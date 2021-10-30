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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
2:3
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
20' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
45' Желтая карточка
Рикс Сёрен
0:1
49' Пенальти
Бергет Йо Инге
1:1
51' Гол
Нетабай Нахом Гирмай
52' Желтая карточка
Инносент Бонке
53' Желтая карточка
Абубакари Малик
2:1
53' Гол
Силисуфай Эди
54' Желтая карточка
Далин Юхан
54' Желтая карточка
Зейдан Мустафа
75' Желтая карточка
Ларссон Эрик
2:2
76' Гол
Чолак Антонио-Мирко
88' Желтая карточка
Видгрен Деннис
2:3
90' Гол
Чолак Антонио-Мирко
90' Желтая карточка
Чолак Антонио-Мирко
90'+6
30
August
Ahlin
18
Шабани
Лаорент
4
Колли
Джозеф
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
12
Ортмарк
Якоб
23
Зейдан
Мустафа
9
Куаку
Кристиан
III
29
Силисуфай
Эди
17
Штоль
Адам
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
4
Мойсандер
Никлас
32
Бергет
Йо
Инге
8
Пенья
Серхио
22
Налич
Ади
20
Инносент
Бонке
5
Рикс
Сёрен
17
Абубакари
Малик
19
Бирманчевич
Велько
Сириус
4-3-3
Мальмё
3-5-2

История личных встреч

Сириус
Мальмё

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

История матчей

А
4:0
А
4:0
А
2:5
А
1:1
А
0:1
А
5:0
А
0:4
А
0:4
А
3:3
ТМК
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 11 (1) 0.42
Ортмарк Якоб 3 0.12
Матисен Маркус 2 0.08
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Зейдан Мустафа 2 0.08
Шабани Лаорент 1 0.04
Штоль Адам 1 0.04
Карлссон Йохан 1 0.04
Саид Мохаммед 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Булут Экин 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 14 (2) 0.54
Бирманчевич Велько 9 0.35
Кристиансен Андерс 6 (2) 0.23
Налич Ади 6 0.23
Бергет Йо Инге 4 (1) 0.15
Рикс Сёрен 4 0.15
Ракип Эрдаль 2 0.08
Абубакари Малик 2 0.08
Кнудсен Йонас 1 0.04
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Нильсен Лассе 1 0.04
Нанаси Себастьян 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 9 0
Ортмарк Якоб 7 0
Матисен Маркус 5 0
Нетабай Нахом Гирмай 5 0
Штоль Адам 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Колли Джозеф 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Шабани Лаорент 1 0
August Ahlin 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Налич Ади 6 0
Инносент Бонке 5 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Кристиансен Андерс 4 0
Ларссон Эрик 4 0
Абубакари Малик 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Чолак Антонио-Мирко 3 0
Пенья Серхио 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Рикс Сёрен 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Гваргис Питер 0 1
Ольссон Мартин 1 0
Далин Юхан 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Брорссон Франц 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
23
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
3
21%
6
26%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
3
21%
4
17%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

13
30
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
15%
5
17%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
4
31%
5
17%
46-60
2
15%
5
17%
61-75
3
23%
6
20%
76-90

Пропущено

28
13
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
5
18%
1
8%
1-15
7
25%
4
31%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
5
18%
2
15%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
6
21%
5
38%
76-90

Забито

27
53
9 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 17
7 Не забивали 3
4
15%
9
17%
1-15
3
11%
7
13%
16-30
2
7%
9
17%
31-45
7
26%
11
21%
46-60
5
19%
7
13%
61-75
6
22%
10
19%
76-90

Пропущено

45
28
22 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
7
16%
3
11%
1-15
11
24%
5
18%
16-30
4
9%
3
11%
31-45
8
18%
6
21%
46-60
4
9%
4
14%
61-75
11
24%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1
Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3
Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
2. Эльфсборг Заявка 25 15 3 7 43 - 26 48
3. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
4. Юргорден Заявка 25 14 5 6 40 - 26 47
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Кальмар 1:0 Заявка 26 11 8 7 32 - 31 41
7. Норрчёпинг Заявка 25 12 4 9 39 - 31 40
8. Варберг БоИС Заявка 26 8 9 9 32 - 32 33
9. Хеккен 0:1 Заявка 26 8 8 10 41 - 37 32
10. Гётеборг Заявка 25 8 7 10 32 - 33 31
11. Сириус Заявка 26 8 6 12 28 - 44 30
12. Мьельбю Заявка 25 6 10 9 25 - 24 28
13. Дегерфорс Заявка 25 8 4 13 28 - 43 28
14. Хальмстад Заявка 25 5 12 8 20 - 24 27
15. Эребру Заявка 25 4 5 16 18 - 49 17
16. Эстерсунд Заявка 26 3 5 18 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар 1:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Дегерфорс Заявка 12 6 1 5 18 - 16 19
11. Хеккен 0:1 Заявка 13 5 3 5 26 - 17 18
12. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
13. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
14. Хальмстад Заявка 12 2 9 1 9 - 8 15
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
3. Кальмар 1:0 Заявка 13 6 3 4 15 - 17 21
4. Юргорден Заявка 12 5 3 4 13 - 11 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен 0:1 Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 13 0 3 10 6 - 29 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Ахмедходжич Анел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сириус 2:3 Мальмё онлайн




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