Украина: Премьер-лига 2021-2022
Десна
1:1
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Александрия
13' Желтая карточкаДришлюк Кирилл
0:1
28' ГолТретьяков Максим
33' Желтая карточкаЦуриков Андрей
1:1
35' ГолБезбородько Денис
42' Желтая карточкаКалюжный Иван
82' Желтая карточкаУстименко Денис
85' Желтая карточкаБудковский Филипп
90' Желтая карточкаЦымбалюк Евгений
31
Билык
Олег
14
Бухал
Глеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
Ход матча
13'
28'
33'
35'
42'
82'
90'
История личных встреч
Десна
Александрия
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|6
|0.5
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.17
|Тотовицкий Андрей
|2
|0.17
|Завийский Тарас
|2
|0.17
|Волошин Викентий
|1
|0.08
|Будковский Филипп
|1
|0.08
|Картушов Егор
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|4 (1)
|0.33
|Калюжный Иван
|2
|0.17
|Ковалец Кирилл
|1
|0.08
|Бабогло Владислав
|1
|0.08
|Гринь Сергей
|1
|0.08
|Кожушко Олег
|1
|0.08
|Спинелли Клаудио
|1
|0.08
|Устименко Денис
|1
|0.08
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Карточки
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|4
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Цымбалюк Евгений
|3
|0
|Домбровский Андрей
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Болбат Сергей
|2
|0
|Сафронов Александр
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Литовка Игорь
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Дегтярёв Максим
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|6
|0
|Дубра Каспар
|4
|0
|Дришлюк Кирилл
|4
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Кожушко Олег
|1
|1
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Цуриков Андрей
|1
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
50%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
7
47%
2
17%
76-90
Пропущено
16
10
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
2
20%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
1
6%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Десна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0
Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1 Десна - Олимпик Донецк 2:0 Десна - Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:0
Александрия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0
Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1 Александрия - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Александрия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 6
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|9.
|Верес
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|13 - 27
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|8.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|6
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|6
|0
|2.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|3.
|Верес
|Кучеров Валерий
|4
|1
|4.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|5.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
Прогнозы на матч Десна 1:1 Александрия
Исход игры
Десна
44.5% (61)
Ничья
45.3% (62)
Александрия
10.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
24.09% (33)
Меньше
75.91% (104)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (60)
1:0 Десна
24.8% (34)
2:1 Десна
17.5% (24)
1:2 Александрия
6.6% (9)
0:1 Александрия
2.9% (4)
2:0 Десна
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!