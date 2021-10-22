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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Металлист-1925
4:0
Конец матча

Стадион:
Ингулец
0'
41' Желтая карточка
Бартулович Младен
1:0
44' Гол
Батюшин Юрий
2:0
64' Гол
Западня Артур
3:0
66' Гол
Марлисон
4:0
83' Гол
Крыськив Дмитрий
90'+3
1
Сидоренко
Денис
17
Протасов
Евгений
9
Батюшин
Юрий
88
Крыськив
Дмитрий
77
Савин
Антон
28
Габелок
Артём
13
Западня
Артур
21
Ченбай
Сергей
23
Шершень
Михаил
70
Фабиньо
Энрике
33
Марлисон
21
Гальчук
Евгений
34
Асмелаш
Хеннос
4
Салем
Мохамед
55
Ковалёв
Максим
91
Мельничук
Максим
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
11
Бартулович
Младен
7
Шарай
Владислав
99
Гопей
Стефен
Майкл
17
Ситало
Артём
Металлист-1925
Ингулец

История личных встреч

Металлист-1925
Ингулец

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 4 0.33
Батюшин Юрий 3 0.25
Крыськив Дмитрий 2 0.17
Голодюк Олег 1 0.08
Западня Артур 1 0.08
Кравченко Дмитрий 1 0.08
Illia Zubkov 1 0.08
Габелок Артём 1 (1) 0.08
Фабиньо Энрике 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Протасов Евгений 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ситало Артём 2 0.18
Шарай Владислав 2 0.18
Гопей Стефен Майкл 2 0.18
Коваленко Илья 1 0.09
Козак Александр 1 0.09
Бартулович Младен 1 (1) 0.09
Опанасенко Евгений 0 0
Асмелаш Хеннос 0 0
Полегенько Павел 0 0
Запорожец Евгений 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 5 0
Голодюк Олег 3 0
Западня Артур 3 0
Ченбай Сергей 3 0
Ременюк Андрей 3 0
Габелок Артём 2 0
Шершень Михаил 2 0
Крыськив Дмитрий 2 0
Сидоренко Денис 1 0
Савин Антон 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Задерака Максим 1 0
Кравченко Дмитрий 1 0
Протасов Евгений 1 0
Батюшин Юрий 1 0
Марлисон 1 0
Коваленко Максим 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартулович Младен 3 0
Опанасенко Евгений 3 0
Салем Мохамед 2 0
Ситало Артём 2 0
Шарай Владислав 2 0
Ковалёв Максим 1 0
Павлов Виталий 1 0
Шишка Михаил 1 0
Козак Александр 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Головкин Иван 1 0
Запорожец Евгений 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
14%
4
19%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
2
14%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0
Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2 Авангард Краматорск - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Волынь 1:1
Ингулец
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0
Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Мариуполь - Ингулец 4:3 Ингулец - Александрия 1:0 Минай - Ингулец 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 8 2 1 29 - 6 26
3. Ворскла Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
4. Днепр-1 Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Десна Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
9. Верес Заявка 11 4 3 4 10 - 12 15
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Ингулец Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
13. Минай Заявка 10 1 4 5 6 - 12 7
14. Львов Заявка 11 1 3 7 7 - 19 6
15. Черноморец Од Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
16. Мариуполь Заявка 11 1 1 9 13 - 27 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
7. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Десна Безбородько Денис 6 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 6 0 1
4. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Александрия Бабогло Владислав 6 0
2. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
3. Верес Кучеров Валерий 4 1
4. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
5. Львов Ньярко Эрнест 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Батюшин Юрий бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Бартулович Младен получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Maksym Melnychuk уходит с поля. Полегенько Павел выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Металлист-1925 84.4% (114)
X 13.3% (18)
Ингулец 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Металлист-1925 4:0 Ингулец онлайн


Прогнозы на матч Металлист-1925 4:0 Ингулец

Исход игры
Металлист-1925
84.4% (114)
Ничья
13.3% (18)
Ингулец
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
44.44% (60)
Нет
55.56% (75)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
40.7% (55)
2:1 Металлист-1925
30.4% (41)
2:0 Металлист-1925
11.9% (16)
1:1 Ничья
11.1% (15)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Ингулец
1.5% (2)
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