гамшик Марек 1 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Джанини Жорже 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Перес Бруно 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ай Селим 3 0
Бойд Тайлер 1 1
Боласье Янник 2 0
Дабо Брайан 2 0
Сабо Эрик 2 0
Сантос Фабрисио 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Умар Амину 1 0
Болдрин Фернандо 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
5
45%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

19
9
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
6
32%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
2
11%
3
33%
76-90

Пропущено

10
21
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
4
40%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
1
10%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гёзтепе - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1
Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 2:2 Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Рома - Трабзонспор 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 2:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Мольде - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Мольде 3:3 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Трабзонспор - Бандырмаспор 1:0 Трабзонспор - Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0
Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3 Генчлербирлиги - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Коньяспор 5:3 Антальяспор - Ризеспор 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1:1 11 7 4 0 21 - 10 25
2. Хатайспор 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Бешикташ 10 6 2 2 20 - 12 20
4. Аланьяспор 10 6 2 2 16 - 15 20
5. Фенербахче 10 6 1 3 14 - 11 19
6. Фатих Карагюмрюк 10 5 3 2 16 - 12 18
7. Галатасарай 10 5 2 3 15 - 14 17
8. Коньяспор 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Алтай 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Адана Демирспор 10 3 4 3 15 - 15 13
11. Газиантеп 10 3 3 4 12 - 14 12
12. Истанбул Башакшехир 10 4 0 6 13 - 13 12
13. Малатьяспор 10 4 0 6 11 - 17 12
14. Кайсериспор 10 3 2 5 13 - 17 11
15. Сивасспор 10 2 5 3 14 - 12 11
16. Гиресунспор 10 2 3 5 6 - 10 9
17. Антальяспор 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Гёзтепе 10 2 2 6 9 - 14 8
19. Касымпаша 10 1 3 6 10 - 16 6
20. Ризеспор 1:1 11 1 2 8 9 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Фатих Карагюмрюк 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Газиантеп 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Коньяспор 5 3 2 0 10 - 5 11
5. Фенербахче 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Хатайспор 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Аланьяспор 4 3 0 1 10 - 7 9
8. Галатасарай 4 3 0 1 5 - 3 9
9. Истанбул Башакшехир 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Алтай 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Трабзонспор 1:1 5 2 3 0 9 - 6 9
12. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
14. Антальяспор 6 2 1 3 9 - 10 7
15. Сивасспор 6 1 4 1 10 - 7 7
16. Малатьяспор 6 2 0 4 8 - 13 6
17. Касымпаша 5 1 2 2 7 - 7 5
18. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Ризеспор 1:1 5 1 1 3 5 - 8 4
20. Гёзтепе 5 1 0 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1:1 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Аланьяспор 6 3 2 1 6 - 8 11
3. Хатайспор 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Фенербахче 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Галатасарай 6 2 2 2 10 - 11 8
6. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Адана Демирспор 5 1 3 1 7 - 10 6
11. Гёзтепе 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Кайсериспор 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Гиресунспор 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Истанбул Башакшехир 5 1 0 4 5 - 9 3
17. Антальяспор 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Касымпаша 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Газиантеп 5 0 1 4 4 - 12 1
20. Ризеспор 1:1 6 0 1 5 4 - 15 1
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Ризеспор
1.72
5.25
8.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Трабзонспор 1:1 Ризеспор онлайн




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