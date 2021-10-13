  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Лацио

История личных встреч

Аталанта
Лацио

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

39.3%
14.3%
46.4%
11 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:3
К
3:2
СA
1:4
СA
3:2
СA
3:3
К
0:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
3:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
К
2:0
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 5 (2) 0.5
Иличич Йосип 3 0.3
Малиновский Руслан 2 0.2
Пашалич Марио 1 0.1
Муриэль Луис 1 0.1
Дзаппакоста Давиде 1 0.1
Толой Рафаэл 1 0.1
Госенс Робин 1 0.1
Пикколи Роберто 1 0.1
Миранчук Алексей 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (3) 0.8
Милинкович-Савич Сергей 3 0.3
Андерсон Фелипе 3 0.3
Педро Родригес 2 0.2
Альберто Луис 1 0.1
Катальди Данило 1 0.1
Хюсай Эльсейд 1 0.1
Лаццари Мануэль 1 0.1
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Демирал Мерих 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Ловато Маттео 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 3 1
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Лукас Лейва 2 0
Альберто Луис 2 0
Катальди Данило 2 0
Марушич Адам 2 0
Рейна Пепе 1 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
3
20%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
19%
4
20%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
31%
5
25%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
3
21%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4
Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1
Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 12 21
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Лацио Заявка 10 5 2 3 20 - 17 17
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
11. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
3. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
4. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 8 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Аталанта 65.2% (30)
    X 23.9% (11)
    Лацио 10.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Лацио
    2.06
    4.11
    3.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Аталанта - Лацио онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Лацио

    Исход игры
    Аталанта
    65.2% (30)
    Ничья
    23.9% (11)
    Лацио
    10.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    45.7% (21)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    1:2 Лацио
    8.7% (4)
    1:0 Аталанта
    6.5% (3)
    3:2 Аталанта
    6.5% (3)
    2:0 Аталанта
    6.5% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    30 000 рублей бонусы!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    1500 рублей для новых игроков!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     