Турция: Суперлига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Шенол Гюнеш
21' Желтая карточкаИе Эдгар
0:1
22' ПенальтиДжокович Дамьян
27' Желтая карточкаБолдрин Фернандо
27' Желтая карточкаОздемир Берат
41' Желтая карточкаБоласье Янник
1:1
43' ПенальтиДжанини Жорже
32
Ие
Эдгар
17
Гамшик
Марек
23
Аккан
Гёкхан
5
Ай
Селим
52
Сабо
Эрик
50
Умар
Амину
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
21'
22'
0:1
27'
27'
41'
43'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
70 Владение мячом, % 30
История личных встреч
Трабзонспор
Ризеспор
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|7 (3)
|0.64
|Нвакаеме Энтони
|4
|0.36
|Корнелиус Андреас
|3
|0.27
|Жервиньо Куасси
|2
|0.18
|Джанини Жорже
|2 (2)
|0.18
|Гамшик Марек
|1
|0.09
|Сари Юсуф
|1
|0.09
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джокович Дамьян
|3 (2)
|0.27
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.18
|Боласье Янник
|1
|0.09
|Ай Селим
|1
|0.09
|Болдрин Фернандо
|1
|0.09
|Сертель Джемали
|1
|0.09
|Сабо Эрик
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ие Эдгар
|4
|0
|Тюркмен Хюсейин
|2
|1
|Vitor Hugo III2
|2
|1
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Гамшик Марек
|1
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Джанини Жорже
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Перес Бруно
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ай Селим
|3
|0
|Бойд Тайлер
|1
|1
|Боласье Янник
|2
|0
|Дабо Брайан
|2
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Сантос Фабрисио
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Умар Амину
|1
|0
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
5
45%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
19
9
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
6
32%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
2
11%
3
33%
76-90
Пропущено
10
21
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
4
40%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
1
10%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гёзтепе - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1
Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 2:2 Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Рома - Трабзонспор 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 2:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Мольде - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Мольде 3:3 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Трабзонспор - Бандырмаспор 1:0 Трабзонспор - Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0
Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3 Генчлербирлиги - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Коньяспор 5:3 Антальяспор - Ризеспор 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1:1
|11
|7
|4
|0
|21 - 10
|25
|2.
|Хатайспор
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Бешикташ
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|4.
|Аланьяспор
|10
|6
|2
|2
|16 - 15
|20
|5.
|Фенербахче
|10
|6
|1
|3
|14 - 11
|19
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Галатасарай
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|8.
|Коньяспор
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Алтай
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Адана Демирспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|11.
|Газиантеп
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|12.
|Истанбул Башакшехир
|10
|4
|0
|6
|13 - 13
|12
|13.
|Малатьяспор
|10
|4
|0
|6
|11 - 17
|12
|14.
|Кайсериспор
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|Сивасспор
|10
|2
|5
|3
|14 - 12
|11
|16.
|Гиресунспор
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|17.
|Антальяспор
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Гёзтепе
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|19.
|Касымпаша
|10
|1
|3
|6
|10 - 16
|6
|20.
|Ризеспор
|1:1
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Газиантеп
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Коньяспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Аланьяспор
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|9.
|Истанбул Башакшехир
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Трабзонспор
|1:1
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|12.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|14.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|15.
|Сивасспор
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|16.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|17.
|Касымпаша
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|18.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Ризеспор
|1:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|20.
|Гёзтепе
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1:1
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Аланьяспор
|6
|3
|2
|1
|6 - 8
|11
|3.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Фенербахче
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Галатасарай
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Адана Демирспор
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|11.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Кайсериспор
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Истанбул Башакшехир
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Антальяспор
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Касымпаша
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Газиантеп
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|20.
|Ризеспор
|1:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1