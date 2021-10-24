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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Минай
0'
0:1
12' Гол
Ахмедзаде Рустам
45'+3
33
Бандура
Александр
73
Лях
Ростислав
4
Стаменкович
Милош
91
Карасюк
Роман
10
Притула
Остап
77
Сич
Алексей
30
Де
Паула
Таллес
26
Альваренга
Фабрисио
15
Мартынюк
Ярослав
7
Климчук
Юрий
24
Osaze
De
Rosario
1
Кучер
Даниил
33
Гончар
Игорь
2
Векляк
Богдан
44
Матич
Мислав
89
Синегуб
Олег
9
Билоног
Дмитрий
6
Петрусенко
Aлександр
23
Месхи
Михаил
10
Ахмедзаде
Рустам
77
Вишневский
Олег
7
Кулиев
Эльдар
Рух Львов
Минай

История личных встреч

Рух Львов
Минай

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 0.27
Климчук Юрий 2 0.18
Де Паула Таллес 1 0.09
Кузык Орест 1 0.09
Федорчук Валерий 0 0
Карасюк Роман 0 0
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ореховский Павел 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.18
Ахмедзаде Рустам 2 0.18
Байдал Антон 2 (1) 0.18
Горин Олег 1 0.09
Гончар Игорь 0 0
Синегуб Олег 0 0
Коваленко Богдан 0 0
Хахлев Алексей 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Федорчук Валерий 4 0
Белый Максим 4 0
Карасюк Роман 3 0
Мартынюк Ярослав 3 0
Борячук Андрей 2 0
Мысык Марьян 2 0
Кондраков Даниил 2 0
Сич Алексей 2 0
Дидик Роман 2 0
Карабин Ярослав 0 1
Панькив Юрий 1 0
Стаменкович Милош 1 0
Климчук Юрий 1 0
Притула Остап 1 0
Гагун Роман 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 3 1
Селезнёв Евгений 3 0
Кныш Данило 2 0
Коваленко Богдан 2 0
Ахмедзаде Рустам 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Матич Мислав 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Петрусенко Aлександр 2 0
Гончар Игорь 1 0
Синегуб Олег 1 0
Месхи Михаил 1 0
Кучер Даниил 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Горин Олег 1 0
Семенко Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
5
38%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1
Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0 Рух Львов - Заря 0:2 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Рух Львов - Десна 0:4
Минай
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0
Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Мариуполь - Минай 0:0 Минай - Ингулец 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 9 2 1 31 - 6 29
3. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Днепр-1 Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Верес Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Десна Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
10. Рух Львов 0:1 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Минай 1:0 Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
13. Ингулец Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
14. Львов Заявка 12 1 4 7 8 - 20 7
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 12 1 1 10 13 - 29 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
7. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
8. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
9. Рух Львов 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай 1:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Минай 1:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 7 4
11. Рух Львов 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
13. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
14. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
16. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Десна Безбородько Денис 6 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 6 0 1
4. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Александрия Бабогло Владислав 6 0
2. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
3. Верес Кучеров Валерий 4 1
4. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
5. Львов Ньярко Эрнест 5 0
Весь список
Прогнозы 140
Рух Львов 77.1% (108)
X 19.3% (27)
Минай 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Минай
2.65
3.00
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рух Львов 0:1 Минай онлайн


Прогнозы на матч Рух Львов 0:1 Минай

Исход игры
Рух Львов
77.5% (107)
Ничья
18.8% (26)
Минай
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.82% (34)
Меньше
75.18% (103)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
50% (69)
2:1 Рух Львов
21% (29)
1:1 Ничья
15.9% (22)
2:0 Рух Львов
5.1% (7)
1:2 Минай
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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