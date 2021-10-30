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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
 
Позже

Стадион:
Ювентус
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
30
Бентанкур
Родриго
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
Верона
3-4-2-1
Ювентус
4-4-2

История личных встреч

Верона
Ювентус

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 6 0.6
Барак Антонин 4 (3) 0.4
Капрари Джанлука 3 0.3
Калинич Никола 3 0.3
Фараони Марко 2 0.2
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.2
Илич Иван 1 0.1
Бесса Даниэль 1 0.1
Велозу Мигель 0 0
Лазович Дарко 0 0
Казале Николо 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (1) 0.3
Локателли Мануэль 2 0.2
Мората Альваро 2 0.2
Кин Мойзе 2 0.2
Кьеза Федерико 1 0.1
Куадрадо Хуан 1 0.1
Де Лихт Маттайс 1 0.1
Маккенни Уэстон 1 0.1
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.1
Бентанкур Родриго 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 3 1
Чеккерини Федерико 3 0
Калинич Никола 2 0
Фараони Марко 2 0
Давидович Павел 2 0
Барак Антонин 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Казале Николо 2 0
Илич Иван 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьеллини Джорджо 2 0
Куадрадо Хуан 2 0
Щесны Войцех 2 0
Данило Луис 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Мората Альваро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
20%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
3
38%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
33%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
3
50%
76-90

Забито

24
14
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
6
25%
4
29%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Пропущено

17
13
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
53%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0
Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0
Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 12 21
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
    Ассистент: Дамьяно Маргани (Италия);
    Ассистент: Марко Скатральи (Италия);
    Резервный: Франческо Коссо (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках очередного поединка 11-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Вероны» и туринского «Ювентуса». Встреча состоится в Вероне, на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 11 минут.

    Главный судья: Маринелли Ливио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 142
Верона 3.5% (5)
X 12% (17)
Ювентус 84.5% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Ювентус
4.80
3.90
1.95
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Верона - Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Верона - Ювентус

Исход игры
Верона
3.6% (5)
Ничья
12.2% (17)
Ювентус
84.2% (117)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (75)
Меньше
43.18% (57)
Обе команды забьют
Да
65.15% (86)
Нет
34.85% (46)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
39.6% (55)
0:2 Ювентус
16.5% (23)
0:1 Ювентус
15.1% (21)
1:1 Ничья
9.4% (13)
1:3 Ювентус
5.8% (8)
2:1 Верона
2.2% (3)
2:3 Ювентус
2.2% (3)
0:3 Ювентус
1.4% (2)
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