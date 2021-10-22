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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Десна
1:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
13' Желтая карточка
Дришлюк Кирилл
0:1
28' Гол
Третьяков Максим
33' Желтая карточка
Цуриков Андрей
1:1
35' Гол
Безбородько Денис
42' Желтая карточка
Калюжный Иван
82' Желтая карточка
Устименко Денис
85' Желтая карточка
Будковский Филипп
90' Желтая карточка
Цымбалюк Евгений
90'+6
72
Литовка
Игорь
7
Болбат
Сергей
3
Сафронов
Александр
4
Цымбалюк
Евгений
33
Селин
Евгений
12
Картушов
Егор
17
Завийский
Тарас
8
Домбровский
Андрей
80
Юрченко
Владлен
11
Калитвинцев
Владислав
20
Безбородько
Денис
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
14
Бухал
Глеб
29
Цуриков
Андрей
16
Дришлюк
Кирилл
37
Рыбалка
Сергей
20
Кирюханцев
Игорь
8
Калюжный
Иван
10
Третьяков
Максим
9
Спинелли
Клаудио
Десна
Александрия

История личных встреч

Десна
Александрия

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ВД
3:1
ВД
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 6 0.5
Калитвинцев Владислав 2 0.17
Тотовицкий Андрей 2 0.17
Завийский Тарас 2 0.17
Волошин Викентий 1 0.08
Будковский Филипп 1 0.08
Картушов Егор 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 4 (1) 0.33
Калюжный Иван 2 0.17
Ковалец Кирилл 1 0.08
Бабогло Владислав 1 0.08
Гринь Сергей 1 0.08
Кожушко Олег 1 0.08
Спинелли Клаудио 1 0.08
Устименко Денис 1 0.08
Цуриков Андрей 0 0
Рыбалка Сергей 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0

Карточки

Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Завийский Тарас 3 0
Цымбалюк Евгений 3 0
Домбровский Андрей 3 0
Будковский Филипп 2 0
Болбат Сергей 2 0
Сафронов Александр 2 0
Волошин Викентий 2 0
Картушов Егор 1 0
Литовка Игорь 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Дегтярёв Максим 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 6 0
Дубра Каспар 4 0
Дришлюк Кирилл 4 0
Калюжный Иван 3 0
Кожушко Олег 1 1
Кирюханцев Игорь 1 1
Рыбалка Сергей 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Цуриков Андрей 1 0
Мирошниченко Денис 1 0
Третьяков Максим 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Устименко Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Демченко Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
50%
1
13%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
7
47%
2
17%
76-90

Пропущено

16
10
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
2
20%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
1
6%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Десна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0
Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1 Десна - Олимпик Донецк 2:0 Десна - Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:0
Александрия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0
Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1 Александрия - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Александрия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 8 2 1 29 - 6 26
3. Ворскла Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
4. Днепр-1 Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Десна Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
9. Верес Заявка 11 4 3 4 10 - 12 15
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Ингулец Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
13. Минай Заявка 10 1 4 5 6 - 12 7
14. Львов Заявка 11 1 3 7 7 - 19 6
15. Черноморец Од Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
16. Мариуполь Заявка 11 1 1 9 13 - 27 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
7. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Десна Безбородько Денис 6 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 6 0 1
4. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Александрия Бабогло Владислав 6 0
2. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
3. Верес Кучеров Валерий 4 1
4. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
5. Львов Ньярко Эрнест 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ivan Kaliuzhnyi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Безбородько Денис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Цуриков Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Третьяков Максим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Дришлюк Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Десна 44.5% (61)
X 45.3% (62)
Александрия 10.2% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Десна 1:1 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Десна 1:1 Александрия

Исход игры
Десна
44.5% (61)
Ничья
45.3% (62)
Александрия
10.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
24.09% (33)
Меньше
75.91% (104)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (60)
1:0 Десна
24.8% (34)
2:1 Десна
17.5% (24)
1:2 Александрия
6.6% (9)
0:1 Александрия
2.9% (4)
2:0 Десна
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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