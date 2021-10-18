Украина: Премьер-лига 2021-2022
Черноморец Од
0:1
Конец матча
Стадион: Черноморец
Верес
0:1
18' ГолПасич Евгений
20' Красная карточкаКучеров Валерий
34' Желтая карточкаСмирный Евгений
37' Желтая карточкаПутря Илья
39' Желтая карточкаПанасенко Сергей
87' Желтая карточкаВачиберадзе Бека
90' Желтая карточкаКогут Богдан
47
Вантух
Роман
47
Когут
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Долгов ПетрПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вирт Юрий
Ход матча
18'
0:1
20'
34'
37'
39'
87'
90'
История личных встреч
Черноморец Од
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|3
|0.27
|Ванат Владислав
|2
|0.18
|Бугай Владислав
|2
|0.18
|Смирный Евгений
|2
|0.18
|Михайленко Николай
|1
|0.09
|Путря Илья
|1 (1)
|0.09
|Вантух Роман
|0
|0
|Исаенко Евгений
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пасич Геннадий
|2
|0.18
|Гегедош Роберт
|1
|0.09
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.09
|Пасич Евгений
|1
|0.09
|Сергийчук Михаил
|1
|0.09
|Солдат Игорь
|1
|0.09
|Кучеров Валерий
|1
|0.09
|Шестаков Михаил
|1
|0.09
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.09
|Панасенко Сергей
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Путря Илья
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Ванат Владислав
|3
|0
|Кравченко Сергей
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Дубко Валерий
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|4
|1
|Полулях Никита
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Сергийчук Михаил
|1
|1
|Дахновский Виталий
|1
|1
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
1
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
100%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
3
23%
4
36%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
4
31%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
23
11
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
3
13%
4
36%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
6
26%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2
Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - ВПК-Агро 2:0 Кремень - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Полесье 2:1
Верес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0
Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4 Верес - Кристалл Херсон 2:0 Агробизнес - Верес 0:0 Верес - Николаев 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 6
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|Десна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|17
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|9.
|Верес
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|13 - 27
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|4.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|6
|0
|2.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|3.
|Верес
|Кучеров Валерий
|4
|1
|4.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|5.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Верес
Исход игры
Черноморец Од
43.5% (64)
Ничья
46.3% (68)
Верес
10.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
26.95% (38)
Меньше
73.05% (103)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (64)
2:1 Черноморец Од
19.7% (29)
1:0 Черноморец Од
16.3% (24)
1:2 Верес
4.8% (7)
0:1 Верес
4.1% (6)
2:0 Черноморец Од
3.4% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Верес
1.4% (2)
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