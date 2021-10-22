Украина: Премьер-лига 2021-2022
Металлист-1925
4:0
Конец матча
Стадион: Металлист
Ингулец
41' Желтая карточкаБартулович Младен
1:0
44' ГолБатюшин Юрий
2:0
64' ГолЗападня Артур
3:0
66' ГолМарлисон
4:0
83' ГолКрыськив Дмитрий
77
Савин
Антон
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Савин АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Illia Zubkov
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
Ход матча
44'
1:0
64'
2:0
66'
3:0
78'
83'
4:0
История личных встреч
Металлист-1925
Ингулец
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|4
|0.33
|Батюшин Юрий
|3
|0.25
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.17
|Голодюк Олег
|1
|0.08
|Западня Артур
|1
|0.08
|Кравченко Дмитрий
|1
|0.08
|Illia Zubkov
|1
|0.08
|Габелок Артём
|1 (1)
|0.08
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Протасов Евгений
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ситало Артём
|2
|0.18
|Шарай Владислав
|2
|0.18
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.18
|Коваленко Илья
|1
|0.09
|Козак Александр
|1
|0.09
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.09
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Запорожец Евгений
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|Голодюк Олег
|3
|0
|Западня Артур
|3
|0
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Ременюк Андрей
|3
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Шершень Михаил
|2
|0
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Сидоренко Денис
|1
|0
|Савин Антон
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Протасов Евгений
|1
|0
|Батюшин Юрий
|1
|0
|Марлисон
|1
|0
|Коваленко Максим
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартулович Младен
|3
|0
|Опанасенко Евгений
|3
|0
|Салем Мохамед
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Ковалёв Максим
|1
|0
|Павлов Виталий
|1
|0
|Шишка Михаил
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Головкин Иван
|1
|0
|Запорожец Евгений
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
2
13%
4
40%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
14%
4
19%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
2
14%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0
Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2 Авангард Краматорск - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Волынь 1:1
Ингулец
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0
Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Мариуполь - Ингулец 4:3 Ингулец - Александрия 1:0 Минай - Ингулец 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 6
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|9.
|Верес
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|13 - 27
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|8.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|6
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|6
|0
|2.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|3.
|Верес
|Кучеров Валерий
|4
|1
|4.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|5.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
Прогнозы на матч Металлист-1925 4:0 Ингулец
Исход игры
Металлист-1925
84.4% (114)
Ничья
13.3% (18)
Ингулец
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
44.44% (60)
Нет
55.56% (75)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
40.7% (55)
2:1 Металлист-1925
30.4% (41)
2:0 Металлист-1925
11.9% (16)
1:1 Ничья
11.1% (15)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Ингулец
1.5% (2)
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