Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
1:0
17' ГолПрат Деннис
29' Желтая карточкаБремер Глейсон
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
22
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
29'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
История личных встреч
Торино
Сампдория
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
23 матча
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|2
|0.18
|Пьяца Марко
|2
|0.18
|Брекало Йосип
|2
|0.18
|Побега Томмазо
|2
|0.18
|Прат Деннис
|1
|0.09
|Лукич Саша
|1
|0.09
|Верди Симоне
|1
|0.09
|Белотти Андреа
|1
|0.09
|Бремер Глейсон
|1
|0.09
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|4
|0.36
|Капуто Франческо
|3
|0.27
|Йосида Майя
|2
|0.18
|Торсби Мортен
|1
|0.09
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.09
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.09
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Габбьядини Маноло
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Побега Томмазо
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торсби Мортен
|6
|0
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|Колли Омар
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Адриен Силва
|1
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
5
56%
2
33%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
20%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
7
58%
2
15%
76-90
Пропущено
11
21
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
6
29%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
6
55%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1
Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3
Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 3
|28
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 12
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|10.
|Торино
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 11
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|Эмполи
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 20
|12
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 22
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|15.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|6.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Торино
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Торино
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|15.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 1:0 Сампдория
Исход игры
Торино
65.5% (91)
Ничья
30.9% (43)
Сампдория
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.91% (67)
Меньше
51.09% (70)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
2:1 Торино
38.8% (54)
1:1 Ничья
25.9% (36)
1:0 Торино
22.3% (31)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:2 Сампдория
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!