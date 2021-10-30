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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Касымпаша
0:0
Перерыв

Стадион:
Малатьяспор
0'
1
Ташкиран
Махмут
77
Дирар
Набиль
4
Донк
Райан
5
Брума
Джеффри
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Садику
Лорет
7
Травник
Михал
11
Эрдоган
Юсуф
10
Хайрадинович
Харис
13
Эйссерик
Валентин
14
Йоргенсен
Николай
25
Озбир
Эртач
26
Кайя
Семих
13
Сантос
Уоллес
5
Хаддади
Уссама
7
Эскихеллач
Мустафа
8
Абид
Рейан
11
Ндонг
Ибраим
45
Хафез
Карим
44
Шуиар
Мунир
30
Тетте
Бенджамин
10
Бюйюк
Адем
Касымпаша
4-2-3-1
Малатьяспор
3-4-1-2

Ход матча

22'
Текин Харун
Ташкиран Махмут
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Касымпаша
Малатьяспор

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
1:1
С
3:2
АЛ
0:0
АЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бозок Умут 4 (2) 0.36
Йоргенсен Николай 2 0.18
Травник Михал 2 0.18
Эрдоган Юсуф 1 0.09
Эйссерик Валентин 1 0.09
Хайрадинович Харис 0 0
Малатьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тетте Бенджамин 5 0.45
Бюйюк Адем 3 (1) 0.27
Эскихеллач Мустафа 1 0.09
Шуиар Мунир 1 0.09
Абид Рейан 0 0
Хаддади Уссама 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садику Лорет 4 0
Эйссерик Валентин 3 0
Травник Михал 3 0
Бозок Умут 3 0
Йоргенсен Николай 2 0
Брума Джеффри 2 0
Хайрадинович Харис 2 0
Сербест Таркан 2 0
Mortadha Ben Ouannes 2 0
Донк Райан 1 0
Айтач Сакыб 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Варга Кевин 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Энгин Ахмет 1 0
Малатьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jospin Nshimirimana 3 1
Чифтпынар Садик 4 0
Ндонг Ибраим 3 0
Абид Рейан 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Бюйюк Адем 1 0
Кайя Семих 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Philip Gameli Awuku 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
4
22%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ризеспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2
Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Тузласпор 0:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Галатасарай - Касымпаша 4:2 Сивасспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:1 Эрзурумспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Аланьяспор 3:0
Малатьяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0
Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Галатасарай - Малатьяспор 3:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Анкарагюджю 2:1 Эрзурумспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0 Касымпаша - Малатьяспор 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 11 8 3 0 22 - 10 27
2. Хатайспор 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Бешикташ 10 6 2 2 20 - 12 20
4. Аланьяспор 10 6 2 2 16 - 15 20
5. Фенербахче 10 6 1 3 14 - 11 19
6. Фатих Карагюмрюк 10 5 3 2 16 - 12 18
7. Галатасарай 10 5 2 3 15 - 14 17
8. Коньяспор 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Алтай 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Малатьяспор 0:0 11 4 1 6 11 - 17 13
11. Адана Демирспор 10 3 4 3 15 - 15 13
12. Газиантеп 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Истанбул Башакшехир 10 4 0 6 13 - 13 12
14. Кайсериспор 10 3 2 5 13 - 17 11
15. Сивасспор 10 2 5 3 14 - 12 11
16. Гиресунспор 10 2 3 5 6 - 10 9
17. Антальяспор 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Гёзтепе 10 2 2 6 9 - 14 8
19. Касымпаша 0:0 11 1 4 6 10 - 16 7
20. Ризеспор 11 1 1 9 9 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Фатих Карагюмрюк 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Газиантеп 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Трабзонспор 5 3 2 0 10 - 6 11
5. Коньяспор 5 3 2 0 10 - 5 11
6. Фенербахче 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Хатайспор 5 3 1 1 11 - 5 10
8. Аланьяспор 4 3 0 1 10 - 7 9
9. Галатасарай 4 3 0 1 5 - 3 9
10. Истанбул Башакшехир 5 3 0 2 8 - 4 9
11. Алтай 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
14. Антальяспор 6 2 1 3 9 - 10 7
15. Сивасспор 6 1 4 1 10 - 7 7
16. Малатьяспор 0:0 6 2 0 4 8 - 13 6
17. Касымпаша 0:0 6 1 3 2 7 - 7 6
18. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Ризеспор 5 1 1 3 5 - 8 4
20. Гёзтепе 5 1 0 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Аланьяспор 6 3 2 1 6 - 8 11
3. Хатайспор 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Фенербахче 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Галатасарай 6 2 2 2 10 - 11 8
6. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Малатьяспор 0:0 5 2 1 2 3 - 4 7
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Адана Демирспор 5 1 3 1 7 - 10 6
11. Гёзтепе 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Кайсериспор 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Гиресунспор 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Истанбул Башакшехир 5 1 0 4 5 - 9 3
17. Антальяспор 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Касымпаша 0:0 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Газиантеп 5 0 1 4 4 - 12 1
20. Ризеспор 6 0 0 6 4 - 16 0
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  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 22'
    Ташкиран Махмут уходит с поля. Текин Харун выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Малатьяспор
2.06
3.54
4.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Касымпаша 0:0 Малатьяспор онлайн




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