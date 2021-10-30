Швеция: Суперэттан 2021
1:0
1' ГолБьорндал Эрик
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
21
Ског
Эмиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонЗащитник
- Защитник
-
10 Троне ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Главак РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Peru Ruiz
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
Ход матча
1'
1:0
История личных встреч
Вестерос
Эргрюте
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьорндал Эрик
|8
|0.3
|Йоханссон Саймон
|7
|0.26
|Проделль Виктор
|4
|0.15
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.11
|Троне Филип
|2
|0.07
|Dusan Jajic
|2
|0.07
|Эдлунд Олле
|2
|0.07
|Али Таха Абди
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Спэн Брайан
|1
|0.04
|Видхольт Вильям
|1
|0.04
|Ског Эмиль
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jacob Lindahl
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|16 (2)
|0.59
|Полсон Дэниел
|5
|0.19
|Андреассон Антон
|2
|0.07
|Дальквист Хампус
|2
|0.07
|Густафсон Элиас
|2
|0.07
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.04
|Ланс Антон
|0
|0
|Азулай Джонатан
|0
|0
|Акерманн Кевин
|0
|0
|Eric Nohlgren
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троне Филип
|10
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|Энгстрём Давид
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Спэн Брайан
|2
|0
|Ског Эмиль
|2
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Проделль Виктор
|1
|0
|Рибейро Педро III
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Jacob Lindahl
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Арвид
|3
|1
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Полсон Дэниел
|2
|1
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Абукар Айдарус
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
18%
2
12%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
6
35%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
2
12%
4
24%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
7
39%
4
24%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
2
11%
7
41%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
2
13%
6
38%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
38%
5
36%
76-90
Забито
32
33
16 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
13%
2
6%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
7
22%
6
18%
31-45
8
25%
7
21%
46-60
5
16%
7
21%
61-75
3
9%
6
18%
76-90
Пропущено
34
31
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
2
6%
4
13%
1-15
11
32%
5
16%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
4
12%
2
6%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
8
24%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2
Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Вестерос - Браге 2:2
Эргрюте
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1
Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Эргрюте - Вернаму 0:0 Ландскруна - Эргрюте 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|37 - 23
|53
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|40 - 23
|43
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|38 - 30
|42
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|27
|9
|8
|10
|32 - 35
|35
|9.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|27
|7
|12
|8
|31 - 34
|33
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 33
|33
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 35
|31
|12.
|Акрополис
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 39
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|28 - 34
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 37
|30
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 47
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|30 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|8.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 12
|20
|10.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 18
|20
|11.
|Акрополис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|12.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|4.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|5.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 20
|16
|6.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|7.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|9.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6