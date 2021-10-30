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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
4:1
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
5' Пенальти
Шваб Штефан
1:1
14' Гол
Памлидис Георгиос
28' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
31' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
2:1
66' Гол
Свидерски Кароль
69' Желтая карточка
Фатион Антони
71' Желтая карточка
Баксеванидис Димос
3:1
72' Гол
Михаилидис Яннис
4:1
90' Пенальти
Дуглас Гомес
90'+7
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
20
Виейринья
7
Эль-Каддури
Омар
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
21
Бисесвар
Диего
9
Свидерски
Кароль
1
Коцарис
Костас
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
31
Лисгарас
Христос
17
Тютюарима
Йорди
21
Кастро
Фабри
64
Фатион
Антони
23
Цилулис
Сотирис
10
Мартинес
Николас
II
7
Памлидис
Георгиос
9
Иоаннидис
Николаос
ПАОК
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Аполлон Смирнис

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:3
С
1:5
С
2:0
С
3:0
С
0:0
С
3:3
КГ
0:3
КГ
3:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 0.25
Куртич Ясмин 2 (1) 0.25
Дуглас Гомес 2 (1) 0.25
Свидерски Кароль 2 0.25
Акпом Чуба 1 0.13
Шваб Штефан 1 (1) 0.13
Виейринья 1 (1) 0.13
Бисесвар Диего 1 0.13
Мург Томас 1 0.13
Митрицэ Александру 1 0.13
Сидклей Феррейра 1 0.13
Михаилидис Яннис 1 0.13
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Алвес Родриго 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 2 0.25
Дауда Абиола 1 0.13
Памлидис Георгиос 1 0.13
Цилулис Сотирис 0 0
Мартинес Николас II 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 3 0
Шваб Штефан 2 0
Живкович Андрия 2 0
Эсити Андерсон 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Михай Энеа 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 4 1
Цилулис Сотирис 3 1
Баксеванидис Димос 3 0
Сливка Выкинтас 3 0
Алвеш Бруну 2 0
Лисгарас Христос 2 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Кастро Фабри 2 0
Дентакис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
13%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
3
19%
1
25%
61-75
4
25%
1
25%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
3
19%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
1
9%
5
31%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3
ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0
Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
3. АЕК 7 5 1 1 16 - 7 16
4. Арис Салоники 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
6. Панатинаикос 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 7 1 5 1 7 - 8 8
11. Панетоликос 8 1 2 5 9 - 17 5
12. Ламия 7 1 2 4 6 - 9 5
13. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 4 - 16 5
14. Атромитос 7 0 2 5 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
7. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
9. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
13. Ламия 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
5. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
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