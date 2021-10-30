Греция: Суперлига 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Тумба
1:0
5' ПенальтиШваб Штефан
1:1
14' ГолПамлидис Георгиос
28' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
31' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
2:1
66' ГолСвидерски Кароль
69' Желтая карточкаФатион Антони
71' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
3:1
72' ГолМихаилидис Яннис
4:1
90' ПенальтиДуглас Гомес
13
Лукас
Тэйлор
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
77 Сали УадждиНападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
Ход матча
5'
1:0
14'
28'
31'
66'
69'
72'
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
ПАОК
Аполлон Смирнис
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|2
|0.25
|Куртич Ясмин
|2 (1)
|0.25
|Дуглас Гомес
|2 (1)
|0.25
|Свидерски Кароль
|2
|0.25
|Акпом Чуба
|1
|0.13
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.13
|Виейринья
|1 (1)
|0.13
|Бисесвар Диего
|1
|0.13
|Мург Томас
|1
|0.13
|Митрицэ Александру
|1
|0.13
|Сидклей Феррейра
|1
|0.13
|Михаилидис Яннис
|1
|0.13
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|2
|0.25
|Дауда Абиола
|1
|0.13
|Памлидис Георгиос
|1
|0.13
|Цилулис Сотирис
|0
|0
|Мартинес Николас II
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Эсити Андерсон
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|3
|1
|Баксеванидис Димос
|3
|0
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Алвеш Бруну
|2
|0
|Лисгарас Христос
|2
|0
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Кастро Фабри
|2
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
13%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
3
19%
1
25%
61-75
4
25%
1
25%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
3
19%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
1
9%
5
31%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3
ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0
Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|3.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|Панатинаикос
|7
|3
|1
|3
|14 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Астерас
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|9.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|ОФИ
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|11.
|Панетоликос
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|12.
|Ламия
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Ламия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1