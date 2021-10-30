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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Порту
3:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Боавишта
0'
1:0
21' Гол
Диас Луис
24' Желтая карточка
Муса Петар
1:1
30' Гол
Хамаче Янис
38' Желтая карточка
Зауэр Густаво
2:1
41' Гол
Эванилсон
3:1
47' Гол
Эванилсон
57' Желтая карточка
Горре Кенджи
60' Желтая карточка
Пепе Кеплер
61' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
62' Желтая карточка
Тареми Мехди
82' Желтая карточка
Перес Себастьян
85'
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
20
Витинью
II
7
Диас
Луис
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
90
Бейраванд
Алиреза
22
Сантос
Натан
6
Гарсия
Хави
26
Абаскаль
Родриго
2
Кэннон
Реджи
42
Макута
Гайус
14
Реймао
Томас
25
Хамаче
Янис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
7
Горре
Кенджи
Порту
4-4-2
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Порту
Боавишта

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

500%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
К
0:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 8 (1) 0.8
Диас Луис 6 0.6
Мартинес Антонио III 3 0.3
Эванилсон 2 0.2
Маркано Иван 1 0.1
Оливейра Сержиу 1 0.1
Урибе Матеус 1 0.1
Венделл Боргес 1 0.1
Пепе VI 1 0.1
Виейра Фабиу 0 0
Отавио Эдмилсон 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зауэр Густаво 4 (1) 0.4
Хамаче Янис 2 0.2
Нжие Юсуфа 2 0.2
Муса Петар 2 0.2
Гарсия Хави 1 0.1
Де Сантис Джериел 1 0.1
Горре Кенджи 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Макута Гайус 0 0
Сантос Натан 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Кошта Бруну 3 0
Венделл Боргес 3 0
Мартинес Антонио III 1 1
Урибе Матеус 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Диас Луис 2 0
Маркано Иван 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
М'Бемба Шансель 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Виейра Фабиу 1 0
Эванилсон 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зауэр Густаво 4 0
Муса Петар 4 0
Поросо Джаксон 4 0
Перес Себастьян 3 0
Горре Кенджи 3 0
Абаскаль Родриго 2 0
Сантос Натан 2 0
Гарсия Хави 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Нжие Юсуфа 1 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Кэннон Реджи 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Хамаче Янис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
10%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
6
29%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
3
14%
3
27%
76-90

Пропущено

6
11
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
3
50%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5
Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1 Порту - Лилль 2:0 Порту - Белененсеш 4:0 Риу Аве - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 5:1
Боавишта
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1
Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Маритиму - Боавишта 0:1 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Спортинг Л - Боавишта 1:0 Боавишта - Тондела 1:1 Санта-Клара - Боавишта 3:3 Боавишта - Маритиму 0:1 Брага - Боавишта 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 3:1 Заявка 10 8 2 0 24 - 7 26
2. Бенфика Заявка 9 8 0 1 20 - 5 24
3. Спортинг Л Заявка 9 7 2 0 14 - 4 23
4. Эшторил Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5. Брага Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
6. Портимоненсе Заявка 9 4 2 3 8 - 6 14
7. Витория Гимарайнш Заявка 9 3 4 2 11 - 8 13
8. Боавишта 1:3 Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
9. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
10. Жил Висенте Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
11. Арока Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
12. Тондела Заявка 10 3 0 7 13 - 19 9
13. Визела Заявка 9 1 5 3 7 - 14 8
14. Маритиму Заявка 9 1 4 4 7 - 11 7
15. Морейренсе Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Фамаликан Заявка 9 1 3 5 10 - 14 6
17. Санта-Клара Заявка 9 1 3 5 6 - 18 6
18. Белененсеш Заявка 9 0 5 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 3:1 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Боавишта 1:3 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
5. Витория Гимарайнш Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
6. Арока Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Визела Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Тондела Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
9. Пасуш де Феррейра Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
10. Брага Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Эшторил Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Санта-Клара Заявка 5 1 2 2 4 - 10 5
13. Морейренсе Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14. Жил Висенте Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
15. Портимоненсе Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
16. Маритиму Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Фамаликан Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Белененсеш Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Эшторил Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3. Порту 3:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Брага Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Портимоненсе Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
7. Витория Гимарайнш Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Жил Висенте Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Пасуш де Феррейра Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Маритиму Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Фамаликан Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12. Тондела Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
13. Морейренсе Заявка 5 0 3 2 3 - 9 3
14. Белененсеш Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
15. Боавишта 1:3 Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
16. Визела Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
17. Арока Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Санта-Клара Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Тареми Мехди бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Эванилсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Зауэр Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Янис Амаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Муса Петар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Диас Луис бьет в цель!
  • 17'
    Кэннон Реджи уходит с поля. Педро Мальейро выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Порту 97.8% (133)
X 2.2% (3)
Боавишта 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Боавишта
1.23
7.71
68.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Порту 3:1 Боавишта онлайн


Прогнозы на матч Порту 3:1 Боавишта

Исход игры
Порту
97.8% (133)
Ничья
2.2% (3)
Боавишта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.82% (48)
Меньше
64.18% (86)
Обе команды забьют
Да
28.36% (38)
Нет
71.64% (96)
Популярный счёт
2:0 Порту
58.8% (80)
2:1 Порту
14% (19)
3:1 Порту
10.3% (14)
3:0 Порту
8.1% (11)
1:0 Порту
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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