Иммобиле получил мяч и попробовал обыграть Пашалича, но Марио вовремя поставил ногу и перевёл игровой снаряд за боковую линию.

Дзаппакоста уходит от Луиса Фелипе и получает по ногам, а игрок "Лацио" получает жёлтую карточку.

Сапата принимает мяч на левом крае штрафной площадки и простреливает в центр, где надёжно действует Ачерби, опережая Иличича.

На чужой половине поля располагаются хозяева, устраивая серию коротких передач, которая остроты в себе не несут.

Наступление "Лацио" прерывается свистком арбитра, так как был зафиксирован фол со стороны Педро.

33' Фелипе Андерсон успешно играет в обороне, отбирая мяч у ворвавшегося в штрафную площадку Меле.

32' Дзаппакоста попытался проявить себя в атаке, но безуспешно - принял мяч и услышал свисток арбитра по причине попадания в офсайд.

31' Дзаппакоста останавливает Луиса Альберто на правом фланге, но делает это при помощи нарушения правил.

30' Меле выполнил подачу в штрафную площадь на Иличича, который мяч принял, но не лучшим образом, из-за чего выпустил его за лицевую линию.

29' Свисток арбитра прерывает поединок. "Аталанта" получает право на штрафной удар после фола Фелипе Луиса.

28' Дзаппакоста подключается к атаке правым флангом и выполняет подачу на ближнюю штангу, где дежурят гости.

27' Сапата толкает Фелипе Луиса на левом фланге, но судья не обращает внимание на этот эпизод.

25' Хозяева забирают мяч под контроль и обмениваются короткими передачами, пытаясь найти пути продвижения к воротам "Лацио".

24' Мерих Демирал слишком активно вступает в отбор мяча в центре поля, в результате чего нарушает правила.

23' Дуван Сапата подаёт в штрафную площадку и находит лишь голову Ачерби, который сегодня безупречен в борьбе на втором этаже.

21' Марио Пашалич добирается до штрафной площадки и наносит удар, после которого круглый встречается с Фелипе Луисом.

20' "Аталанта" сразу же бежит в ответную атаку и зарабатывает лишь аут на левом фланге.

19' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ПЕДРО!!! Стремительная атака "Лацио" завершается подачей в штрафную площадку, после чего мяч отскакивает к Педро и испанец не промахивается.

18' Всё в порядке с Де Роном, он возвращается в игру и сразу же помогает своим партнёрам отбиваться от атаки "Лацио".

16' Медицинская бригада "Аталанты" появляется на поле, чтобы оказать помощь получившему повреждение Де Рону.

15' Сапата откликается на передачу из глубины поля, за мяч цепляется, а вот выполнить точную скидку не удаётся.

14' Ещё один корнер исполняет "богиня", но снова не удаётся навязать борьбу на втором этаже.

12' "Орлы" справляются с угловым соперника, выбивая мяч из своей штрафной площадки, но подбор за "Аталантой".

11' Сапата обостряет атаку прострелом с фланга - попадает в соперника и добивается права на угловой удар.

9' Адам Марушич останавливает атаку хозяев лишь при помощи фола. Арбитр находился рядом и свисток дал.

8' Маттео Ловато предлагает себя на правом фланге, получает мяч и выполняет подачу, с которой справляются защитники "Лацио".

7' Дуван Сапата принял мяч перед штрафной площадкой и включил дриблинг, который не стал проблемой для гостей.

6' Хозяева получают право на штрафной удар после того, как Франческо Ачерби слишком активно вёл себя в отборе мяча.

5' "Аталанта" попыталась провести стремительную атаку через центр, но успехом она не увенчалась - офсайд зафиксирован.

4' Иммобиле активно действует на первых минутах. Сейчас получил мяч на чужой половине поля и отправился к воротам, но дриблинг подвёл.

3' Фланговая атака "Лацио" завершается без удара по воротам - Иммобиле не добирается до игрового снаряда.

2' Гости начинают с центра поля и пробуют провести атаку при помощи верховой передачи, которая адресата не находит.