Украина: Премьер-лига 2021-2022
Александрия
1:2
Второй тайм: 61'
Стадион: Ника
Ворскла
0:1
14' ГолРангел
0:2
39' ГолРангел
1:2
53' ГолКалюжный Иван
31
Билык
Олег
90
Дубра
Каспар
16
Тамм
Йоонас
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Тамм ЙоонасПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимНападающий
-
73 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
14'
0:1
39'
0:2
53'
История личных встреч
Александрия
Ворскла
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|3 (1)
|0.27
|Калюжный Иван
|2
|0.18
|Ковалец Кирилл
|1
|0.09
|Бабогло Владислав
|1
|0.09
|Гринь Сергей
|1
|0.09
|Кожушко Олег
|1
|0.09
|Спинелли Клаудио
|1
|0.09
|Устименко Денис
|1
|0.09
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|5 (1)
|0.45
|Степанюк Руслан
|5
|0.45
|Рангел
|3
|0.27
|Кане Ибрахим
|2
|0.18
|Скляр Александр
|1
|0.09
|Чеснаков Владимир
|1
|0.09
|Пуцлин Давид
|1
|0.09
|Пердута Игорь
|0
|0
|Пешич Иван
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|5
|0
|Дубра Каспар
|3
|0
|Дришлюк Кирилл
|3
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Калюжный Иван
|2
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Пердута Игорь
|2
|0
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пешич Иван
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Пуцлин Давид
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
1
10%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0
Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1 Александрия - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Александрия 1:0 Александрия - Олимпик Донецк 2:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2
Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2 Ворскла - Львов 2:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Ворскла - Олимпик Донецк 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 6
|26
|3.
|Ворскла
|2:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|1:2 Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|Десна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|17
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|9.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|13 - 27
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|2:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Александрия
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|4.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|3.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|4.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|5
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|5
|0
Прогнозы на матч Александрия 1:2 Ворскла
Исход игры
Александрия
32.8% (44)
Ничья
47% (63)
Ворскла
20.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
30.08% (40)
Меньше
69.92% (93)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (57)
1:0 Александрия
17.2% (23)
2:1 Александрия
14.2% (19)
1:2 Ворскла
11.9% (16)
0:1 Ворскла
6% (8)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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