Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

88' Сков Роберт из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

86' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Баумгартнер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Герта выполняет удар от ворот.

81' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Самассеку Диади на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Йоветич Стеван из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Герта выполняет удар от ворот.

79' Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Штиллер Анджело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Боята Дедрик из команды Герта - была желтая, а стала красная.

75' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

75' Рефери не любит споров - именно за это Фогт Кевин сейчас получил желтую

75' Рефери не любит споров - именно за это Аскасибар Сантьяго сейчас получил желтую

74' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Сков Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Герта выполняет удар от ворот.

69' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Бебу Ила из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

62' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Маолида Мизиан из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Маолида Мизиан из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

55' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

51' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Рихтер Марко из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

50' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Рихтер Марко из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

47' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.