—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Днепр-1». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.