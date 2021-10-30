Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Панетоликос
0:1
13' ГолСоарес Франсиско
1:1
19' ГолВергос Николаос
45' Желтая карточкаФлорес Дейби
20
Флорес
Дейби
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
10
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
13'
0:1
19'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Панетоликос
Олимпиакос
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
4.8%
23.8%
71.4%
1 победа 5 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.5
|Дуарте Фредерику
|1
|0.13
|Карелис Никос
|1
|0.13
|Жестед Рюди
|1
|0.13
|Вароне Иван
|1
|0.13
|Диас Хорхе
|1
|0.13
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|4
|0.5
|Камара Агибу
|3
|0.38
|Масурас Гиоргос
|2
|0.25
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.13
|Бухалакис Андреас
|1
|0.13
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.13
|Врусаи Мариус
|1
|0.13
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Лопеш Рони
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Льюй Брайан
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
14
4
9 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
50%
61-75
2
14%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3
Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|2.
|ПАОК
|2:1
|8
|5
|1
|2
|15 - 10
|16
|3.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|Панатинаикос
|7
|3
|1
|3
|14 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Астерас
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|9.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|ОФИ
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|11.
|Панетоликос
|1:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|12.
|Ламия
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|1:2
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|14.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|1:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАОК
|2:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Аполлон Смирнис
|1:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|13.
|Ламия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|ПАОК
|2:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|1:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1