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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Лацио
0'
0:1
18' Гол
Педро Родригес
34' Желтая карточка
Фелипе Луис
41'
1
Муссо
Хуан
66
Ловато
Маттео
28
Демирал
Мерих
15
Де
Рон
Мартен
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
72
Иличич
Йосип
88
Пашалич
Марио
91
Сапата
Дуван
25
Рейна
Пепе
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
Аталанта
3-4-2-1
Лацио
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Педро Родригес
34'
 
Фелипе Луис

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Аталанта
Лацио

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

39.3%
14.3%
46.4%
11 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:3
К
3:2
СA
1:4
СA
3:2
СA
3:3
К
0:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
3:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
К
2:0
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 5 (2) 0.45
Иличич Йосип 3 0.27
Малиновский Руслан 2 0.18
Пашалич Марио 1 0.09
Муриэль Луис 1 0.09
Дзаппакоста Давиде 1 0.09
Толой Рафаэл 1 0.09
Госенс Робин 1 0.09
Пикколи Роберто 1 0.09
Миранчук Алексей 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (3) 0.73
Милинкович-Савич Сергей 3 0.27
Андерсон Фелипе 3 0.27
Педро Родригес 3 0.27
Альберто Луис 1 0.09
Катальди Данило 1 0.09
Хюсай Эльсейд 1 0.09
Лаццари Мануэль 1 0.09
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Демирал Мерих 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Ловато Маттео 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 4 1
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Лукас Лейва 2 0
Альберто Луис 2 0
Катальди Данило 2 0
Марушич Адам 2 0
Рейна Пепе 1 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
3
20%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
19%
4
20%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
31%
5
25%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
3
21%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4
Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1
Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 12 21
4. Лацио 1:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
5. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
6. Аталанта 0:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 13 18
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио 1:0 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта 0:1 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Лацио 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 11 7
10. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
13. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    40'
    Наступление "Лацио" прерывается свистком арбитра, так как был зафиксирован фол со стороны Педро. 
  • 39'
    На чужой половине поля располагаются хозяева, устраивая серию коротких передач, которая остроты в себе не несут. 
  • 37'
    Сапата принимает мяч на левом крае штрафной площадки и простреливает в центр, где надёжно действует Ачерби, опережая Иличича. 
  • Желтая карточка
    36'
    Дзаппакоста уходит от Луиса Фелипе и получает по ногам, а игрок "Лацио" получает жёлтую карточку. 
  • 35'
    Иммобиле получил мяч и попробовал обыграть Пашалича, но Марио вовремя поставил ногу и перевёл игровой снаряд за боковую линию. 
  • 33'
    Фелипе Андерсон успешно играет в обороне, отбирая мяч у ворвавшегося в штрафную площадку Меле. 
  • Офсайд
    32'
    Дзаппакоста попытался проявить себя в атаке, но безуспешно - принял мяч и услышал свисток арбитра по причине попадания в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Дзаппакоста останавливает Луиса Альберто на правом фланге, но делает это при помощи нарушения правил. 
  • 30'
    Меле выполнил подачу в штрафную площадь на Иличича, который мяч принял, но не лучшим образом, из-за чего выпустил его за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Свисток арбитра прерывает поединок. "Аталанта" получает право на штрафной удар после фола Фелипе Луиса. 
  • 28'
    Дзаппакоста подключается к атаке правым флангом и выполняет подачу на ближнюю штангу, где дежурят гости. 
  • Судья
    27'
    Сапата толкает Фелипе Луиса на левом фланге, но судья не обращает внимание на этот эпизод. 
  • 25'
    Хозяева забирают мяч под контроль и обмениваются короткими передачами, пытаясь найти пути продвижения к воротам "Лацио". 
  • Фол, нарушение
    24'
    Мерих Демирал слишком активно вступает в отбор мяча в центре поля, в результате чего нарушает правила. 
  • 23'
    Дуван Сапата подаёт в штрафную площадку и находит лишь голову Ачерби, который сегодня безупречен в борьбе на втором этаже. 
  • 21'
    Марио Пашалич добирается до штрафной площадки и наносит удар, после которого круглый встречается с Фелипе Луисом. 
  • 20'
    "Аталанта" сразу же бежит в ответную атаку и зарабатывает лишь аут на левом фланге. 
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ПЕДРО!!! Стремительная атака "Лацио" завершается подачей в штрафную площадку, после чего мяч отскакивает к Педро и испанец не промахивается. 
  • 18'
    Всё в порядке с Де Роном, он возвращается в игру и сразу же помогает своим партнёрам отбиваться от атаки "Лацио". 
  • Травма, повреждение
    16'
    Медицинская бригада "Аталанты" появляется на поле, чтобы оказать помощь получившему повреждение Де Рону. 
  • 15'
    Сапата откликается на передачу из глубины поля, за мяч цепляется, а вот выполнить точную скидку не удаётся. 
  • Угловой
    14'
    Ещё один корнер исполняет "богиня", но снова не удаётся навязать борьбу на втором этаже. 
  • 12'
    "Орлы" справляются с угловым соперника, выбивая мяч из своей штрафной площадки, но подбор за "Аталантой". 
  • Угловой
    11'
    Сапата обостряет атаку прострелом с фланга - попадает в соперника и добивается права на угловой удар. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Адам Марушич останавливает атаку хозяев лишь при помощи фола. Арбитр находился рядом и свисток дал. 
  • 8'
    Маттео Ловато предлагает себя на правом фланге, получает мяч и выполняет подачу, с которой справляются защитники "Лацио". 
  • 7'
    Дуван Сапата принял мяч перед штрафной площадкой и включил дриблинг, который не стал проблемой для гостей. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Хозяева получают право на штрафной удар после того, как Франческо Ачерби слишком активно вёл себя в отборе мяча. 
  • Офсайд
    5'
    "Аталанта" попыталась провести стремительную атаку через центр, но успехом она не увенчалась - офсайд зафиксирован. 
  • 4'
    Иммобиле активно действует на первых минутах. Сейчас получил мяч на чужой половине поля и отправился к воротам, но дриблинг подвёл. 
  • 3'
    Фланговая атака "Лацио" завершается без удара по воротам - Иммобиле не добирается до игрового снаряда. 
  • 2'
    Гости начинают с центра поля и пробуют провести атаку при помощи верховой передачи, которая адресата не находит. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Аталанта 0:1 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Лацио

Исход игры
Аталанта
71.3% (107)
Ничья
19.3% (29)
Лацио
9.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
74.1% (103)
Меньше
25.9% (36)
Обе команды забьют
Да
89.93% (125)
Нет
10.07% (14)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
48.7% (73)
1:1 Ничья
15.3% (23)
3:2 Аталанта
8% (12)
1:0 Аталанта
5.3% (8)
1:2 Лацио
4.7% (7)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Аталанта
2.7% (4)
3:1 Аталанта
2% (3)
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