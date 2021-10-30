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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
2:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
5' Пенальти
Шваб Штефан
1:1
14' Гол
Памлидис Георгиос
28' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
31' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
2:1
54' Гол
Эль-Каддури Омар
57'
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
20
Виейринья
7
Эль-Каддури
Омар
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
21
Бисесвар
Диего
9
Свидерски
Кароль
1
Коцарис
Костас
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
31
Лисгарас
Христос
17
Тютюарима
Йорди
21
Кастро
Фабри
64
Фатион
Антони
23
Цилулис
Сотирис
10
Мартинес
Николас
II
7
Памлидис
Георгиос
9
Иоаннидис
Николаос
ПАОК
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

Ход матча

5'
Шваб Штефан
1:0
14'
1:1
Памлидис Георгиос
(Мартинес Николас II)
28'
 
Цилулис Сотирис
31'
Эль-Каддури Омар
 
54'
Эль-Каддури Омар
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

ПАОК
Аполлон Смирнис

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:3
С
1:5
С
2:0
С
3:0
С
0:0
С
3:3
КГ
0:3
КГ
3:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 0.25
Куртич Ясмин 2 (1) 0.25
Акпом Чуба 1 0.13
Дуглас Гомес 1 0.13
Шваб Штефан 1 (1) 0.13
Виейринья 1 (1) 0.13
Бисесвар Диего 1 0.13
Мург Томас 1 0.13
Митрицэ Александру 1 0.13
Свидерски Кароль 1 0.13
Сидклей Феррейра 1 0.13
Алвес Родриго 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 2 0.25
Дауда Абиола 1 0.13
Памлидис Георгиос 1 0.13
Цилулис Сотирис 0 0
Мартинес Николас II 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 3 0
Шваб Штефан 2 0
Живкович Андрия 2 0
Эсити Андерсон 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Михай Энеа 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилулис Сотирис 3 1
Фатион Антони 3 1
Сливка Выкинтас 3 0
Алвеш Бруну 2 0
Лисгарас Христос 2 0
Баксеванидис Димос 2 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Кастро Фабри 2 0
Дентакис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3
ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0
Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 8 5 3 0 13 - 5 18
2. ПАОК 2:1 8 5 1 2 15 - 10 16
3. АЕК 7 5 1 1 16 - 7 16
4. Арис Салоники 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
6. Панатинаикос 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 7 1 5 1 7 - 8 8
11. Панетоликос 1:1 8 1 3 4 9 - 16 6
12. Ламия 7 1 2 4 6 - 9 5
13. Аполлон Смирнис 1:2 8 1 2 5 4 - 14 5
14. Атромитос 7 0 2 5 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 1:1 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАОК 2:1 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Аполлон Смирнис 1:2 4 1 1 2 2 - 4 4
9. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Панетоликос 1:1 5 0 2 3 4 - 8 2
13. Ламия 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 4 3 1 0 7 - 3 10
2. ПАОК 2:1 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
5. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 1:1 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 1:2 4 0 1 3 2 - 10 1
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Аполлон Смирнис
1.21
6.20
14.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 2:1 Аполлон Смирнис онлайн




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