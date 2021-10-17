Украина: Премьер-лига 2021-2022
Минай
0:0
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
Десна
43' Желтая карточкаМатич Мислав
56' Желтая карточкаАхмедзаде Рустам
75' Желтая карточкаДомбровский Андрей
86' Желтая карточкаБолбат Сергей
89' Желтая карточкаДегтярёв Максим
90' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
90' Желтая карточкаХахлев Алексей
33
Гончар
Игорь
44
Матич
Мислав
89
Синегуб
Олег
23
Месхи
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
-
44 Матич МиславЗащитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
43'
56'
86'
89'
90'
История личных встреч
Минай
Десна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.2
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.2
|Ахмедзаде Рустам
|1
|0.1
|Горин Олег
|1
|0.1
|Гончар Игорь
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
|Хахлев Алексей
|0
|0
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|5
|0.45
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.18
|Тотовицкий Андрей
|2
|0.18
|Завийский Тарас
|2
|0.18
|Волошин Викентий
|1
|0.09
|Будковский Филипп
|1
|0.09
|Картушов Егор
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|Селезнёв Евгений
|3
|0
|Кныш Данило
|2
|0
|Коваленко Богдан
|2
|0
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Матич Мислав
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Петрусенко Aлександр
|2
|0
|Гончар Игорь
|1
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Месхи Михаил
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|4
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Домбровский Андрей
|3
|0
|Болбат Сергей
|2
|0
|Цымбалюк Евгений
|2
|0
|Сафронов Александр
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Литовка Игорь
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Будковский Филипп
|1
|0
|Дегтярёв Максим
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
7
50%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2
Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Мариуполь - Минай 0:0 Минай - Ингулец 0:1 Динамо Киев - Минай 3:0
Десна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2
Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1 Десна - Олимпик Донецк 2:0 Десна - Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:0 Рух Львов - Десна 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 6
|26
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|4.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|7.
|Десна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|17
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|9.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|13 - 27
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|8.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|4.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|3.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|4.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|5
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|5
|0
Прогнозы на матч Минай 0:0 Десна
Исход игры
Минай
18.2% (25)
Ничья
32.8% (45)
Десна
48.9% (67)
Тотал 2.5
Больше
25.74% (35)
Меньше
74.26% (101)
Обе команды забьют
Да
55.88% (76)
Нет
44.12% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (41)
0:1 Десна
24.8% (34)
1:2 Десна
19% (26)
1:0 Минай
10.9% (15)
2:1 Минай
6.6% (9)
0:2 Десна
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!