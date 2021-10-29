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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
1:3
Второй тайм: 74'

Стадион:
Мехелен
0'
6' Желтая карточка
Амаде Альфонс
0:1
26' Гол
Кейперс Уго
0:2
37' Гол
Мрабти Керим
40' Желтая карточка
Бато Шелдон
0:3
50' Гол
Мрабти Керим
1:3
56' Гол
Гейе Махтар
69' Желтая карточка
Бэтцнер Ник
72' Желтая карточка
Гуэ Самюэль
74'
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
17
Фортес
Стивен
15
Якель
Фредерик
27
Капон
Брехт
6
Д'Арпино
Максим
10
Роша
Кенни
23
Амаде
Альфонс
7
Матам
Тео
Ндика
68
Амброз
Тьерри
21
Квасина
Марко
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
17
Гуэ
Самюэль
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Остенде
3-5-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Остенде
Мехелен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПОЗПВЛЕ
2:2
ПОЗПВЛЕ
5:3
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ЛП
2:0
ЛП
2:3
ЛП
2:1
ЛП
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 9 (1) 0.69
Амброз Тьерри 2 0.15
Амаде Альфонс 2 0.15
Квасина Марко 1 0.08
Бэтцнер Ник 1 0.08
Капон Брехт 1 0.08
Якель Фредерик 1 0.08
Роша Кенни 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 6 0.46
Мрабти Керим 5 (1) 0.38
Кейперс Уго 4 0.31
Уолш Сэнди 2 0.15
Дрёйф Ферди 2 0.15
Кайя Онур 1 0.08
Ванлерберге Йорди 1 0.08
Швед Марьян 1 0.08
Vinicius de Souza Costa 1 0.08
Схоофс Роб 0 0
Хайреманс Джеффри 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Гейе Махтар 4 0
Матам Тео Ндика 4 0
Фортес Стивен 2 1
Квасина Марко 3 0
Танье Антон 3 0
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Д'Хасе Робби 1 0
Якель Фредерик 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Бато Шелдон 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Бейкер Лукас 2 0
Vinicius de Souza Costa 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Сторм Никола 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Мрабти Керим 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
4
44%
4
33%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
6
46%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
4
50%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
3
19%
7
35%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Пропущено

20
22
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
10%
3
14%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
6
27%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
7
35%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2
Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2 Остенде - Гент 0:4
Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1
Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2 Темпо Оверейсе - Мехелен 1:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
2. Брюгге 12 6 5 1 21 - 14 23
3. Мехелен 3:1 13 7 2 4 24 - 22 23
4. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
5. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
6. Эйпен 12 6 2 4 23 - 17 20
7. Шарлеруа 12 5 5 2 22 - 14 20
8. Кортрейк 12 5 3 4 15 - 14 18
9. Остенде 1:3 13 5 2 6 17 - 23 17
10. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
11. Генк 12 5 2 5 21 - 20 17
12. Синт-Трейден 12 4 3 5 13 - 18 15
13. Стандард 12 4 3 5 13 - 20 15
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. АХ Лёвен 12 2 7 3 15 - 20 13
16. Серен Юнайтед 12 4 0 8 16 - 24 12
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 2 10 9 - 28 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 3:1 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
8. Остенде 1:3 7 3 1 3 9 - 12 10
9. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
10. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
11. АХ Лёвен 6 2 3 1 9 - 8 9
12. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
17. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Эйпен 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Брюгге 6 3 2 1 9 - 8 11
5. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
7. Мехелен 3:1 7 3 1 3 10 - 13 10
8. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
9. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
13. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Остенде 1:3 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
16. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
17. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Бато Шелдон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Кейперс Уго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Амаде Альфонс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Мехелен
61.09
9.96
2.53
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 1:3 Мехелен онлайн




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