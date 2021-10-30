Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
77
Дирар
Набиль
11
Эрдоган
Юсуф
25
Озбир
Эртач
26
Кайя
Семих
11
Ндонг
Ибраим
45
Хафез
Карим
44
Шуиар
Мунир
10
Бюйюк
Адем
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Дирар НабильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
25 Бречка ТомашЗащитник
-
20 Айтач СакыбЗащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
-
-
Главный тренер: Арслан Джихат
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
45 Хафез КаримПолузащитник
-
44 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бюйюк АдемНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
17 Орнек МертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Atakan Mujde
-
-
-
15 Eric Ndizeye
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Касымпаша
Малатьяспор
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бозок Умут
|4 (2)
|0.36
|Йоргенсен Николай
|2
|0.18
|Травник Михал
|2
|0.18
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.09
|Эйссерик Валентин
|1
|0.09
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Малатьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тетте Бенджамин
|5
|0.45
|Бюйюк Адем
|3 (1)
|0.27
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.09
|Шуиар Мунир
|1
|0.09
|Абид Рейан
|0
|0
|Хаддади Уссама
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садику Лорет
|4
|0
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|Травник Михал
|3
|0
|Бозок Умут
|3
|0
|Йоргенсен Николай
|2
|0
|Брума Джеффри
|2
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Сербест Таркан
|2
|0
|Mortadha Ben Ouannes
|2
|0
|Донк Райан
|1
|0
|Айтач Сакыб
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Энгин Ахмет
|1
|0
Малатьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|Чифтпынар Садик
|4
|0
|Ндонг Ибраим
|3
|0
|Абид Рейан
|2
|0
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0
|Бюйюк Адем
|1
|0
|Кайя Семих
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Philip Gameli Awuku
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
4
22%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ризеспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2
Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Тузласпор 0:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Галатасарай - Касымпаша 4:2 Сивасспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:1 Эрзурумспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Аланьяспор 3:0
Малатьяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0
Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Галатасарай - Малатьяспор 3:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Анкарагюджю 2:1 Эрзурумспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0 Касымпаша - Малатьяспор 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|11
|8
|3
|0
|22 - 10
|27
|2.
|Хатайспор
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Бешикташ
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|4.
|Аланьяспор
|10
|6
|2
|2
|16 - 15
|20
|5.
|Фенербахче
|10
|6
|1
|3
|14 - 11
|19
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Галатасарай
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|8.
|Коньяспор
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Алтай
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Малатьяспор
|0:0
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|Адана Демирспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|12.
|Газиантеп
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Истанбул Башакшехир
|10
|4
|0
|6
|13 - 13
|12
|14.
|Кайсериспор
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|Сивасспор
|10
|2
|5
|3
|14 - 12
|11
|16.
|Гиресунспор
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|17.
|Антальяспор
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Гёзтепе
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|19.
|Касымпаша
|0:0
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|20.
|Ризеспор
|11
|1
|1
|9
|9 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Газиантеп
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Коньяспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|8.
|Аланьяспор
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|9.
|Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|10.
|Истанбул Башакшехир
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|11.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|14.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|15.
|Сивасспор
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|16.
|Малатьяспор
|0:0
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|17.
|Касымпаша
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|18.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Ризеспор
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|20.
|Гёзтепе
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Аланьяспор
|6
|3
|2
|1
|6 - 8
|11
|3.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Фенербахче
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Галатасарай
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Малатьяспор
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Адана Демирспор
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|11.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Кайсериспор
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Истанбул Башакшехир
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Антальяспор
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Касымпаша
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Газиантеп
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|20.
|Ризеспор
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0