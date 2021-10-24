Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Славутич-Арена
13' Желтая карточкаЧурко Вячеслав
24' Желтая карточкаЧерноморец Александр
28' Желтая карточкаГладкий Александр
34' Желтая карточкаХомченовский Дмитрий
1:0
38' ГолСайяд Аллахьяр
72
Фесюн
Кирилл
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Syarhey Kuznyatsow
Ход матча
13'
38'
1:0
История личных встреч
Заря
Колос Ковалёвка
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кочергин Владислав
|5
|0.42
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0.33
|Захеди Шахаб
|3
|0.25
|Гладкий Александр
|3 (1)
|0.25
|Овусу Раймонд
|3
|0.25
|Булеца Сергей
|2
|0.17
|Громов Артём
|1
|0.08
|Фагундес Кристиан
|1
|0.08
|Назарина Егор
|1
|0.08
|Кабаев Владислав
|1
|0.08
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Леовижилду
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лысенко Владимир
|2
|0.18
|Ренан Соарес
|1
|0.09
|Чурко Вячеслав
|1
|0.09
|Новак Евгений
|1
|0.09
|Черноморец Александр
|1
|0.09
|Костишин Денис
|1
|0.09
|Сичинава Ника
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|5
|0
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Имереков Максим
|3
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Фаворов Денис
|2
|0
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0
|Громов Артём
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ром Матия
|3
|1
|Лысенко Владимир
|3
|0
|Кариока Силва
|3
|0
|Богданов Андрей
|3
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Петров Кирилл
|2
|0
|Золотов Николай
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Костишин Денис
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
13%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
3
60%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
57%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
23
7
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
3
13%
1
14%
1-15
4
17%
1
14%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
1
14%
46-60
4
17%
3
43%
61-75
8
35%
1
14%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
6
38%
16-30
3
20%
5
31%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3
Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Заря - Минай 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2
Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Олимпик Донецк - Колос Ковалёвка 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|31 - 3
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 6
|29
|3.
|Ворскла
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|4.
|Заря
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 14
|22
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 17
|11
|12.
|Минай
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Ингулец
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|13 - 29
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Ворскла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Заря
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заря
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|Колос Ковалёвка
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Заря 1:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Заря
93.6% (132)
Ничья
5% (7)
Колос Ковалёвка
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (49)
Меньше
64.49% (89)
Обе команды забьют
Да
38.41% (53)
Нет
61.59% (85)
Популярный счёт
1:0 Заря
33.3% (47)
2:1 Заря
30.5% (43)
2:0 Заря
27% (38)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:1 Заря
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!