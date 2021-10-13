Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
История личных встреч
Верона
Ювентус
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|6
|0.6
|Барак Антонин
|4 (3)
|0.4
|Капрари Джанлука
|3
|0.3
|Калинич Никола
|3
|0.3
|Фараони Марко
|2
|0.2
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.2
|Илич Иван
|1
|0.1
|Бесса Даниэль
|1
|0.1
|Велозу Мигель
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.3
|Локателли Мануэль
|2
|0.2
|Мората Альваро
|2
|0.2
|Кин Мойзе
|2
|0.2
|Кьеза Федерико
|1
|0.1
|Куадрадо Хуан
|1
|0.1
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.1
|Маккенни Уэстон
|1
|0.1
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.1
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|3
|1
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Калинич Никола
|2
|0
|Фараони Марко
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Казале Николо
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Данило Луис
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
20%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
3
38%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
33%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
3
50%
76-90
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
6
25%
4
29%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Пропущено
17
13
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
53%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0
Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0
Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 12
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 17
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 20
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|12.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|22 - 19
|12
|13.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 11
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 20
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|5.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона - Ювентус
Исход игры
Верона
5.1% (2)
Ничья
0% (0)
Ювентус
94.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
53.85% (21)
Нет
46.15% (18)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
35.9% (14)
0:2 Ювентус
28.2% (11)
0:1 Ювентус
15.4% (6)
1:3 Ювентус
10.3% (4)
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