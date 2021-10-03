Финляндия: Вейккауслига 2021
Интер Турку
2:0
Конец матча
Стадион: Веритас
ХИФК
31' Желтая карточкаЭрнандес Алдайр
41' Желтая карточкаБакман Джани
42' Желтая карточкаФорселль Петтери
1:0
50' ГолКялльман Беньямин
58' Желтая карточкаФурухольм Тимо
83' Желтая карточкаКеттинг Рик
2:0
87' ГолХаукиоя Мартти
21
Ойяла
Матиас
35
Уорд
Каллум
17
Бакман
Джани
10
Ягуби
Моштаг
7
Али
Юсиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ойяла МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Магута РайанЗащитник
- Защитник
-
26 Урьяс ЯсперПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
-
10 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Мабинда ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
Ход матча
31'
41'
42'
50'
58'
81'
83'
87'
История личных встреч
Интер Турку
ХИФК
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
21 матч
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|11 (1)
|0.48
|Фурухольм Тимо
|6
|0.26
|Ойяла Матиас
|5
|0.22
|Хаукиоя Мартти
|4 (3)
|0.17
|Форселль Петтери
|3 (1)
|0.13
|Кагаяма Таики
|3
|0.13
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.04
|Санс Алехандро
|1
|0.04
|Pibe I
|1
|0.04
|Хювяринен Юхо
|1
|0.04
|Аннан Энтони
|0
|0
|Ярвенпяя Ласси
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.22
|Исакссон Китон
|3
|0.13
|Али Юсиф
|3
|0.13
|Ягуби Моштаг
|3 (3)
|0.13
|Саэс Фелипе
|2
|0.09
|Энтрена Хуан
|1
|0.04
|Данвуди Джейк
|1
|0.04
|Маттила Сакари
|1
|0.04
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.04
|Бакман Джани
|1
|0.04
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.04
|Палмасто Тино
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Халме Юкка
|0
|0
|Ахади Мосавер
|0
|0
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|Куйянпяя Аату
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|Ярвенпяя Ласси
|7
|0
|Хаукиоя Мартти
|5
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Аннан Энтони
|3
|0
|Паананен Алекси
|3
|0
|Санс Алехандро
|3
|0
|Кагаяма Таики
|3
|0
|Форселль Петтери
|2
|0
|Кеттинг Рик
|2
|0
|Мойсандер Хенрик
|1
|0
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Pibe I
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Марттинен Аати
|1
|0
|Хювяринен Юхо
|1
|0
|Урьяс Яспер
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ягуби Моштаг
|6
|1
|Бакман Джани
|6
|0
|Эрнандес Алдайр
|5
|0
|Данвуди Джейк
|5
|0
|Али Юсиф
|4
|0
|Маттила Сакари
|3
|0
|Халме Юкка
|3
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|1
|Саэс Фелипе
|1
|1
|Энтрена Хуан
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|Исакссон Китон
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
9 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 6
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 17
2
10%
1
9%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
5
24%
1
9%
46-60
2
10%
5
45%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
57%
76-90
Забито
17
12
5 В 1-ом тайме 10
12 Во 2-ом тайме 2
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
2
12%
6
50%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
2
17%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
5
28%
76-90
Забито
38
23
14 В 1-ом тайме 15
24 Во 2-ом тайме 8
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
3
8%
2
9%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
4
11%
9
39%
31-45
8
21%
1
4%
46-60
7
18%
5
22%
61-75
9
24%
2
9%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-ом тайме 9
11 Во 2-ом тайме 16
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
6
27%
4
16%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
4
18%
1
4%
61-75
4
18%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3
КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Пушкаш-Академия 1:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0 КуПС - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ХИФК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - КТП 2:1
ХИФК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3
Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Хонка 1:0 КТП - ХИФК 0:2 ХИФК - Интер Турку 1:4 Оулу - ХИФК 1:2 ХИФК - Ильвес 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|40 - 15
|52
|2.
|ХИК
|2:2 Заявка
|23
|15
|5
|3
|34 - 14
|50
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|38 - 22
|42
|4.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|23
|11
|5
|7
|31 - 26
|38
|5.
|Лахти
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|29 - 26
|35
|6.
|Ильвес
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|22 - 25
|33
|7.
|ХИФК
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 25
|33
|8.
|Хонка
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 30
|27
|9.
|Хака
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|21 - 26
|25
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|21 - 33
|24
|11.
|Оулу
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|17 - 35
|19
|12.
|КТП
|Заявка
|23
|1
|5
|17
|19 - 47
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|13 - 7
|25
|4.
|ХИК
|2:2 Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|5.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|7.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|8.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|9.
|Хака
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 12
|12
|10.
|Оулу
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 21
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|2:2 Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|3.
|ХИФК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|4.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|9 - 14
|17
|5.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|7.
|Мариехамн
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|8.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|11
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|6
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|4.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|5.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|6
|1