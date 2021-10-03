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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Интер Турку
2:0
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
31' Желтая карточка
Эрнандес Алдайр
41' Желтая карточка
Бакман Джани
42' Желтая карточка
Форселль Петтери
1:0
50' Гол
Кялльман Беньямин
58' Желтая карточка
Фурухольм Тимо
83' Желтая карточка
Кеттинг Рик
2:0
87' Гол
Хаукиоя Мартти
90'+3
12
Мойсандер
Хенрик
11
Ярвенпяя
Ласси
4
Кеттинг
Рик
3
Хямяляйнен
Юусо
2
Энгстрем
Йеспер
8
Санс
Алехандро
14
Форселль
Петтери
6
Аннан
Энтони
10
Кялльман
Беньямин
15
Фурухольм
Тимо
21
Ойяла
Матиас
35
Уорд
Каллум
3
Маттила
Сакари
22
Градецки
Матей
23
Эрнандес
Алдайр
6
Данвуди
Джейк
17
Бакман
Джани
10
Ягуби
Моштаг
5
Саэс
Фелипе
7
Али
Юсиф
2
Камара
Кей
31
Исакссон
Китон
Интер Турку
ХИФК

История личных встреч

Интер Турку
ХИФК

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

В
0:1
В
1:4
В
0:0
В
3:2
К
1:1
В
3:2
В
1:1
К
1:3
В
4:1
В
3:0
В
0:2
В
0:0
В
1:0
В
1:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
КЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 11 (1) 0.48
Фурухольм Тимо 6 0.26
Ойяла Матиас 5 0.22
Хаукиоя Мартти 4 (3) 0.17
Форселль Петтери 3 (1) 0.13
Кагаяма Таики 3 0.13
Паананен Алекси 1 0.04
Энгстрем Йеспер 1 0.04
Санс Алехандро 1 0.04
Pibe I 1 0.04
Хювяринен Юхо 1 0.04
Аннан Энтони 0 0
Ярвенпяя Ласси 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.22
Исакссон Китон 3 0.13
Али Юсиф 3 0.13
Ягуби Моштаг 3 (3) 0.13
Саэс Фелипе 2 0.09
Энтрена Хуан 1 0.04
Данвуди Джейк 1 0.04
Маттила Сакари 1 0.04
Тукиайнен Сакари 1 0.04
Бакман Джани 1 0.04
Эрнандес Алдайр 1 0.04
Палмасто Тино 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Халме Юкка 0 0
Ахади Мосавер 0 0
Стренг Джеремайя 0 0
Куйянпяя Аату 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фурухольм Тимо 8 0
Хямяляйнен Юусо 6 1
Ярвенпяя Ласси 7 0
Хаукиоя Мартти 5 0
Нурми Ноа 4 0
Аннан Энтони 3 0
Паананен Алекси 3 0
Санс Алехандро 3 0
Кагаяма Таики 3 0
Форселль Петтери 2 0
Кеттинг Рик 2 0
Мойсандер Хенрик 1 0
Ойяла Матиас 1 0
Pibe I 1 0
Хосконен Артту 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Марттинен Аати 1 0
Хювяринен Юхо 1 0
Урьяс Яспер 1 0
Магута Райан 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ягуби Моштаг 6 1
Бакман Джани 6 0
Эрнандес Алдайр 5 0
Данвуди Джейк 5 0
Али Юсиф 4 0
Маттила Сакари 3 0
Халме Юкка 3 0
Хинг-Гловер Макарио 1 1
Саэс Фелипе 1 1
Энтрена Хуан 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Градецки Матей 1 0
Тукиайнен Сакари 1 0
Исакссон Китон 1 0
Куйянпяя Аату 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 6
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 17
2
10%
1
9%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
5
24%
1
9%
46-60
2
10%
5
45%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
57%
76-90

Забито

17
12
5 В 1-ом тайме 10
12 Во 2-ом тайме 2
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
2
12%
6
50%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
5
28%
76-90

Забито

38
23
14 В 1-ом тайме 15
24 Во 2-ом тайме 8
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
3
8%
2
9%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
4
11%
9
39%
31-45
8
21%
1
4%
46-60
7
18%
5
22%
61-75
9
24%
2
9%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-ом тайме 9
11 Во 2-ом тайме 16
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
6
27%
4
16%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
4
18%
1
4%
61-75
4
18%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3
КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Пушкаш-Академия 1:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0 КуПС - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ХИФК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - КТП 2:1
ХИФК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3
Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Хонка 1:0 КТП - ХИФК 0:2 ХИФК - Интер Турку 1:4 Оулу - ХИФК 1:2 ХИФК - Ильвес 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 23 16 4 3 40 - 15 52
2. ХИК 2:2 Заявка 23 15 5 3 34 - 14 50
3. Интер Турку Заявка 23 13 3 7 38 - 22 42
4. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 23 11 5 7 31 - 26 38
5. Лахти Заявка 23 9 8 6 29 - 26 35
6. Ильвес Заявка 23 10 3 10 22 - 25 33
7. ХИФК Заявка 23 9 6 8 23 - 25 33
8. Хонка Заявка 23 7 6 10 29 - 30 27
9. Хака Заявка 23 7 4 12 21 - 26 25
10. Мариехамн Заявка 23 7 3 13 21 - 33 24
11. Оулу Заявка 23 5 4 14 17 - 35 19
12. КТП Заявка 23 1 5 17 19 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Интер Турку Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
3. Ильвес Заявка 11 8 1 2 13 - 7 25
4. ХИК 2:2 Заявка 12 7 3 2 19 - 10 24
5. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
7. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
8. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
9. Хака Заявка 12 3 3 6 11 - 12 12
10. Оулу Заявка 11 3 2 6 8 - 14 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 2:2 Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
4. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 12 5 2 5 9 - 14 17
5. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Лахти Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
7. Мариехамн Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 11 3 3 5 16 - 16 12
10. Ильвес Заявка 12 2 2 8 9 - 18 8
11. Оулу Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
12. КТП Заявка 12 1 3 8 12 - 26 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 11 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 6 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
5. ХИФК Ягуби Моштаг 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Форселль Петтери получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Бакман Джани получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Эрнандес Алдайр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интер Турку 2:0 ХИФК онлайн




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