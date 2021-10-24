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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Заря
1:0
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
13' Желтая карточка
Чурко Вячеслав
24' Желтая карточка
Черноморец Александр
28' Желтая карточка
Гладкий Александр
34' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
1:0
38' Гол
Сайяд Аллахьяр
68' Желтая карточка
Захеди Шахаб
90'+4
53
Мацапура
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
74
Снурницын
Игорь
10
Хомченовский
Дмитрий
8
Лунёв
Максим
4
Цвек
Ловро
23
Булеца
Сергей
90
Сайяд
Аллахьяр
9
Захеди
Шахаб
11
Гладкий
Александр
72
Фесюн
Кирилл
2
Ром
Матия
22
Павловец
Александр
21
Новак
Евгений
15
Черноморец
Александр
20
Чурко
Вячеслав
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
69
Ильин
Олег
19
Ренан
Соарес
7
Лысенко
Владимир
Заря
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Заря
Колос Ковалёвка

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочергин Владислав 5 0.42
Сайяд Аллахьяр 4 0.33
Захеди Шахаб 3 0.25
Гладкий Александр 3 (1) 0.25
Овусу Раймонд 3 0.25
Булеца Сергей 2 0.17
Громов Артём 1 0.08
Фагундес Кристиан 1 0.08
Назарина Егор 1 0.08
Кабаев Владислав 1 0.08
Вернидуб Виталий 0 0
Имереков Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Леовижилду 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 2 0.18
Ренан Соарес 1 0.09
Чурко Вячеслав 1 0.09
Новак Евгений 1 0.09
Черноморец Александр 1 0.09
Костишин Денис 1 0.09
Сичинава Ника 0 0
Богданов Андрей 0 0
Ильин Олег 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 5 0
Вернидуб Виталий 4 0
Имереков Максим 3 0
Кабаев Владислав 3 0
Цвек Ловро 3 0
Назарина Егор 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Гладкий Александр 2 0
Фаворов Денис 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Громов Артём 1 0
Лунёв Максим 1 0
Захеди Шахаб 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Леовижилду 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ром Матия 3 1
Лысенко Владимир 3 0
Кариока Силва 3 0
Богданов Андрей 3 0
Сичинава Ника 3 0
Петров Кирилл 2 0
Золотов Николай 2 0
Павловец Александр 2 0
Черноморец Александр 2 0
Костишин Денис 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Нгамба Альваро 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Чурко Вячеслав 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
5
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
5
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
13%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
3
60%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
57%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

24
7
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
13%
1
14%
1-15
4
17%
1
14%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
2
8%
1
14%
46-60
4
17%
3
43%
61-75
8
33%
1
14%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
6
35%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3
Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Заря - Минай 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2
Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Олимпик Донецк - Колос Ковалёвка 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 12 10 2 0 31 - 3 32
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 9 2 1 31 - 6 29
3. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Заря Заявка 12 7 2 3 24 - 15 23
5. Днепр-1 Заявка 12 7 1 4 16 - 14 22
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Верес Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Десна Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
10. Рух Львов Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 11 3 2 6 7 - 17 11
12. Минай Заявка 11 1 5 5 8 - 14 8
13. Ингулец Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
14. Львов Заявка 12 1 4 7 8 - 20 7
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 12 1 1 10 13 - 29 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
5. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
7. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Рух Львов Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
15. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
16. Минай Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Прогнозы 141
Заря 93.6% (132)
X 5% (7)
Колос Ковалёвка 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Заря 1:0 Колос Ковалёвка онлайн


Прогнозы на матч Заря 1:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Заря
93.6% (132)
Ничья
5% (7)
Колос Ковалёвка
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (49)
Меньше
64.49% (89)
Обе команды забьют
Да
38.41% (53)
Нет
61.59% (85)
Популярный счёт
1:0 Заря
33.3% (47)
2:1 Заря
30.5% (43)
2:0 Заря
27% (38)
3:1 Заря
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.8% (4)
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