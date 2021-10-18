Украина: Премьер-лига 2021-2022
Черноморец Од
0:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Черноморец
Верес
0:1
18' ГолПасич Евгений
20' Красная карточкаКучеров Валерий
34' Желтая карточкаСмирный Евгений
37' Желтая карточкаПутря Илья
39' Желтая карточкаПанасенко Сергей
47
Вантух
Роман
47
Когут
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Долгов ПетрПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вирт Юрий
Ход матча
18'
0:1
20'
34'
37'
39'
История личных встреч
Черноморец Од
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|3
|0.27
|Ванат Владислав
|2
|0.18
|Бугай Владислав
|2
|0.18
|Смирный Евгений
|2
|0.18
|Михайленко Николай
|1
|0.09
|Путря Илья
|1 (1)
|0.09
|Вантух Роман
|0
|0
|Исаенко Евгений
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пасич Геннадий
|2
|0.18
|Гегедош Роберт
|1
|0.09
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.09
|Пасич Евгений
|1
|0.09
|Сергийчук Михаил
|1
|0.09
|Солдат Игорь
|1
|0.09
|Кучеров Валерий
|1
|0.09
|Шестаков Михаил
|1
|0.09
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.09
|Панасенко Сергей
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Путря Илья
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Ванат Владислав
|3
|0
|Кравченко Сергей
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Дубко Валерий
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|4
|1
|Полулях Никита
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Сергийчук Михаил
|1
|1
|Дахновский Виталий
|1
|1
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
1
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
100%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
3
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
22
11
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
14%
4
36%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
4
18%
2
18%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2
Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - ВПК-Агро 2:0 Кремень - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Полесье 2:1
Верес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0
Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4 Верес - Кристалл Херсон 2:0 Агробизнес - Верес 0:0 Верес - Николаев 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 6
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|Десна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|17
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|9.
|Верес
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Черноморец Од
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|13 - 27
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Верес
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Черноморец Од
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|4.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|6
|0
|2.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|3.
|Верес
|Кучеров Валерий
|4
|1
|4.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|5.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Верес
Исход игры
Черноморец Од
43.5% (64)
Ничья
46.3% (68)
Верес
10.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
26.95% (38)
Меньше
73.05% (103)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (64)
2:1 Черноморец Од
19.7% (29)
1:0 Черноморец Од
16.3% (24)
1:2 Верес
4.8% (7)
0:1 Верес
4.1% (6)
2:0 Черноморец Од
3.4% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Верес
1.4% (2)
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