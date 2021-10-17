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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Александрия
1:2
Второй тайм: 61'

Стадион:
Ворскла
0'
0:1
14' Гол
Рангел
0:2
39' Гол
Рангел
1:2
53' Гол
Калюжный Иван
61'
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
16
Дришлюк
Кирилл
8
Калюжный
Иван
6
Ковалец
Кирилл
20
Кирюханцев
Игорь
9
Спинелли
Клаудио
23
Одарюк
Владимир
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
8
Тилль
Оливье
9
Пешич
Иван
11
Степанюк
Руслан
13
Яворский
Сергей
16
Тамм
Йоонас
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
Александрия
Ворскла

История личных встреч

Александрия
Ворскла

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
Р
1:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 3 (1) 0.27
Калюжный Иван 2 0.18
Ковалец Кирилл 1 0.09
Бабогло Владислав 1 0.09
Гринь Сергей 1 0.09
Кожушко Олег 1 0.09
Спинелли Клаудио 1 0.09
Устименко Денис 1 0.09
Цуриков Андрей 0 0
Рыбалка Сергей 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 5 (1) 0.45
Степанюк Руслан 5 0.45
Рангел 3 0.27
Кане Ибрахим 2 0.18
Скляр Александр 1 0.09
Чеснаков Владимир 1 0.09
Пуцлин Давид 1 0.09
Пердута Игорь 0 0
Пешич Иван 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 5 0
Дубра Каспар 3 0
Дришлюк Кирилл 3 0
Кирюханцев Игорь 1 1
Рыбалка Сергей 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Калюжный Иван 2 0
Третьяков Максим 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Демченко Александр 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Яворский Сергей 2 0
Пердута Игорь 2 0
Степанюк Руслан 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Челядин Артём 2 0
Пешич Иван 1 0
Тилль Оливье 1 0
Пуцлин Давид 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Кане Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
1
10%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0
Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1 Александрия - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Александрия 1:0 Александрия - Олимпик Донецк 2:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2
Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2 Ворскла - Львов 2:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Ворскла - Олимпик Донецк 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 8 2 1 29 - 6 26
3. Ворскла 2:1 Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
4. Днепр-1 Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия 1:2 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
7. Десна Заявка 11 5 2 4 13 - 16 17
8. Металлист-1925 Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
9. Верес Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Минай Заявка 10 1 4 5 6 - 12 7
14. Львов Заявка 11 1 3 7 7 - 19 6
15. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
16. Мариуполь Заявка 11 1 1 9 13 - 27 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла 2:1 Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия 1:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Александрия 1:2 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла 2:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
9. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
10. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 6 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
4. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
3. Львов Ньярко Эрнест 5 0
4. Динамо Киев Шапаренко Николай 5 0
5. Александрия Бабогло Владислав 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • 23'
    Ковалец Кирилл уходит с поля. Рыбалка Сергей выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Александрия 32.8% (44)
X 47% (63)
Ворскла 20.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Ворскла
24.84
9.18
3.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Александрия 1:2 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Александрия 1:2 Ворскла

Исход игры
Александрия
32.8% (44)
Ничья
47% (63)
Ворскла
20.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
30.08% (40)
Меньше
69.92% (93)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (57)
1:0 Александрия
17.2% (23)
2:1 Александрия
14.2% (19)
1:2 Ворскла
11.9% (16)
0:1 Ворскла
6% (8)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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