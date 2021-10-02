Финляндия: Вейккауслига 2021
КуПС
2:1
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
Ильвес
1:0
10' ГолВяйринен Тим
1:1
13' ГолСийра Тууре
2:1
45' ГолВяйринен Тим
64' Желтая карточкаРикардо Пауло
72' Желтая карточкаМанга Таби
90' Желтая карточкаОзджелик Таха
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
14
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гбе ВигориЗащитник
-
33 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сарр МомодуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бланко ХеанНападающий
-
Главный тренер: Toni Kallio
Ход матча
10'
1:0
13'
1:1
45'
2:1
64'
72'
90'
История личных встреч
КуПС
Ильвес
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
112.5%
50%
9 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед
28 матчей
25%
17.9%
57.1%
7 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|7
|0.3
|Вяйринен Тим
|7 (1)
|0.3
|Santeri Haarala2
|4
|0.17
|Томас Диого
|4
|0.17
|Попович Антон
|3
|0.13
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.13
|Удо Аньекпено
|3
|0.13
|Рангел
|2
|0.09
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Хейнонен Артту
|1
|0.04
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.04
|Рикардо Пауло
|1
|0.04
|Сале Усман
|1
|0.04
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.04
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.04
|Себбан Джордан
|0
|0
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|Niba MacDonald
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вертайнен Ээту
|4
|0.17
|Мёммё Ээту
|4
|0.17
|Миеттунен Тату
|2
|0.09
|Оллила Туомас
|2 (1)
|0.09
|Бланко Хеан
|2
|0.09
|Ветели Йоона
|1
|0.04
|Отенг Эрик
|1
|0.04
|Сийра Тууре
|1
|0.04
|Манга Таби
|1
|0.04
|Алмен Микаэль
|1
|0.04
|Hernan Luna
|1
|0.04
|Озджелик Таха
|1
|0.04
|Янтти Теему
|0
|0
|Roger Torres
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Patrick Loa Loa
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангел
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|Томас Диого
|4
|0
|Ниссилья Урхо
|3
|0
|Рикардо Пауло
|3
|0
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|Henry Uzochokwu
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|Удо Аньекпено
|1
|0
|Себбан Джордан
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patrick Loa Loa
|6
|0
|Арифи Дони
|5
|0
|Сийра Тууре
|4
|0
|Roger Torres
|3
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Бланко Хеан
|2
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ветели Йоона
|2
|0
|Манга Таби
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Нимели Силванус
|1
|0
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|Янтти Теему
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Hernan Luna
|1
|0
|Мёммё Ээту
|1
|0
|Гбе Вигори
|1
|0
|Озджелик Таха
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
12 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 4
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
15%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
5
25%
2
25%
76-90
Пропущено
6
19
4 В 1-ом тайме 9
2 Во 2-ом тайме 10
2 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
2
33%
2
11%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
17%
4
21%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 8
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
4
20%
5
38%
61-75
3
15%
2
15%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
40
21
21 В 1-ом тайме 9
19 Во 2-ом тайме 12
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
6
15%
4
19%
1-15
6
15%
4
19%
16-30
9
23%
1
5%
31-45
5
13%
2
10%
46-60
6
15%
6
29%
61-75
8
20%
4
19%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-ом тайме 15
7 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
4
27%
4
15%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
8
31%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
20%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0
Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2 КуПС - Ноа Ереван 5:0 Хака - КуПС 0:1 Ноа Ереван - КуПС 1:0 КуПС - Оулу 2:0
Ильвес
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0
Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 ХИК - Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Лахти - Ильвес 3:1 Ильвес - КТП 2:0 Ильвес - КуПС 3:2 ХИФК - Ильвес 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|40 - 15
|52
|2.
|ХИК
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|32 - 12
|49
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|36 - 22
|39
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 24
|37
|5.
|Ильвес
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|22 - 25
|33
|6.
|ХИФК
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|23 - 23
|33
|7.
|Лахти
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 25
|32
|8.
|Хонка
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 30
|27
|9.
|Хака
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 26
|24
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|21 - 33
|24
|11.
|Оулу
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|17 - 35
|18
|12.
|КТП
|Заявка
|22
|1
|5
|16
|18 - 45
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Ильвес
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|13 - 7
|25
|3.
|ХИК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|23
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|7.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|8.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|9.
|Хака
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|10.
|Оулу
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 21
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|3.
|ХИФК
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 5
|19
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|7 - 12
|16
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|7.
|Мариехамн
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|8.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|10
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|6
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|6
|1
|5.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1