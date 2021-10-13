Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
Лацио
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
39.3%
14.3%
46.4%
11 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|5 (2)
|0.5
|Иличич Йосип
|3
|0.3
|Малиновский Руслан
|2
|0.2
|Пашалич Марио
|1
|0.1
|Муриэль Луис
|1
|0.1
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.1
|Толой Рафаэл
|1
|0.1
|Госенс Робин
|1
|0.1
|Пикколи Роберто
|1
|0.1
|Миранчук Алексей
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|8 (3)
|0.8
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.3
|Андерсон Фелипе
|3
|0.3
|Педро Родригес
|2
|0.2
|Альберто Луис
|1
|0.1
|Катальди Данило
|1
|0.1
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.1
|Лаццари Мануэль
|1
|0.1
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|3
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Демирал Мерих
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|3
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Лукас Лейва
|2
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Катальди Данило
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Рейна Пепе
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
3
20%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
19%
4
20%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
31%
5
25%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
3
21%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4
Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1
Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 12
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 17
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 20
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|12.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|22 - 19
|12
|13.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 11
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 20
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|5.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Лацио
Исход игры
Аталанта
65.2% (30)
Ничья
23.9% (11)
Лацио
10.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
45.7% (21)
1:1 Ничья
21.7% (10)
1:2 Лацио
8.7% (4)
1:0 Аталанта
6.5% (3)
3:2 Аталанта
6.5% (3)
2:0 Аталанта
6.5% (3)
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