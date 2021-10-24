Украина: Премьер-лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Арена Львов
0:1
12' ГолАхмедзаде Рустам
1:1
48' ГолАльваренга Фабрисио
61' Желтая карточкаСтаменкович Милош
62' Желтая карточкаАхмедзаде Рустам
1:2
67' ГолБилоног Дмитрий
2:2
72' ГолКлимчук Юрий
76' Желтая карточкаКныш Данило
79' Желтая карточкаРунич Василий
77
Сич
Алексей
33
Гончар
Игорь
44
Матич
Мислав
89
Синегуб
Олег
23
Месхи
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
-
44 Матич МиславЗащитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
Ход матча
12'
0:1
48'
62'
67'
72'
2:2
76'
79'
История личных встреч
Рух Львов
Минай
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3
|0.27
|Климчук Юрий
|3
|0.27
|Де Паула Таллес
|1
|0.09
|Альваренга Фабрисио
|1
|0.09
|Кузык Орест
|1
|0.09
|Карасюк Роман
|0
|0
|Федорчук Валерий
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.18
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0.18
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.18
|Билоног Дмитрий
|1
|0.09
|Горин Олег
|1
|0.09
|Селезнёв Евгений
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Синегуб Олег
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
|Хахлев Алексей
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|4
|0
|Белый Максим
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Мартынюк Ярослав
|3
|0
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Мысык Марьян
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Сич Алексей
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Панькив Юрий
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Рунич Василий
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|Селезнёв Евгений
|3
|0
|Кныш Данило
|3
|0
|Ахмедзаде Рустам
|3
|0
|Коваленко Богдан
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Матич Мислав
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Петрусенко Aлександр
|2
|0
|Гончар Игорь
|1
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Месхи Михаил
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
15
13
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
33%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
5
33%
4
31%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1
Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0 Рух Львов - Заря 0:2 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Рух Львов - Десна 0:4
Минай
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0
Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Мариуполь - Минай 0:0 Минай - Ингулец 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 3
|30
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 6
|29
|3.
|Ворскла
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|4.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 12
|23
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Минай
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Ингулец
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|13 - 29
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 0
|17
|2.
|Ворскла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|7.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Рух Львов 2:2 Минай
Исход игры
Рух Львов
77.1% (108)
Ничья
19.3% (27)
Минай
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.46% (34)
Меньше
75.54% (105)
Обе команды забьют
Да
41.01% (57)
Нет
58.99% (82)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
49.3% (69)
2:1 Рух Львов
20.7% (29)
1:1 Ничья
16.4% (23)
2:0 Рух Львов
5.7% (8)
1:2 Минай
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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