Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Торино имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

43' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Йосида Майя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Сампдория выполняет удар от ворот.

40' Линетти Кароль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Торино

36' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Санабрия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Бремер Глейсон получает желтую карточку за игру рукой

29' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Команда Торино довольна результатом к этому моменту.

21' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Сампдория

19' Команда Торино забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О Л - Прат Деннис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

17' Прат Деннис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

16' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сампдория начинает с центра поля