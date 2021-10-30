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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:2
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
13' Гол
Соарес Франсиско
1:1
19' Гол
Вергос Николаос
45' Желтая карточка
Флорес Дейби
68' Желтая карточка
Мелиссас Никос
1:2
70' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
90' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
90' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
90'+9
22
Мелиссас
Никос
8
Льюй
Брайан
47
Малис
Александрос
45
Gerasimos
Bakadimas
13
Корнелиус
Дерек
4
Fabien
Antunes
14
Дуарте
Фредерику
37
Цигарас
Ангелос
20
Флорес
Дейби
25
Морсай
Йонатан
9
Вергос
Николаос
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
10
Лопеш
Рони
29
Соарес
Франсиско
Панетоликос
5-4-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Олимпиакос

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

4.8%
23.8%
71.4%
1 победа 5 ничьих 15 побед

История матчей

К
3:0
К
0:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:5
С
2:1
С
4:0
С
1:4
С
0:2
С
3:1
С
2:5
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.5
Дуарте Фредерику 1 0.13
Карелис Никос 1 0.13
Жестед Рюди 1 0.13
Вароне Иван 1 0.13
Диас Хорхе 1 0.13
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Малис Александрос 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 4 0.5
Камара Агибу 3 0.38
Масурас Гиоргос 2 0.25
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.25
Бухалакис Андреас 1 0.13
Сиссе Пап Абу 1 0.13
Врусаи Мариус 1 0.13
Вальбуэна Матьё 0 0
Лопеш Рони 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 4 0
Флорес Дейби 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Льюй Брайан 1 0
Вароне Иван 1 0
Fabien Antunes 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
20%
3
38%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
10%
4
29%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

16
5
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
40%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3
Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
3. АЕК 7 5 1 1 16 - 7 16
4. Арис Салоники 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
6. Панатинаикос 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 7 1 5 1 7 - 8 8
11. Панетоликос 8 1 2 5 9 - 17 5
12. Ламия 7 1 2 4 6 - 9 5
13. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 4 - 16 5
14. Атромитос 7 0 2 5 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
7. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
9. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
13. Ламия 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
5. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Флорес Дейби получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Вергос Николаос бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Соарес Франсиско бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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