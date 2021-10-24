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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Днепр-1
0' 3'
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
94
Кедзёра
Томаш
22
Витиньо
Витор
V
16
Миколенко
Виталий
15
Цыганков
Виктор
8
Шепелев
Владимир
18
Андриевский
Александр
9
Рамирес
Эрик
29
Буяльский
Виталий
25
Забарный
Илья
12
Кожокару
Валентин
24
Лучкевич
Валерий
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
5
Монте
Нелсон
97
Игнатенко
Даниил
76
Пихалёнок
Александр
9
Гуцуляк
Алексей
30
Джурасек
Невен
14
Ярмолюк
Егор
7
Довбик
Артём
Динамо Киев
Днепр-1

История личных встреч

Динамо Киев
Днепр-1

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 8 (4) 0.73
Буяльский Виталий 6 0.55
Гармаш Денис 5 0.45
Де Пена Карлос 2 0.18
Тымчик Александр 1 0.09
Шапаренко Николай 1 0.09
Рамирес Эрик 1 0.09
Кедзёра Томаш 1 0.09
Попов Денис II 1 0.09
Сирота Александр 1 0.09
Миколенко Виталий 0 0
Караваев Александр 0 0
Шкурин Илья 0 0
Андриевский Александр 0 0
Вербич Беньямин 0 0
Шепелев Владимир 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 0.55
Назаренко Александр 2 0.18
Чуже Марио 2 (1) 0.18
Игнатенко Даниил 2 0.18
Пихалёнок Александр 1 0.09
Адамюк Владимир 1 0.09
Гуцуляк Алексей 1 0.09
Лучкевич Валерий 0 0
Кравченко Никита 0 0
Джурасек Невен 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 5 0
Сидорчук Сергей 3 0
Буяльский Виталий 3 0
Гармаш Денис 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Забарный Илья 2 0
Шабанов Артём 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Тымчик Александр 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Супряга Владислав 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Дубинчак Владислав 4 0
Логинов Сергей 2 1
Пихалёнок Александр 2 1
Когут Игорь 2 1
Игнатенко Даниил 3 0
Джурасек Невен 3 0
Сваток Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Довбик Артём 2 0
Кравченко Никита 2 0
Назаренко Александр 2 0
Батагов Арсений 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
13 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
4
24%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
7
41%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
2
12%
2
22%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
3
43%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
80%
76-90

Забито

27
16
18 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
15%
2
13%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
10
37%
3
19%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
1
4%
4
25%
61-75
4
15%
3
19%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0
Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0
Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1 Десна - Днепр-1 0:2 Ворскла - Днепр-1 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 3 30
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 9 2 1 31 - 6 29
3. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Днепр-1 0:0 Заявка 12 7 2 3 16 - 12 23
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Верес Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Десна Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
10. Рух Львов Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Минай Заявка 11 1 5 5 8 - 14 8
13. Ингулец Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
14. Львов Заявка 12 1 4 7 8 - 20 7
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 12 1 1 10 13 - 29 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 0 17
2. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Днепр-1 0:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
7. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
8. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
9. Рух Львов Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Динамо Киев 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
4. Днепр-1 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
15. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
16. Минай Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    4'
    Сваток в центре поля сбил Витиньо.
  • 3'
    Гуцуляк слева обыграл Буяльского, но прострел Алексея к воротам заблокировал Тымчик.
  • 2'
    "Динамо" играет в белой форме, "Днепр-1" - в тёмно-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на НСК "Олимпийский"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Днепр-1». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 138
    Динамо Киев 99.3% (137)
    X 0.7% (1)
    Днепр-1 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Днепр-1
    1.35
    5.80
    9.50
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Днепр-1 онлайн


Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Днепр-1

Исход игры
Динамо Киев
99.3% (135)
Ничья
0.7% (1)
Днепр-1
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (53)
Меньше
59.85% (79)
Обе команды забьют
Да
36.36% (48)
Нет
63.64% (84)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
52.2% (71)
2:1 Динамо Киев
23.5% (32)
3:1 Динамо Киев
10.3% (14)
1:0 Динамо Киев
5.9% (8)
3:0 Динамо Киев
3.7% (5)
3:2 Динамо Киев
1.5% (2)
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