Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:3
Второй тайм: 74'
Стадион: Diaz Arena
6' Желтая карточкаАмаде Альфонс
0:1
26' ГолКейперс Уго
0:2
37' ГолМрабти Керим
40' Желтая карточкаБато Шелдон
0:3
50' ГолМрабти Керим
1:3
56' ГолГейе Махтар
69' Желтая карточкаБэтцнер Ник
72' Желтая карточкаГуэ Самюэль
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
17
Гуэ
Самюэль
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
26'
0:1
37'
0:2
40'
50'
0:3
56'
1:3
69'
72'
История личных встреч
Остенде
Мехелен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|9 (1)
|0.69
|Амброз Тьерри
|2
|0.15
|Амаде Альфонс
|2
|0.15
|Квасина Марко
|1
|0.08
|Бэтцнер Ник
|1
|0.08
|Капон Брехт
|1
|0.08
|Якель Фредерик
|1
|0.08
|Роша Кенни
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|6
|0.46
|Мрабти Керим
|5 (1)
|0.38
|Кейперс Уго
|4
|0.31
|Уолш Сэнди
|2
|0.15
|Дрёйф Ферди
|2
|0.15
|Кайя Онур
|1
|0.08
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.08
|Швед Марьян
|1
|0.08
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.08
|Схоофс Роб
|0
|0
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Гейе Махтар
|4
|0
|Матам Тео Ндика
|4
|0
|Фортес Стивен
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Д'Хасе Робби
|1
|0
|Якель Фредерик
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бато Шелдон
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
4
44%
4
33%
76-90
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
6
46%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
4
50%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
3
19%
7
35%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
10%
3
14%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
6
27%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
7
35%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2
Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2 Остенде - Гент 0:4
Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1
Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2 Темпо Оверейсе - Мехелен 1:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|2.
|Брюгге
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|Мехелен
|3:1
|13
|7
|2
|4
|24 - 22
|23
|4.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|5.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|6.
|Эйпен
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|7.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|8.
|Кортрейк
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|9.
|Остенде
|1:3
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|10.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|11.
|Генк
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|12.
|Синт-Трейден
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|13.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|7
|3
|15 - 20
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|2
|10
|9 - 28
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|3:1
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|Остенде
|1:3
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|11.
|АХ Лёвен
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Эйпен
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Брюгге
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Мехелен
|3:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|8.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|9.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Остенде
|1:3
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|16.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2