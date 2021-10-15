Украина: Премьер-лига 2021-2022
Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Заря
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
3 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Заря
31 матч
93.5%
6.5%
29 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.2%
12.9%
12.9%
23 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
37 матчей
78.4%
8.1%
13.5%
29 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
54.1%
35.1%
10.8%
20 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.2%
24.3%
13.5%
23 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.6
|Судаков Георгий
|3
|0.3
|Патрик Алан
|2
|0.2
|Тете
|2
|0.2
|Мудрик Михаил
|1
|0.1
|Марлос Ромеро
|1 (1)
|0.1
|Степаненко Тарас
|1
|0.1
|Манор Соломон
|1
|0.1
|Корниенко Виктор
|1
|0.1
|Дентиньо
|1
|0.1
|Сикан Даниил
|1
|0.1
|Фернандо Педро
|1
|0.1
|Педриньо II
|1
|0.1
|Конопля Ефим
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Матвиенко Николай
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кочергин Владислав
|5
|0.5
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.3
|Захеди Шахаб
|3
|0.3
|Овусу Раймонд
|3
|0.3
|Булеца Сергей
|2
|0.2
|Гладкий Александр
|2 (1)
|0.2
|Громов Артём
|1
|0.1
|Фагундес Кристиан
|1
|0.1
|Назарина Егор
|1
|0.1
|Кабаев Владислав
|1
|0.1
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Леовижилду
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|3
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|4
|0
|Имереков Максим
|3
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Фаворов Денис
|2
|0
|Гладкий Александр
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
30%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
40%
5
36%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
5
42%
3
38%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
14%
3
14%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
9
41%
8
36%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0
Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1
Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0
Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Заря - Минай 1:0 Олимпик Донецк - Заря 2:1 Заря - Олимпик Донецк 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 2
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Заря
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|7.
|Десна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|16
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|9.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|10.
|Десна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|2
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|3.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|5
|0
|4.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|5
|0
|5.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Заря
Исход игры
Шахтёр Донецк
94.3% (148)
Ничья
3.2% (5)
Заря
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.56% (81)
Меньше
40.44% (55)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
40.1% (63)
2:0 Шахтёр Донецк
23.6% (37)
1:0 Шахтёр Донецк
10.2% (16)
3:1 Шахтёр Донецк
9.6% (15)
3:0 Шахтёр Донецк
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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