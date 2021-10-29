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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
2:0
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
1:0
19' Гол
Крамарич Андрей
2:0
36' Гол
Руди Себастьян
66' Желтая карточка
Акпогума Кевин
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Боята Дедрик
75' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
75' Желтая карточка
Фогт Кевин
76' Красная карточка
Боята Дедрик
90'+4
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
13
Штиллер
Анджело
8
Гайгер
Деннис
29
Сков
Роберт
16
Руди
Себастьян
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
1
Шволов
Александер
42
Зефёйк
Дейовайсио
4
Боята
Дедрик
5
Штарк
Никлас
2
Пекарик
Петер
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
23
Рихтер
Марко
6
Дарида
Владимир
17
Миттельштедт
Максимилиан
9
Пёнтек
Кшиштоф
Хоффенхайм
3-4-1-2
Герта
4-2-3-1

Ход матча

19'
Крамарич Андрей
1:0
36'
Руди Себастьян
2:0
46'
 
Маолида Мизиан
Дарида Владимир
46'
 
Йоветич Стеван
Зефёйк Дейовайсио
61'
 
Бельфодиль Исхак
Пёнтек Кшиштоф
66'
Рюттер Жоржиньо
Бебу Ила
 
66'
Самассеку Диади
Руди Себастьян
 
66'
Акпогума Кевин
 
69'
 
Эккеленкамп Юрген
Рихтер Марко
74'
 
Боята Дедрик
75'
 
Аскасибар Сантьяго
75'
Фогт Кевин
 
76'
 
Боята Дедрик
77'
Баумгартнер Кристоф
Штиллер Анджело
 
77'
 
Тусар Люка
Маолида Мизиан
84'
Ларсен Якоб-Бруун
Крамарич Андрей
 
84'
Ричардс Крис
Гайгер Деннис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Хоффенхайм
Герта

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

22 матча

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
2:3
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.3
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.3
Крамарич Андрей 2 0.2
Руди Себастьян 2 0.2
Бебу Ила 2 0.2
Акпогума Кевин 1 0.1
Кадержабек Павел 1 0.1
Гайгер Деннис 1 0.1
Рюттер Жоржиньо 1 0.1
Даббур Мунас 1 0.1
Адамян Саркис 1 0.1
Пош Штефан 1 0.1
Фогт Кевин 0 0
Самассеку Диади 0 0
Раум Давид 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рихтер Марко 2 0.2
Сердар Суат 2 0.2
Эккеленкамп Юрген 2 0.2
Йоветич Стеван 1 0.1
Пёнтек Кшиштоф 1 0.1
Маолида Мизиан 1 0.1
Лукебакио Доди 1 (1) 0.1
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самассеку Диади 3 0
Руди Себастьян 2 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Гриллич Флориан 2 0
Раум Давид 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Пош Штефан 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Дарида Владимир 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Сердар Суат 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
8%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

5
18
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
1
6%
1-15
2
40%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
20%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
20%
3
17%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
5%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
3
30%
61-75
7
37%
1
10%
76-90

Пропущено

15
24
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
7%
1
4%
1-15
5
33%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
20%
6
25%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
5
33%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0
Герта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2
РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
4. Байер Л Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
8. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
9. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Кёльн Заявка 9 3 4 2 15 - 16 13
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
6. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
5. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
7. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
11. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
12. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
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Прогнозы 144
Хоффенхайм 80.6% (116)
X 17.4% (25)
Герта 2.1% (3)
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Где смотреть матч Хоффенхайм 2:0 Герта онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 Герта

Исход игры
Хоффенхайм
80.6% (116)
Ничья
17.4% (25)
Герта
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
73.76% (104)
Меньше
26.24% (37)
Обе команды забьют
Да
85.11% (120)
Нет
14.89% (21)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
52.1% (75)
3:1 Хоффенхайм
11.8% (17)
1:1 Ничья
11.1% (16)
2:0 Хоффенхайм
6.9% (10)
1:0 Хоффенхайм
6.9% (10)
2:2 Ничья
4.9% (7)
3:2 Хоффенхайм
2.1% (3)
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