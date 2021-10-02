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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КуПС
2:1
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
1:0
10' Гол
Вяйринен Тим
1:1
13' Гол
Сийра Тууре
2:1
45' Гол
Вяйринен Тим
64' Желтая карточка
Рикардо Пауло
72' Желтая карточка
Манга Таби
90' Желтая карточка
Озджелик Таха
90'+4
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
32
Аспегрен
Фелипе
14
Попович
Антон
10
Себбан
Джордан
23
Каррильо
Даниэль
II
13
Удо
Аньекпено
9
Вяйринен
Тим
25
Ниссилья
Урхо
1
Лейслахти
Расмус
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
16
Миеттунен
Тату
2
Оллила
Туомас
14
Сийра
Тууре
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
17
Нимели
Силванус
3
Patrick
Loa
Loa
49
Отенг
Эрик
КуПС
Ильвес

История личных встреч

КуПС
Ильвес

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

112.5%
50%
9 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед

28 матчей

25%
17.9%
57.1%
7 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

В
1:0
В
3:2
К
0:2
В
1:1
В
0:0
К
1:1
В
2:0
В
0:2
В
1:0
К
4:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
К
2:1
В
1:2
В
1:0
В
0:1
КЛ
2:1
В
1:2
В
1:0
В
1:0
КЛ
3:3
КЛ
3:3
КЛ
1:2
КЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 7 0.3
Вяйринен Тим 7 (1) 0.3
Santeri Haarala2 4 0.17
Томас Диого 4 0.17
Попович Антон 3 0.13
Икауниекс Янис 3 (1) 0.13
Удо Аньекпено 3 0.13
Рангел 2 0.09
Видьеског Аксель 1 0.04
Хейнонен Артту 1 0.04
Тойвомяки Ханри 1 0.04
Рикардо Пауло 1 0.04
Сале Усман 1 0.04
Хямяляйнен Танели 1 0.04
Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.04
Себбан Джордан 0 0
Аспегрен Фелипе 0 0
Каррильо Даниэль II 0 0
Niba MacDonald 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вертайнен Ээту 4 0.17
Мёммё Ээту 4 0.17
Миеттунен Тату 2 0.09
Оллила Туомас 2 (1) 0.09
Бланко Хеан 2 0.09
Ветели Йоона 1 0.04
Отенг Эрик 1 0.04
Сийра Тууре 1 0.04
Манга Таби 1 0.04
Алмен Микаэль 1 0.04
Hernan Luna 1 0.04
Озджелик Таха 1 0.04
Янтти Теему 0 0
Roger Torres 0 0
Арифи Дони 0 0
Patrick Loa Loa 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангел 6 0
Попович Антон 5 0
Боатенг Бисмарк 4 0
Томас Диого 4 0
Ниссилья Урхо 3 0
Рикардо Пауло 3 0
Тойвомяки Ханри 2 0
Henry Uzochokwu 2 0
Хейнонен Артту 2 0
Santeri Haarala2 2 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Каррильо Даниэль II 1 0
Удо Аньекпено 1 0
Себбан Джордан 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patrick Loa Loa 6 0
Арифи Дони 5 0
Сийра Тууре 4 0
Roger Torres 3 0
Катц Калле 3 0
Бланко Хеан 2 0
Миеттунен Тату 2 0
Ветели Йоона 2 0
Манга Таби 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Нимели Силванус 1 0
Вертайнен Ээту 1 0
Янтти Теему 1 0
Сарр Момоду 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Оллила Туомас 1 0
Hernan Luna 1 0
Мёммё Ээту 1 0
Гбе Вигори 1 0
Озджелик Таха 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
12 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 4
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
15%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
5
25%
2
25%
76-90

Пропущено

6
19
4 В 1-ом тайме 9
2 Во 2-ом тайме 10
2 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
2
33%
2
11%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
17%
4
21%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 8
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
4
20%
5
38%
61-75
3
15%
2
15%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

40
21
21 В 1-ом тайме 9
19 Во 2-ом тайме 12
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
6
15%
4
19%
1-15
6
15%
4
19%
16-30
9
23%
1
5%
31-45
5
13%
2
10%
46-60
6
15%
6
29%
61-75
8
20%
4
19%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-ом тайме 15
7 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
4
27%
4
15%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
8
31%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0
Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2 КуПС - Ноа Ереван 5:0 Хака - КуПС 0:1 Ноа Ереван - КуПС 1:0 КуПС - Оулу 2:0
Ильвес
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0
Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 ХИК - Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Лахти - Ильвес 3:1 Ильвес - КТП 2:0 Ильвес - КуПС 3:2 ХИФК - Ильвес 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 23 16 4 3 40 - 15 52
2. ХИК Заявка 22 15 4 3 32 - 12 49
3. Интер Турку Заявка 22 12 3 7 36 - 22 39
4. СЯК Сейнайоки Заявка 22 11 4 7 29 - 24 37
5. Ильвес Заявка 23 10 3 10 22 - 25 33
6. ХИФК Заявка 22 9 6 7 23 - 23 33
7. Лахти Заявка 22 8 8 6 27 - 25 32
8. Хонка Заявка 23 7 6 10 29 - 30 27
9. Хака Заявка 22 7 3 12 21 - 26 24
10. Мариехамн Заявка 23 7 3 13 21 - 33 24
11. Оулу Заявка 22 5 3 14 17 - 35 18
12. КТП Заявка 22 1 5 16 18 - 45 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Ильвес Заявка 11 8 1 2 13 - 7 25
3. ХИК Заявка 11 7 2 2 17 - 8 23
4. Интер Турку Заявка 11 7 2 2 20 - 9 23
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
7. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
8. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
9. Хака Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
10. Оулу Заявка 11 3 2 6 8 - 14 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК Заявка 11 5 4 2 11 - 5 19
4. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 5 1 5 7 - 12 16
6. Лахти Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
7. Мариехамн Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 11 3 3 5 16 - 16 12
10. Ильвес Заявка 12 2 2 8 9 - 18 8
11. Оулу Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
12. КТП Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 10 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 6 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. ХИФК Ягуби Моштаг 6 1
5. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Вяйринен Тим бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Сийра Тууре бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Вяйринен Тим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч КуПС 2:1 Ильвес онлайн




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