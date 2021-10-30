Швеция: Аллсвенскан 2021
2:3
Конец матча
Стадион: Студентернас
20' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
45' Желтая карточкаРикс Сёрен
0:1
49' ПенальтиБергет Йо Инге
1:1
51' ГолНетабай Нахом Гирмай
52' Желтая карточкаИнносент Бонке
53' Желтая карточкаАбубакари Малик
2:1
53' ГолСилисуфай Эди
54' Желтая карточкаДалин Юхан
54' Желтая карточкаЗейдан Мустафа
75' Желтая карточкаЛарссон Эрик
2:2
76' ГолЧолак Антонио-Мирко
88' Желтая карточкаВидгрен Деннис
2:3
90' ГолЧолак Антонио-Мирко
90' Желтая карточкаЧолак Антонио-Мирко
30
August
Ahlin
12
Ортмарк
Якоб
17
Штоль
Адам
27
Далин
Юхан
22
Налич
Ади
- Основной состав
-
30 August AhlinВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Штоль АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
34 Noel Hansson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
20'
45'
49'
0:1
51'
52'
53'
53'
2:1
54'
54'
75'
76'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 12
-
5 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Сириус
Мальмё
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|11 (1)
|0.42
|Ортмарк Якоб
|3
|0.12
|Матисен Маркус
|2
|0.08
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Зейдан Мустафа
|2
|0.08
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Штоль Адам
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Булут Экин
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Ларсон Карл
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|14 (2)
|0.54
|Бирманчевич Велько
|9
|0.35
|Кристиансен Андерс
|6 (2)
|0.23
|Налич Ади
|6
|0.23
|Бергет Йо Инге
|4 (1)
|0.15
|Рикс Сёрен
|4
|0.15
|Ракип Эрдаль
|2
|0.08
|Абубакари Малик
|2
|0.08
|Кнудсен Йонас
|1
|0.04
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Нильсен Лассе
|1
|0.04
|Нанаси Себастьян
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|9
|0
|Ортмарк Якоб
|7
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|5
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Сугита Юкия
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Колли Джозеф
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|August Ahlin
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Налич Ади
|6
|0
|Инносент Бонке
|5
|0
|Ахмедходжич Анел
|5
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Абубакари Малик
|4
|0
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Рикс Сёрен
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
23
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
3
21%
6
26%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
3
21%
4
17%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Забито
13
30
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
15%
5
17%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
4
31%
5
17%
46-60
2
15%
5
17%
61-75
3
23%
6
20%
76-90
Пропущено
28
13
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
5
18%
1
8%
1-15
7
25%
4
31%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
5
18%
2
15%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
6
21%
5
38%
76-90
Забито
27
53
9 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 17
7 Не забивали 3
4
15%
9
17%
1-15
3
11%
7
13%
16-30
2
7%
9
17%
31-45
7
26%
11
21%
46-60
5
19%
7
13%
61-75
6
22%
10
19%
76-90
Пропущено
45
28
22 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
7
16%
3
11%
1-15
11
24%
5
18%
16-30
4
9%
3
11%
31-45
8
18%
6
21%
46-60
4
9%
4
14%
61-75
11
24%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1
Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3
Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|53 - 28
|51
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|43 - 26
|48
|3.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|4.
|Юргорден
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|40 - 26
|47
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Кальмар
|1:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|32 - 31
|41
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|39 - 31
|40
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|32 - 32
|33
|9.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|41 - 37
|32
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 33
|31
|11.
|Сириус
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 44
|30
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|25 - 24
|28
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|28 - 43
|28
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|25
|5
|12
|8
|20 - 24
|27
|15.
|Эребру
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 49
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Кальмар
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 16
|19
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 17
|18
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|9
|1
|9 - 8
|15
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|3.
|Кальмар
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|4.
|Юргорден
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|6 - 29
|3