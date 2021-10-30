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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
17' Гол
Прат Деннис
29' Желтая карточка
Бремер Глейсон
44'
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
34
Эйна
Ола
22
Прат
Деннис
77
Линетти
Кароль
19
Санабрия
Антонио
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
4
Шабо
Юлиан
6
Экдаль
Альбин
19
Дрэгушин
Раду
2
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
27
Квальярелла
Фабио
Торино
3-4-2-1
Сампдория
3-1-4-2

Ход матча

17'
Прат Деннис
1:0
29'
Бремер Глейсон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Торино
Сампдория

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СB
2:1
СB
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 2 0.18
Пьяца Марко 2 0.18
Брекало Йосип 2 0.18
Побега Томмазо 2 0.18
Прат Деннис 1 0.09
Лукич Саша 1 0.09
Верди Симоне 1 0.09
Белотти Андреа 1 0.09
Бремер Глейсон 1 0.09
Ансальди Кристиан 0 0
Синго Вилфред 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 4 0.36
Капуто Франческо 3 0.27
Йосида Майя 2 0.18
Торсби Мортен 1 0.09
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.09
Ауджелло Томмазо 1 0.09
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Габбьядини Маноло 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиджи Коффи 3 1
Побега Томмазо 4 0
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лукич Саша 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ринкон Томас 1 0
Прат Деннис 1 0
Линетти Кароль 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Брекало Йосип 1 0
Синго Вилфред 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торсби Мортен 6 0
Берешиньски Бартош 5 0
Колли Омар 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Мурру Никола 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Адриен Силва 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Йосида Майя 1 0
Габбьядини Маноло 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Дамсгор Миккель 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
5
56%
2
33%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
20%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
7
58%
2
15%
76-90

Пропущено

11
21
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
6
29%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
6
55%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1
Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3
Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 12 21
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
9. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
10. Торино 1:0 Заявка 11 4 2 5 13 - 11 14
11. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
12. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
13. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория 0:1 Заявка 11 2 3 6 14 - 21 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
6. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Торино 1:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория 0:1 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Торино 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14. Сампдория 0:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Торино 65.5% (91)
X 30.9% (43)
Сампдория 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Сампдория
2.08
3.86
4.81
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Торино 1:0 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Торино 1:0 Сампдория

Исход игры
Торино
65.5% (91)
Ничья
30.9% (43)
Сампдория
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.91% (67)
Меньше
51.09% (70)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
2:1 Торино
38.8% (54)
1:1 Ничья
25.9% (36)
1:0 Торино
22.3% (31)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:2 Сампдория
2.2% (3)
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