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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Заря
Шахтёр Донецк
Заря

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Заря

31 матч

93.5%
6.5%
29 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.2%
12.9%
12.9%
23 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

37 матчей

78.4%
8.1%
13.5%
29 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

54.1%
35.1%
10.8%
20 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.2%
24.3%
13.5%
23 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
3:4
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:7
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Лассина 6 (1) 0.6
Судаков Георгий 3 0.3
Патрик Алан 2 0.2
Тете 2 0.2
Мудрик Михаил 1 0.1
Марлос Ромеро 1 (1) 0.1
Степаненко Тарас 1 0.1
Манор Соломон 1 0.1
Корниенко Виктор 1 0.1
Дентиньо 1 0.1
Сикан Даниил 1 0.1
Фернандо Педро 1 0.1
Педриньо II 1 0.1
Конопля Ефим 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Матвиенко Николай 0 0
Додо Домилсон 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочергин Владислав 5 0.5
Сайяд Аллахьяр 3 0.3
Захеди Шахаб 3 0.3
Овусу Раймонд 3 0.3
Булеца Сергей 2 0.2
Гладкий Александр 2 (1) 0.2
Громов Артём 1 0.1
Фагундес Кристиан 1 0.1
Назарина Егор 1 0.1
Кабаев Владислав 1 0.1
Вернидуб Виталий 0 0
Имереков Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Леовижилду 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Додо Домилсон 0 1
Антонио Маркос 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Майкон Барберан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вернидуб Виталий 4 0
Хомченовский Дмитрий 4 0
Имереков Максим 3 0
Кабаев Владислав 3 0
Цвек Ловро 3 0
Назарина Егор 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Фаворов Денис 2 0
Гладкий Александр 1 0
Лунёв Максим 1 0
Сайяд Аллахьяр 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Леовижилду 1 0
Овусу Раймонд 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
30%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
40%
5
36%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
5
42%
3
38%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
14%
3
14%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
9
41%
8
36%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0
Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1
Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0
Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Заря - Минай 1:0 Олимпик Донецк - Заря 2:1 Заря - Олимпик Донецк 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 8 2 0 25 - 2 26
2. Шахтёр Донецк Заявка 10 7 2 1 23 - 5 23
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
4. Заря Заявка 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Днепр-1 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
6. Александрия Заявка 10 5 3 2 10 - 7 18
7. Десна Заявка 10 5 1 4 13 - 16 16
8. Металлист-1925 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
9. Верес Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Львов Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
15. Минай Заявка 9 1 3 5 6 - 12 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
12. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
10. Десна Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Ворскла Тилль Оливье 5 1 4
4. Заря Кочергин Владислав 5 0 2
5. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Львов Ньярко Эрнест 5 0
3. Динамо Киев Шапаренко Николай 5 0
4. Александрия Бабогло Владислав 5 0
5. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на матч открытия одиннадцатого тура УПЛ, в котором встретятся "Шахтёр" и "Заря". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2021, осталось 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 157
Шахтёр Донецк 94.3% (148)
X 3.2% (5)
Заря 2.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Заря
1.36
5.40
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Заря онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Заря

Исход игры
Шахтёр Донецк
94.3% (148)
Ничья
3.2% (5)
Заря
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.56% (81)
Меньше
40.44% (55)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
40.1% (63)
2:0 Шахтёр Донецк
23.6% (37)
1:0 Шахтёр Донецк
10.2% (16)
3:1 Шахтёр Донецк
9.6% (15)
3:0 Шахтёр Донецк
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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