Германия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
1:0
19' ГолКрамарич Андрей
2:0
36' ГолРуди Себастьян
66' Желтая карточкаАкпогума Кевин
74' Undefined phrase: football_event_Боята Дедрик
75' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
75' Желтая карточкаФогт Кевин
76' Красная карточкаБоята Дедрик
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Cimo Roecker
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
1:0
36'
2:0
66'
74'
75'
76'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Хоффенхайм
Герта
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
22 матча
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.3
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.3
|Крамарич Андрей
|2
|0.2
|Руди Себастьян
|2
|0.2
|Бебу Ила
|2
|0.2
|Акпогума Кевин
|1
|0.1
|Кадержабек Павел
|1
|0.1
|Гайгер Деннис
|1
|0.1
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.1
|Даббур Мунас
|1
|0.1
|Адамян Саркис
|1
|0.1
|Пош Штефан
|1
|0.1
|Фогт Кевин
|0
|0
|Самассеку Диади
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Ричардс Крис
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рихтер Марко
|2
|0.2
|Сердар Суат
|2
|0.2
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.2
|Йоветич Стеван
|1
|0.1
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.1
|Маолида Мизиан
|1
|0.1
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.1
|Дарида Владимир
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самассеку Диади
|3
|0
|Руди Себастьян
|2
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Дарида Владимир
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Шволов Александер
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
8%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Пропущено
5
18
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
1
6%
1-15
2
40%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
20%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
20%
3
17%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
5%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
3
30%
61-75
7
37%
1
10%
76-90
Пропущено
15
24
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
7%
1
4%
1-15
5
33%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
20%
6
25%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
5
33%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0
Герта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2
РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|33 - 8
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 15
|21
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 6
|19
|4.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|8.
|Майнц
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Бохум
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|12.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 Герта
Исход игры
Хоффенхайм
80.6% (116)
Ничья
17.4% (25)
Герта
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
73.76% (104)
Меньше
26.24% (37)
Обе команды забьют
Да
85.11% (120)
Нет
14.89% (21)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
52.1% (75)
3:1 Хоффенхайм
11.8% (17)
1:1 Ничья
11.1% (16)
2:0 Хоффенхайм
6.9% (10)
1:0 Хоффенхайм
6.9% (10)
2:2 Ничья
4.9% (7)
3:2 Хоффенхайм
2.1% (3)
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