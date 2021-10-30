Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
21' ГолДиас Луис
26' Желтая карточкаМуса Петар
1:1
30' ГолХамаче Янис
38' Желтая карточкаЗауэр Густаво
2:1
41' ГолЭванилсон
3:1
47' ГолЭванилсон
57' Желтая карточкаГорре Кенджи
60' Желтая карточкаПепе Кеплер
61' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
62' Желтая карточкаТареми Мехди
82' Желтая карточкаПерес Себастьян
90' Желтая карточкаМаркано Иван
4:1
90' ГолЛодер Дэнни
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
30
Эванилсон
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
14
Реймао
Томас
25
Хамаче
Янис
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
-
42 Лодер ДэнниНападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
Ход матча
21'
1:0
26'
30'
1:1
38'
41'
2:1
47'
3:1
57'
60'
61'
62'
82'
83'
83'
90'
90'
4:1
История личных встреч
Порту
Боавишта
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
500%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|8 (1)
|0.8
|Диас Луис
|6
|0.6
|Мартинес Антонио III
|3
|0.3
|Эванилсон
|2
|0.2
|Маркано Иван
|1
|0.1
|Оливейра Сержиу
|1
|0.1
|Урибе Матеус
|1
|0.1
|Венделл Боргес
|1
|0.1
|Лодер Дэнни
|1
|0.1
|Пепе VI
|1
|0.1
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зауэр Густаво
|4 (1)
|0.4
|Хамаче Янис
|2
|0.2
|Нжие Юсуфа
|2
|0.2
|Муса Петар
|2
|0.2
|Гарсия Хави
|1
|0.1
|Де Сантис Джериел
|1
|0.1
|Горре Кенджи
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Сантос Натан
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Кошта Бруну
|3
|0
|Венделл Боргес
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Урибе Матеус
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|4
|0
|Зауэр Густаво
|4
|0
|Муса Петар
|4
|0
|Поросо Джаксон
|4
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Гарсия Хави
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Нжие Юсуфа
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Кэннон Реджи
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Де Сантис Джериел
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Пропущено
2
13
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
100%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
12
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
8%
1
8%
1-15
4
16%
3
25%
16-30
7
28%
2
17%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
4
16%
3
25%
76-90
Пропущено
7
15
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
4
57%
3
20%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5
Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1 Порту - Лилль 2:0 Порту - Белененсеш 4:0 Риу Аве - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 5:1
Боавишта
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1
Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Маритиму - Боавишта 0:1 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Спортинг Л - Боавишта 1:0 Боавишта - Тондела 1:1 Санта-Клара - Боавишта 3:3 Боавишта - Маритиму 0:1 Брага - Боавишта 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|10
|9
|0
|1
|21 - 5
|27
|2.
|Порту
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 7
|26
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|4.
|Эшторил
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Брага
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 6
|14
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|8.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 15
|11
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|11.
|Арока
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|Тондела
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 19
|9
|13.
|Визела
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|14.
|Маритиму
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Боавишта
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|Арока
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Визела
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Тондела
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Брага
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Эшторил
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|16.
|Маритиму
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Эшторил
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Порту
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Маритиму
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|16.
|Визела
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|17.
|Арока
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Порту 4:1 Боавишта
Исход игры
Порту
97.8% (133)
Ничья
2.2% (3)
Боавишта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.82% (48)
Меньше
64.18% (86)
Обе команды забьют
Да
28.36% (38)
Нет
71.64% (96)
Популярный счёт
2:0 Порту
58.8% (80)
2:1 Порту
14% (19)
3:1 Порту
10.3% (14)
3:0 Порту
8.1% (11)
1:0 Порту
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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