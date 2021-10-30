Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
21' ГолДиас Луис
24' Желтая карточкаМуса Петар
1:1
30' ГолХамаче Янис
38' Желтая карточкаЗауэр Густаво
2:1
41' ГолЭванилсон
3:1
47' ГолЭванилсон
57' Желтая карточкаГорре Кенджи
60' Желтая карточкаПепе Кеплер
61' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
62' Желтая карточкаТареми Мехди
82' Желтая карточкаПерес Себастьян
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
30
Эванилсон
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
14
Реймао
Томас
25
Хамаче
Янис
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
-
42 Лодер ДэнниНападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
Ход матча
21'
1:0
24'
30'
1:1
38'
41'
2:1
47'
3:1
57'
60'
61'
62'
82'
83'
83'
История личных встреч
Порту
Боавишта
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
500%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|8 (1)
|0.8
|Диас Луис
|6
|0.6
|Мартинес Антонио III
|3
|0.3
|Эванилсон
|2
|0.2
|Маркано Иван
|1
|0.1
|Оливейра Сержиу
|1
|0.1
|Урибе Матеус
|1
|0.1
|Венделл Боргес
|1
|0.1
|Пепе VI
|1
|0.1
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зауэр Густаво
|4 (1)
|0.4
|Хамаче Янис
|2
|0.2
|Нжие Юсуфа
|2
|0.2
|Муса Петар
|2
|0.2
|Гарсия Хави
|1
|0.1
|Де Сантис Джериел
|1
|0.1
|Горре Кенджи
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Сантос Натан
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Кошта Бруну
|3
|0
|Венделл Боргес
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|1
|Урибе Матеус
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зауэр Густаво
|4
|0
|Муса Петар
|4
|0
|Поросо Джаксон
|4
|0
|Перес Себастьян
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Гарсия Хави
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Нжие Юсуфа
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Кэннон Реджи
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Де Сантис Джериел
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
10%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
6
29%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
3
14%
3
27%
76-90
Пропущено
6
11
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
3
50%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5
Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1 Порту - Лилль 2:0 Порту - Белененсеш 4:0 Риу Аве - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 5:1
Боавишта
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1
Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Маритиму - Боавишта 0:1 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Спортинг Л - Боавишта 1:0 Боавишта - Тондела 1:1 Санта-Клара - Боавишта 3:3 Боавишта - Маритиму 0:1 Брага - Боавишта 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3:1 Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 7
|26
|2.
|Бенфика
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 5
|24
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|4.
|Эшторил
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Брага
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 6
|14
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|8.
|Боавишта
|1:3 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|11.
|Арока
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|Тондела
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 19
|9
|13.
|Визела
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|14.
|Маритиму
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Боавишта
|1:3 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|Арока
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Визела
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Тондела
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Брага
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Эшторил
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|16.
|Маритиму
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Эшторил
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Порту
|3:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Маритиму
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Боавишта
|1:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|16.
|Визела
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|17.
|Арока
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Порту 3:1 Боавишта
Исход игры
Порту
97.8% (133)
Ничья
2.2% (3)
Боавишта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.82% (48)
Меньше
64.18% (86)
Обе команды забьют
Да
28.36% (38)
Нет
71.64% (96)
Популярный счёт
2:0 Порту
58.8% (80)
2:1 Порту
14% (19)
3:1 Порту
10.3% (14)
3:0 Порту
8.1% (11)
1:0 Порту
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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