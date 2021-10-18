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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
0:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Верес
0'
0:1
18' Гол
Пасич Евгений
20' Красная карточка
Кучеров Валерий
34' Желтая карточка
Смирный Евгений
37' Желтая карточка
Путря Илья
39' Желтая карточка
Панасенко Сергей
87'
31
Кучерук
Владислав
9
Путря
Илья
6
Кадири
Мохаммед
2
Биловар
Кристиан
47
Вантух
Роман
91
Михайленко
Николай
7
Цитаишвили
Георгий
19
Исаенко
Евгений
5
Смирный
Евгений
10
Авагимян
Артур
74
Ванат
Владислав
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
77
Полулях
Никита
29
Кучеров
Валерий
42
Пасич
Евгений
21
Панасенко
Сергей
17
Пасич
Геннадий
9
Шестаков
Михаил
Черноморец Од
Верес

История личных встреч

Черноморец Од
Верес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
4:0
ПД
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 3 0.27
Ванат Владислав 2 0.18
Бугай Владислав 2 0.18
Смирный Евгений 2 0.18
Михайленко Николай 1 0.09
Путря Илья 1 (1) 0.09
Вантух Роман 0 0
Исаенко Евгений 0 0
Кузык Денис 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пасич Геннадий 2 0.18
Гегедош Роберт 1 0.09
Немчанинов Дмитрий 1 0.09
Пасич Евгений 1 0.09
Сергийчук Михаил 1 0.09
Солдат Игорь 1 0.09
Кучеров Валерий 1 0.09
Шестаков Михаил 1 0.09
Клёц Дмитрий 1 (1) 0.09
Панасенко Сергей 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белошевский Богдан 1 2
Путря Илья 3 0
Смирный Евгений 3 0
Ванат Владислав 3 0
Кравченко Сергей 2 0
Авагимян Артур 2 0
Дубко Валерий 2 0
Брагару Максим 2 0
Михайленко Николай 2 0
Вантух Роман 1 0
Цитаишвили Георгий 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучеров Валерий 4 1
Полулях Никита 3 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Пасич Геннадий 3 0
Сергийчук Михаил 1 1
Дахновский Виталий 1 1
Панасенко Сергей 2 0
Тимофеенко Виталий 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Гечев Михаил 1 0
Махнев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
1
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
100%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
3
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

22
11
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
14%
4
36%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
4
18%
2
18%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2
Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - ВПК-Агро 2:0 Кремень - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Полесье 2:1
Верес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0
Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4 Верес - Кристалл Херсон 2:0 Агробизнес - Верес 0:0 Верес - Николаев 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 8 2 1 29 - 6 26
3. Ворскла Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
4. Днепр-1 Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
7. Десна Заявка 11 5 2 4 13 - 16 17
8. Металлист-1925 Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
9. Верес 1:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 12 15
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Минай Заявка 10 1 4 5 6 - 12 7
14. Львов Заявка 11 1 3 7 7 - 19 6
15. Черноморец Од 0:1 Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
16. Мариуполь Заявка 11 1 1 9 13 - 27 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Верес 1:0 Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од 0:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес 1:0 Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Черноморец Од 0:1 Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 6 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
4. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Александрия Бабогло Владислав 6 0
2. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
3. Верес Кучеров Валерий 4 1
4. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
5. Львов Ньярко Эрнест 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Панасенко Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Путря Илья получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Смирный Евгений получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    УДАЛЕНИЕ! - Кучеров Валерий увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Пасич Евгений бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 147
Черноморец Од 43.5% (64)
X 46.3% (68)
Верес 10.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Верес
2.60
3.25
3.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:1 Верес онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Верес

Исход игры
Черноморец Од
43.5% (64)
Ничья
46.3% (68)
Верес
10.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
26.95% (38)
Меньше
73.05% (103)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (64)
2:1 Черноморец Од
19.7% (29)
1:0 Черноморец Од
16.3% (24)
1:2 Верес
4.8% (7)
0:1 Верес
4.1% (6)
2:0 Черноморец Од
3.4% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Верес
1.4% (2)
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